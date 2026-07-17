La inflación mayorista desaceleró al 1,1% en junio y acumuló 33,7% en el último año.

La inflación mayorista se desaceleró durante junio y alcanzó una variación mensual del 1,1%, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). De esta manera, el indicador acumuló un aumento del 33,7% en la comparación con el mismo mes del año anterior.

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Según el informe publicado por el INDEC, los precios mayoristas aumentaron 1,1% en junio , lo que significó una desaceleración respecto de períodos anteriores. En la medición interanual, el índice acumuló una variación del 33,7% , un dato que refleja la evolución de los costos de los bienes en las primeras etapas de la cadena productiva antes de llegar al consumidor final.

La variación mensual estuvo explicada por el incremento del 1% en los “Productos nacionales” y por la suba del 2,3% en los “Productos importados” . De esta manera, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) acumuló un aumento del 15,6% durante el primer semestre del año.

La variación registrada en junio representó una baja de 1,4 puntos porcentuales respecto del mes anterior, cuando el índice de precios mayoristas había subido 2,5%. Sin embargo, el indicador todavía se mantuvo por encima de la inflación minorista, que alcanzó el 1,9% en mayo , con una diferencia de 0,8 puntos porcentuales.

En el desglose de los “Productos nacionales”, el incremento del IPIM estuvo explicado principalmente por el avance de “Sustancias y productos químicos”, que aportó 0,26 puntos porcentuales al índice, seguido por “Productos agropecuarios” (0,23 p.p.), “Productos refinados del petróleo” (0,19 p.p.) y “Energía eléctrica” (0,13 p.p.). Sin embargo, el retroceso registrado en la división “Petróleo crudo y gas”, con una incidencia negativa de 0,56 puntos, compensó parcialmente esas subas.

En paralelo, el Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB) mostró una variación positiva del 1,1% durante junio. Según el informe del INDEC, el resultado respondió al aumento registrado tanto en los “Productos nacionales”, que avanzaron 1,1%, como en los “Productos importados”, que presentaron una suba del 2,2%.

Qué es y por qué importa el índice de precios mayoristas

El IPIM es un indicador seguido de cerca por empresas, sindicatos y organismos públicos debido a que funciona como una referencia temprana sobre la posible evolución de los precios al consumidor. Aunque sus variaciones no se trasladan de forma automática ni inmediata a las góndolas, los cambios en los precios mayoristas tienen impacto sobre los costos de producción, transporte y comercialización.

Empresas: lo utilizan para ajustar contratos, costos y listas de precios.

Estado: lo toma como referencia para actualizar obras, licitaciones y compras públicas.

Analistas: lo incorporan en sus proyecciones de inflación y actividad económica.

Los precios mayoristas también influyen en la competitividad: menores aumentos de costos pueden favorecer la actividad, mientras que subas fuertes pueden afectar la rentabilidad empresarial y trasladarse a los precios finales.