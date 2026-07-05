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5 de julio de 2026 - 10:10
Solidaridad.

¿Qué hacer si ves un perro en la calle sufriendo por el frío en Jujuy?

Ante las bajas temperaturas que afectan a Jujuy, un gesto solidario puede salvar la vida de un perro en situación de calle. Conocé cómo ayudarlo y qué hacer si lo encontrás sufriendo por el frío.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Perro callejero con frío.

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Si encontrás un perro expuesto al frío, estas son algunas acciones que podés realizar:

Brindarle un refugio

Si es posible, permitile resguardarse en un garaje, galería o espacio techado, protegido del viento y la humedad. También podés improvisar un refugio con una caja de cartón grande, madera o plástico, colocando mantas o telas secas en su interior.

Darle agua y comida

Los animales necesitan alimentarse para mantener su temperatura corporal. Dejá agua limpia y renovala si se congela o ensucia. Un plato de alimento balanceado o comida adecuada también puede ayudarlo a enfrentar el frío.

Evitar que duerma sobre el suelo

El cemento y la tierra fría hacen que pierda calor rápidamente. Una manta, cartón, goma espuma o una tarima de madera pueden aislarlo del piso.

Si está enfermo o lastimado

Si el perro presenta signos de hipotermia, está muy débil, no puede levantarse o tiene heridas, intentá comunicarte con una veterinaria, una protectora de animales o el área de Zoonosis de tu municipio para solicitar asistencia.

Perro callejero con frío.

Perro callejero con frío.

Protectoras de mascotas de Jujuy

Por información o consejos ante estos casos, comunicarse por su página de Facebook que lleva el mismo nombre:

  • Hogar San Roque - página oficial
  • Narices Frías Jujuy
  • Grupo Luna
  • Amor Animal
  • Gatitos en Apuros Jujuy
  • Voz Animal Jujuy

¿Cómo reconocer si un perro tiene mucho frío?

Algunos signos son:

  • Temblores constantes.
  • Se acurruca para conservar calor.
  • Busca refugio desesperadamente.
  • Camina con dificultad o se muestra muy quieto.
  • Tiene las orejas y patas muy frías.

En estos casos, es importante trasladarlo a un lugar cálido de manera gradual y evitar cambios bruscos de temperatura.

Con las temperaturas extremas pronosticadas para Jujuy, cada acción cuenta. Un poco de alimento, agua y un lugar donde refugiarse pueden ser suficientes para que un animal sobreviva a una noche de intenso frío.

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