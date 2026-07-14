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14 de julio de 2026 - 09:24
Política.

Inflación de junio: el Indec difunde hoy el IPC y crece la expectativa por el dato oficial

Informarán la variación de precios del sexto mes del año. Prevén una nueva baja del índice y estiman que algunos rubros fueron clave para moderar la inflación.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El Indec publica este martes el índice de precios de junio con el foco puesto en si la inflación cae por debajo del 2%.

El Indec publica este martes el índice de precios de junio con el foco puesto en si la inflación cae por debajo del 2%.

Este martes, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundirá el índice de inflación correspondiente a junio. Las estimaciones de las distintas consultoras coinciden en que durante el sexto mes del año continuó el proceso de moderación de los precios, aunque la principal incógnita es si el indicador conseguirá ubicarse por debajo del 2%.

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Se trata de un nivel alrededor del cual permanece desde hace nueve meses. En ese contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, evitó anticipar cuál cree que será el resultado del indicador y únicamente afirmó que “la gente tiene que estar tranquila de que la inflación va a seguir a la baja”.

El mercado y un dato que podría marcar otra baja de inflación

Luego del 2,1% registrado en mayo, el organismo encabezado por Pedro Lines publicará este martes, a partir de las 16, el dato oficial que reflejará cómo evolucionaron los precios durante el mes pasado. De esa manera, podrá verificarse si se cumple el pronóstico del ministro, quien sostiene que la inflación continuará descendiendo y que no hay motivos para que la población se preocupe.

Las estimaciones privadas, por el momento, parecen respaldar esa visión oficial. El más reciente Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) reflejó que la mediana de las proyecciones elaboradas por las consultoras ubicó la inflación de junio en 2%. De confirmarse ese resultado, representaría una reducción de 0,1 puntos porcentuales respecto del registro de mayo.

En la misma línea, distintas consultoras consultadas señalaron que el índice de inflación de junio podría cerrar en un rango de entre 1,8% y 1,9%. Entre las previsiones más optimistas aparecen las de Fundación Libertad y Progreso y Analytica, que calcularon una variación del 1,8%. En tanto, C&T Asesores Económicos, EconViews y Eco Go estimaron que el dato se ubicará en 1,9%.

Como una señal previa de lo que podría reflejar el dato nacional, la semana pasada se informó que la inflación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires alcanzó el 1,8% durante junio. Ese registro ratificó la continuidad del proceso de desaceleración, ya que en mayo el incremento había sido del 2,1%, lo que representó una disminución de 0,3 puntos porcentuales.

Habitualmente, el indicador porteño funciona como una referencia anticipada del comportamiento del índice nacional, aunque ambos presentan diferencias metodológicas: mientras el IPC nacional otorga un mayor peso a los bienes, la medición de la Ciudad asigna una participación más relevante a los servicios.

Cómo evolucionaron los principales rubros durante junio

El comportamiento de los precios fue dispar según los distintos rubros que integran el índice. Durante el mes, los bienes registraron un incremento del 1,5%, mientras que los servicios avanzaron un 2%. Dentro del primer grupo, las mayores subas correspondieron a los alimentos, especialmente verduras, productos de panadería y lácteos.

Además, se verificaron aumentos en los precios de los medicamentos, los vehículos, los combustibles y los artículos de limpieza. Con estos resultados, la inflación acumulada en 2026 alcanza el 16%. Si el dato nacional se ubica cerca del 1,9%, la inflación regresaría a valores comparables con los registrados en julio y agosto de 2025, antes del repunte inflacionario que posteriormente llevó el índice hasta el 3,4% en marzo de este año.

Un resultado cercano al 1,9% reforzaría la tendencia de desaceleración observada durante los primeros seis meses del año. De todos modos, seguiría lejos de la meta inicial que el Gobierno se había planteado para este año, cuando aspiraba a comenzar con una inflación cercana a cero.

Los factores de la desaceleración

“De acuerdo con nuestras mediciones preliminares, la inflación de junio se ubicaría en torno al 1,9% mensual. Este registro interrumpe la tendencia observada durante los últimos nueve meses, período en el cual el indicador se mantuvo de manera sostenida por encima del umbral del 2%”, aseguraron en Eco Go.

Buena parte de esta desaceleración se atribuye al comportamiento del rubro alimentos y bebidas, el de mayor incidencia dentro del índice general, que registró un incremento del 1,4%. En ese resultado influyó la estabilidad de los precios de las carnes, mientras que las variaciones de frutas y verduras terminaron equilibrándose entre sí.

La consultora también indicó que el rubro Indumentaria ayudó a moderar el índice al registrar una variación de -0,9%, impulsada por el inicio anticipado de las liquidaciones de la temporada de invierno. En tanto, de acuerdo con Eco Go, el sector Esparcimiento mostró un incremento moderado del 1%, aunque advirtió que ese comportamiento podría intensificarse durante el receso invernal.

Servicios y precios regulados continúan presionando

Por otra parte, los rubros con menor flexibilidad para ajustar sus precios —como los servicios y los valores regulados— registraron aumentos superiores al promedio general, mientras que la inflación núcleo apenas disminuyó una décima respecto de mayo.

En el caso de Vivienda, el mayor impulso provino de la actualización salarial de los encargados de edificios, que recibieron un incremento del 2% junto con un bono adicional del 20%, lo que se reflejó en el costo de las expensas y otros gastos vinculados a los hogares.

En la previa de la difusión de las cifras oficiales predominan la expectativa y la prudencia. El informe que dará a conocer el Indec será determinante para evaluar cómo comienza la dinámica de los precios durante la segunda mitad del año.

La atención del mercado está puesta en saber si la inflación mensual logra perforar el umbral del 2% y confirma la tendencia de desaceleración que vienen proyectando las consultoras.

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