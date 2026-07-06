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6 de julio de 2026 - 11:31
Política.

Tarifa social en Jujuy: el Gobierno provincial ratificó que continuará financiando el beneficio

Funcionarios provinciales se reunieron con diputados para analizar el impacto de las tarifas de los servicios públicos y reafirmaron la continuidad de la tarifa social, que alcanza a más de 58 mil usuarios en Jujuy.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Reunión Mario Pizarro - Gronda

El presidente de la Superintendencia de Servicios Públicos y Otras Concesiones (SUSEPU), Javier Gronda, y el secretario de Energía de Jujuy, Mario Pizarro, mantuvieron una reunión con diputados provinciales para analizar la situación de las tarifas de los servicios públicos y el impacto que tienen sobre los usuarios.

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En ese marco, los funcionarios provinciales ratificaron la continuidad de la tarifa social que financia el Gobierno de Jujuy con recursos propios, destinada a asistir a los sectores más vulnerables frente al aumento de los servicios públicos.

Según la información difundida tras la reunión, la Provincia destina más de $422 millones por mes para sostener este beneficio, que alcanza a más de 58.000 usuarios en todo el territorio jujeño.

Asimismo, señalaron que la reducción de los subsidios nacionales modificó la estructura de costos que afrontan las familias y las actividades productivas, por lo que consideraron necesario continuar implementando herramientas de acompañamiento para los usuarios con mayores dificultades económicas.

Finalmente, Gronda y Pizarro reafirmaron el compromiso de los organismos provinciales de continuar con las tareas de control y seguimiento de los servicios públicos, al tiempo que remarcaron la importancia de sostener mecanismos de asistencia que permitan garantizar el acceso de los sectores más vulnerables a los servicios esenciales.

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