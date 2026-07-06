Tarifa social en Jujuy: el Gobierno provincial ratificó que continuará financiando el beneficio

El presidente de la Superintendencia de Servicios Públicos y Otras Concesiones (SUSEPU), Javier Gronda, y el secretario de Energía de Jujuy, Mario Pizarro, mantuvieron una reunión con diputados provinciales para analizar la situación de las tarifas de los servicios públicos y el impacto que tienen sobre los usuarios.

Durante el encuentro se abordó el escenario generado por el incremento en las tarifas de electricidad, agua y gas, en un contexto marcado por la reducción de los subsidios nacionales y las bajas temperaturas registradas en las últimas semanas.

En ese marco, los funcionarios provinciales ratificaron la continuidad de la tarifa social que financia el Gobierno de Jujuy con recursos propios, destinada a asistir a los sectores más vulnerables frente al aumento de los servicios públicos.

Según la información difundida tras la reunión, la Provincia destina más de $422 millones por mes para sostener este beneficio, que alcanza a más de 58.000 usuarios en todo el territorio jujeño.

Asimismo, señalaron que la reducción de los subsidios nacionales modificó la estructura de costos que afrontan las familias y las actividades productivas, por lo que consideraron necesario continuar implementando herramientas de acompañamiento para los usuarios con mayores dificultades económicas. Finalmente, Gronda y Pizarro reafirmaron el compromiso de los organismos provinciales de continuar con las tareas de control y seguimiento de los servicios públicos, al tiempo que remarcaron la importancia de sostener mecanismos de asistencia que permitan garantizar el acceso de los sectores más vulnerables a los servicios esenciales.

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