El Gobierno activó un operativo federal para anticiparse a los efectos de El Niño

El Ministerio de Seguridad Nacional dio luz verde al Plan de Coordinación Federal ENOS 2026/2027 , un programa orientado a fortalecer el trabajo conjunto entre el Gobierno nacional y las provincias frente a la posibilidad de inundaciones y otros fenómenos meteorológicos asociados al evento climático de El Niño.

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La disposición quedó establecida este martes a través de la Resolución 559/2026 , difundida en el Boletín Oficial , mediante la cual también se asignó a la Agencia Federal de Emergencias (AFE) la responsabilidad de coordinar las tareas necesarias para poner en marcha el plan.

De acuerdo con los argumentos expuestos en la normativa , los pronósticos climáticos anticipan un cambio hacia un escenario influenciado por el fenómeno El Niño a partir del trimestre junio-julio-agosto de este año, con una posibilidad superior al 70% durante la temporada invernal. Además, se prevé un aumento de las probabilidades de lluvias por encima de los registros habituales durante la primavera y el verano 2026-2027 , principalmente en la zona correspondiente a la Cuenca del Plata .

Ante la posibilidad de ese contexto climático , el Gobierno determinó la importancia de disponer de un sistema de organización previo que permita mejorar la capacidad de reacción frente a posibles situaciones de emergencia .

Dentro de este marco, la iniciativa tiene como objetivo optimizar la coordinación técnica y operativa entre las jurisdicciones provinciales y la administración nacional a través del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR). Asimismo, contempla el impulso de medidas preventivas y protocolos de actuación ante escenarios de inundaciones y aumentos en los niveles de los ríos.

Provincias alcanzadas y los organismos que participarán del operativo

La planificación contempla, en una primera etapa, la intervención en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones, junto con la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, el alcance del operativo podrá ampliarse hacia otros distritos en función de la evolución y el impacto que tenga el fenómeno climático.

Para llevar adelante las tareas previstas se involucrarán distintos organismos nacionales, entre ellos la Agencia Federal de Emergencias, las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, Vialidad Nacional, el Ministerio de Defensa, la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias, el Instituto Nacional del Agua y el Servicio Meteorológico Nacional, además de otras dependencias estatales.

Dentro de las medidas contempladas se incluyen el seguimiento constante de la situación climática, la generación de reportes técnicos y mapas con información geográfica, la puesta en funcionamiento de mecanismos de alerta anticipada y la realización de reuniones junto a las autoridades provinciales para definir estrategias de intervención.

La respuesta ante emergencias y el rol de las jurisdicciones

Asimismo, una vez identificadas áreas con impacto por el fenómeno, se conformará un esquema de coordinación mediante un comando conjunto y se utilizarán los recursos federales disponibles en cada territorio. En caso de ser necesario, estos serán acompañados por nuevos aportes de infraestructura, personal y equipamiento para reforzar las tareas operativas.

La estrategia establece que las primeras acciones frente a una emergencia deberán ser ejecutadas por los organismos y autoridades del ámbito local. En tanto, la intervención de los recursos nacionales tendrá un carácter de apoyo y asistencia complementaria, activándose cuando la dimensión o dificultad de la situación exceda las posibilidades operativas de la jurisdicción involucrada, de acuerdo con el principio de subsidiariedad contemplado por la legislación vigente.

La normativa también autoriza a la Agencia Federal de Emergencias a realizar los ajustes, cambios o revisiones que sean necesarios mientras el plan se encuentre vigente, con el objetivo de adaptarlo al desarrollo del fenómeno climático previsto y a las nuevas demandas que puedan surgir en materia operativa, técnica o de logística.

La implementación del programa se extenderá desde la segunda mitad de 2026 hasta el segundo semestre de 2027, aunque su aplicación estará sujeta a las variaciones que presenten las condiciones meteorológicas durante ese período.