Crimen de Agostina Vega: entre lágrimas, habló la madre del único detenido

Viviana, madre de Claudio Barrelier, el principal acusado por el crimen de Agostina Vega , habló públicamente tras la detención de su hijo y expresó su dolor por el hecho. Entre lágrimas, aseguró que no reconoce en qué se convirtió y pidió perdón a la familia de la adolescente.

País. La madre del acusado por el crimen de Agostina Vega pidió perdón

“Lo crié bien, no sé en qué se convirtió”, dijo la mujer al ser consultada por los medios. También se preguntó: “¿Por qué nos hace pasar por todo esto?”.

Según relató, mantenía contacto telefónico con su hijo hasta el momento del arresto. “Lo vi por última vez el lunes, hasta el martes que lo detuvieron”, explicó.

“No lo voy a entender nunca”

Viviana aseguró que no logra comprender lo ocurrido y calificó el hecho como una “monstruosidad”. “Le diría por qué todo esto, por qué hizo esta barbaridad, esta monstruosidad. No lo voy a entender nunca”, expresó.

Además, contó que la familia atraviesa un momento de profundo dolor: “Estamos muy mal con esta situación, derrumbados”. La mujer también habló sobre antecedentes de su hijo y señaló que él siempre le negó los hechos. “Me dijo que era una cama, no sé qué pensar”, sostuvo.

El pedido de perdón a la familia de Agostina Vega

El único imputado en el crimen de Agostina Vega tiene 33 años. (Foto: Facebook / Claudio Barrelier). El único imputado en el crimen de Agostina Vega tiene 33 años. (Foto: Facebook / Claudio Barrelier).

En medio de la conmoción, Viviana envió un mensaje a los familiares de Agostina Vega. “Nunca le hicimos mal a nadie. Somos totalmente solidarios, personas buenas. Le pido perdón a la familia de Agostina, sé que con esto no les devuelvo a la criatura”, manifestó.

También aclaró que no conocía el círculo de amistades de su hijo: “No estoy con él permanentemente: tiene 34 años y su vida, yo tengo la mía”.

Qué reveló la autopsia

Los resultados preliminares de la autopsia indicaron que Agostina Vega murió por asfixia mecánica. Además, el informe señaló que el fallecimiento se produjo entre la noche del sábado y las primeras horas del domingo.

Los peritos también detectaron daño severo en órganos internos compatible con un ataque de extrema violencia.

Tras conocerse esos datos, el fiscal Raúl Garzón recalificó la causa y Claudio Barrelier quedó imputado por homicidio agravado por violencia de género, es decir, femicidio. La investigación continúa abierta y la Justicia no descarta la posible participación de otras personas en el hecho.