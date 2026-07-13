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13 de julio de 2026 - 11:38
Policial.

Hallaron a un hombre muerto en El Carmen y piden colaboración para reconocerlo

El hombre tendría entre 30 y 35 años, fue encontrado en el barrio San Expedito, sobre una calle de ripio paralela a la Ruta 48. La Policía pidió colaboración.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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El pedido fue emitido por la Brigada de Investigaciones de El Carmen, dependiente de la Unidad Regional 6, por disposición del agente fiscal Marcelo de Aparici y a requerimiento de la ayudante fiscal Laura Calderón.

Las autoridades solicitaron a todas las dependencias policiales verificar si existen denuncias por averiguación de paradero o personas desaparecidas que coincidan con las características físicas y la vestimenta de la persona fallecida.

Las características informadas

De acuerdo con el parte policial, se trata de un hombre de entre 30 y 35 años, de tez trigueña y contextura física robusta.

Tenía el cabello corto, lacio y de color negro. Al momento de ser encontrado vestía:

  • Campera negra
  • Remera marrón lisa
  • Pantalón deportivo negro con tres franjas blancas en los laterales

Estos datos fueron difundidos con el objetivo de facilitar su reconocimiento y determinar si existe alguna denuncia previa que pueda estar relacionada.

Dónde fue hallado

El cuerpo fue encontrado en el barrio San Expedito, sobre una calle de ripio ubicada de manera paralela a la Ruta Provincial 48, dentro de la jurisdicción de El Carmen.

El parte no brinda detalles sobre las circunstancias en las que fue localizado, la posible causa de muerte ni el tiempo que habría permanecido en el lugar. Esos aspectos deberán ser establecidos por la investigación y las pericias correspondientes.

Por el momento, el objetivo principal de los investigadores es confirmar la identidad del hombre y localizar a sus familiares.

Dónde aportar información

La Policía pidió que cualquier dato que pueda resultar útil sea comunicado de manera inmediata a la Brigada de Investigaciones de El Carmen o a la dependencia policial más cercana.

También se solicitó verificar denuncias recientes por desaparición o averiguación de paradero de personas que coincidan con la descripción difundida.

Los datos más importantes

  • Un hombre fue hallado sin vida en El Carmen.
  • El cuerpo estaba en el barrio San Expedito.
  • Fue encontrado sobre una calle paralela a la Ruta Provincial 48.
  • La víctima tendría entre 30 y 35 años.
  • Era de tez trigueña y contextura robusta.
  • Tenía cabello corto, lacio y negro.
  • Vestía campera negra, remera marrón y pantalón deportivo negro.
  • Todavía no fue identificado.
  • La Brigada de Investigaciones pidió colaboración.
  • La causa continúa bajo investigación judicial.

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