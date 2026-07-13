El Gobierno extendió la emergencia energética y mantendrá el régimen hasta 2028

El Gobierno de Javier Milei decidió extender este lunes la emergencia energética que había sido establecida en diciembre de 2023 , poco después de su llegada al Ejecutivo, y la mantuvo vigente hasta el año 2028 . La medida quedó formalizada a través del Decreto 585/2026 , publicado en el Boletín Oficial y firmado tanto por el Presidente como por todos los funcionarios que integran el gabinete nacional .

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El decreto estableció la continuidad de la emergencia declarada en el ámbito del Sector Energético Nacional , prolongando el esquema extraordinario para las áreas de generación, transporte y distribución de electricidad que se encuentran bajo competencia federal hasta el 31 de diciembre de 2027 .

Según explicaron desde el Ejecutivo , la extensión del régimen se fundamenta en la permanencia de distintos factores de riesgo , tanto técnicos , económicos y operativos , que todavía representan una amenaza para el funcionamiento estable y sustentable del sistema eléctrico argentino .

De este modo, la extensión de la emergencia energética quedará alineada con el período de vigencia establecido previamente para las áreas vinculadas al transporte y la distribución de gas natural .

Desde el Gobierno señalaron que la medida responde a la importancia de mantener una planificación conjunta entre ambos servicios, debido a la relación directa que existe entre sus funcionamientos desde el punto de vista operativo y económico. En ese sentido, remarcaron que el gas natural sigue siendo un recurso fundamental para la producción de energía eléctrica a través de centrales térmicas.

La emergencia en el área energética había sido establecida inicialmente a raíz del complejo escenario que atravesaba el sistema eléctrico nacional, marcado por problemas de infraestructura, restricciones en la capacidad de transporte y dificultades en la cadena de pagos del sector.

El papel del gas natual

La articulación entre las situaciones de emergencia correspondientes a los sectores eléctrico y gasífero se explica por el papel central que tiene el gas natural en la generación térmica de electricidad. Además, el nuevo esquema de transporte de gas natural implementado desde mayo de 2026 tiene efectos sobre la disponibilidad del recurso, los costos asociados a la producción eléctrica y las condiciones de seguridad del suministro energético.

A partir de esta situación, la normativa establece que los organismos encargados deberán adecuar la planificación y la asignación del suministro eléctrico teniendo en cuenta las nuevas condiciones de capacidad de transporte y los niveles de disponibilidad existentes.

Dentro del conjunto de trabajos prioritarios figuran el desarrollo de nuevas líneas de alta tensión y la implementación de mecanismos de almacenamiento y respaldo operativo. Estas iniciativas tienen como objetivo reducir posibles vulnerabilidades del sistema en puntos estratégicos y aumentar la capacidad de adaptación de la red eléctrica.