El Gobierno activó un operativo federal para anticiparse a los efectos de El Niño

El Ministerio de Seguridad Nacional dio luz verde al Plan de Coordinación Federal ENOS 2026/2027, un programa orientado a fortalecer el trabajo conjunto entre el Gobierno nacional y las provincias frente a la posibilidad de inundaciones y otros fenómenos meteorológicos asociados al evento climático de El Niño.
La disposición quedó establecida este martes a través de la Resolución 559/2026, difundida en el Boletín Oficial, mediante la cual también se asignó a la Agencia Federal de Emergencias (AFE) la responsabilidad de coordinar las tareas necesarias para poner en marcha el plan.
El pronóstico climático que activó el esquema preventivo
De acuerdo con los argumentos expuestos en la normativa, los pronósticos climáticos anticipan un cambio hacia un escenario influenciado por el fenómeno El Niño a partir del trimestre junio-julio-agosto de este año, con una posibilidad superior al 70% durante la temporada invernal. Además, se prevé un aumento de las probabilidades de lluvias por encima de los registros habituales durante la primavera y el verano 2026-2027, principalmente en la zona correspondiente a la Cuenca del Plata.
Ante la posibilidad de ese contexto climático, el Gobierno determinó la importancia de disponer de un sistema de organización previo que permita mejorar la capacidad de reacción frente a posibles situaciones de emergencia.
Dentro de este marco, la iniciativa tiene como objetivo optimizar la coordinación técnica y operativa entre las jurisdicciones provinciales y la administración nacional a través del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR). Asimismo, contempla el impulso de medidas preventivas y protocolos de actuación ante escenarios de inundaciones y aumentos en los niveles de los ríos.
Provincias alcanzadas y los organismos que participarán del operativo
La planificación contempla, en una primera etapa, la intervención en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones, junto con la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, el alcance del operativo podrá ampliarse hacia otros distritos en función de la evolución y el impacto que tenga el fenómeno climático.
Para llevar adelante las tareas previstas se involucrarán distintos organismos nacionales, entre ellos la Agencia Federal de Emergencias, las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, Vialidad Nacional, el Ministerio de Defensa, la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias, el Instituto Nacional del Agua y el Servicio Meteorológico Nacional, además de otras dependencias estatales.
Dentro de las medidas contempladas se incluyen el seguimiento constante de la situación climática, la generación de reportes técnicos y mapas con información geográfica, la puesta en funcionamiento de mecanismos de alerta anticipada y la realización de reuniones junto a las autoridades provinciales para definir estrategias de intervención.
La respuesta ante emergencias y el rol de las jurisdicciones
Asimismo, una vez identificadas áreas con impacto por el fenómeno, se conformará un esquema de coordinación mediante un comando conjunto y se utilizarán los recursos federales disponibles en cada territorio. En caso de ser necesario, estos serán acompañados por nuevos aportes de infraestructura, personal y equipamiento para reforzar las tareas operativas.
La estrategia establece que las primeras acciones frente a una emergencia deberán ser ejecutadas por los organismos y autoridades del ámbito local. En tanto, la intervención de los recursos nacionales tendrá un carácter de apoyo y asistencia complementaria, activándose cuando la dimensión o dificultad de la situación exceda las posibilidades operativas de la jurisdicción involucrada, de acuerdo con el principio de subsidiariedad contemplado por la legislación vigente.
La normativa también autoriza a la Agencia Federal de Emergencias a realizar los ajustes, cambios o revisiones que sean necesarios mientras el plan se encuentre vigente, con el objetivo de adaptarlo al desarrollo del fenómeno climático previsto y a las nuevas demandas que puedan surgir en materia operativa, técnica o de logística.
La implementación del programa se extenderá desde la segunda mitad de 2026 hasta el segundo semestre de 2027, aunque su aplicación estará sujeta a las variaciones que presenten las condiciones meteorológicas durante ese período.
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