¿Qué hacer si ves un perro en la calle sufriendo por el frío en Jujuy?

Las bajas temperaturas que afectan a Jujuy no solo representan un riesgo para las personas , sino también para los animales que viven en la calle. Durante las jornadas de frío extremo, un gesto solidario puede marcar la diferencia para un perro que no tiene refugio.

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Si encontrás un perro expuesto al frío, estas son algunas acciones que podés realizar:

Si es posible, permitile resguardarse en un garaje, galería o espacio techado, protegido del viento y la humedad. También podés improvisar un refugio con una caja de cartón grande, madera o plástico, colocando mantas o telas secas en su interior.

Los animales necesitan alimentarse para mantener su temperatura corporal. Dejá agua limpia y renovala si se congela o ensucia. Un plato de alimento balanceado o comida adecuada también puede ayudarlo a enfrentar el frío.

Evitar que duerma sobre el suelo

El cemento y la tierra fría hacen que pierda calor rápidamente. Una manta, cartón, goma espuma o una tarima de madera pueden aislarlo del piso.

Si está enfermo o lastimado

Si el perro presenta signos de hipotermia, está muy débil, no puede levantarse o tiene heridas, intentá comunicarte con una veterinaria, una protectora de animales o el área de Zoonosis de tu municipio para solicitar asistencia.

Perro callejero con frío.

Protectoras de mascotas de Jujuy

Por información o consejos ante estos casos, comunicarse por su página de Facebook que lleva el mismo nombre:

Hogar San Roque - página oficial

Narices Frías Jujuy

Grupo Luna

Amor Animal

Gatitos en Apuros Jujuy

Voz Animal Jujuy

¿Cómo reconocer si un perro tiene mucho frío?

Algunos signos son:

Temblores constantes.

Se acurruca para conservar calor.

Busca refugio desesperadamente.

Camina con dificultad o se muestra muy quieto.

Tiene las orejas y patas muy frías.

En estos casos, es importante trasladarlo a un lugar cálido de manera gradual y evitar cambios bruscos de temperatura.

Con las temperaturas extremas pronosticadas para Jujuy, cada acción cuenta. Un poco de alimento, agua y un lugar donde refugiarse pueden ser suficientes para que un animal sobreviva a una noche de intenso frío.