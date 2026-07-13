El Gobierno pone en marcha una semana de reuniones para impulsar las reformas en el Congreso

Mientras buena parte de la atención del país está concentrada en la participación de la Selección Argentina en el Mundial , el Gobierno procura sostener su hoja de ruta política y avanzar con las reformas que Javier Milei pretende aprobar en el Congreso en el menor tiempo posible.

En ese marco, el Presidente encabezará este lunes una nueva reunión con diputados y senadores de La Libertad Avanza en la Casa Rosada . La convocatoria tiene como propósito presentarles los principales lineamientos del proyecto de modificación de la Carta Orgánica del Banco Central , iniciativa que el Ejecutivo prevé remitir al Parlamento en los próximos días.

Milei sostuvo que esta iniciativa representa una de las bases centrales del plan económico del Gobierno y tiene como finalidad reforzar la autonomía del Banco Central , asegurar la estabilidad de la moneda y eliminar el uso de la emisión monetaria para cubrir el déficit fiscal .

“Si queremos terminar para siempre con la inflación , aniquilar la reforma de 2012 volviendo a un objetivo factible ( preservar el valor de la moneda ) será un gran paso en la dirección correcta ”, remarcó el Presidente en una publicación difundida la semana pasada .

Más tarde, durante una entrevista en una emisora radial, el mandatario reafirmó esa postura al señalar: “La nueva Carta Orgánica termina con 91 años de abuso de la política al sector privado vía inflación”.

Banco Central de la República Argentina.

Unas horas antes del encuentro con los legisladores, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, dará inicio a una nueva serie de reuniones con gobernadores con el propósito de afianzar consensos políticos que permitan impulsar las reformas en el Congreso y, al mismo tiempo, comenzar a delinear la estrategia de cara a 2027.

Reuniones con gobernadores para consolidar apoyos

En ese marco, a las 11 mantendrá un encuentro con el gobernador de San Luis, Claudio Poggi, uno de los mandatarios con los que La Libertad Avanza alcanzó un entendimiento de cara a las elecciones legislativas de 2025 y con quien el oficialismo pretende repetir una estrategia similar para los comicios presidenciales.

No obstante, más allá de los acuerdos electorales, Santilli tiene como objetivo acercar posturas con los gobernadores para sumar respaldo parlamentario a iniciativas como la reforma electoral, los cambios en el régimen de Zona Fría y las modificaciones a la Ley de Inocencia Fiscal, entre otros proyectos.

Con el objetivo de analizar la situación política en ambas cámaras del Congreso y coordinar la estrategia de negociación con los bloques aliados, el Gobierno convocará el martes a una nueva reunión de su mesa política, en un horario que todavía no fue definido.

El encuentro, que a partir de ahora tendrá una frecuencia semanal, volverá a reunir a Karina Milei, Diego Santilli, el vicejefe de Gabinete Ignacio Devitt, el asesor presidencial Santiago Caputo, el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem, el operador político Eduardo “Lule” Menem, la titular del bloque oficialista en el Senado Patricia Bullrich y el ministro de Economía Luis Caputo. A ese espacio también se sumó recientemente el nuevo secretario de Prensa, Fabián Fernández.

Estrategia política del Gobierno y las prioridades legislativas

Además de monitorear las negociaciones vinculadas con la eliminación de las PASO, considerada la pieza clave de la reforma política promovida por el Ejecutivo, la mesa política concentrará en el corto plazo su atención en la sesión convocada para este jueves en el Senado. En esa jornada, el oficialismo intentará conseguir la aprobación de la Ley de Propiedad Privada, un nuevo paquete de pliegos para cargos judiciales y varios ascensos diplomáticos que permanecen pendientes desde hace meses.

El armado electoral de La Libertad Avanza para 2027

El jueves, Karina Milei mantendrá un encuentro en Balcarce 50 con los legisladores de La Libertad Avanza de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires para delinear la estrategia política de cara al próximo proceso electoral.

En ambos distritos todavía no está resuelto cuál será la relación con el PRO, luego de que el oficialismo optara en 2025 por competir contra ese espacio en la Ciudad de Buenos Aires y, posteriormente, alcanzar un acuerdo en territorio bonaerense.

En la Ciudad de Buenos Aires, durante las últimas semanas se registraron gestos de acercamiento entre ambos espacios y, dentro del oficialismo, algunos no descartan que pueda alcanzarse un nuevo entendimiento. De todos modos, fuentes partidarias señalaron que, por ahora, una alianza electoral “no está sobre la mesa”.

En la provincia de Buenos Aires, La Libertad Avanza planea concentrar buena parte de su estrategia en disputar el principal bastión del peronismo, actualmente gobernado por Axel Kicillof. Sin embargo, el espacio todavía no resolvió quién encabezará esa candidatura.

Después de la recuperación política que logró en octubre, Santilli surge como el candidato con mayores posibilidades para asumir ese desafío. Sin embargo, el ministro coordinador reiteró en varias oportunidades que “todavía falta mucho” y remarcó que, por el momento, su prioridad está puesta en las responsabilidades que asumió al frente de la Jefatura de Gabinete.

Javier Milei participará del aniversario de la Bolsa de Comercio

Como cierre de la semana, Milei volverá a mostrarse en un acto público el viernes a las 19, cuando participe como orador en el aniversario de la Bolsa de Comercio. Allí se prevé que el Presidente vuelva a respaldar el rumbo de su administración y haga hincapié en las reformas que impulsa en el Congreso, en una línea similar a la que sostuvo durante la vigilia del 9 de Julio en la Casa Histórica de Tucumán.

En aquella oportunidad, el Presidente concluyó: “Nos mueve la posibilidad de llegar a las elecciones para que la gente nos evalúe en función de cuántas reformas hayamos hecho. Queremos que nos juzguen por el grado al cual logramos cambiar el país, y por eso mismo no tenemos un segundo que perder”.