lunes 29 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
29 de junio de 2026 - 12:07
Ayuda.

Quién es Bart, el perro argentino que halló a dos niños en Venezuela

Bart fue clave para localizar con vida a dos niños bajo una estructura colapsada en Venezuela y recibió un reconocimiento por su trabajo.

+ Seguir en
Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Bart, el perro rescatista argentino que encontró a dos niños con vida

Bart, el perro rescatista argentino que encontró a dos niños con vida

Lee además
La familia de Lucas Trejo fue encontrada sin vida
Mundo.

Tragedia en Venezuela: encontraron muertos a la esposa y a los dos hijos del futbolista argentino Lucas Trejo
Terremotos en Venezuela.
Mundo.

Venezuela: elevaron a 1450 la cantidad de muertos por los terremotos

El operativo se realizó durante la tarde del domingo, cuando un grupo de infantes de Marina argentinos se trasladaba hacia otra zona de trabajo y recibió un pedido urgente de Protección Civil de Venezuela. Los equipos locales habían detectado la posible presencia de sobrevivientes y necesitaban apoyo especializado.

Bart ingresó a un túnel entre los escombros

Al llegar al lugar, Bart ingresó en un túnel abierto dentro de la estructura derrumbada. Tras recorrer el sector, realizó una “marcación positiva”, la señal con la que los perros entrenados advierten que detectaron presencia humana.

Esa indicación permitió modificar el rumbo de la búsqueda y concentrar la excavación en un punto determinado.

“El perro marcó presencia positiva y permitió redireccionar la búsqueda y orientar la excavación hacia el lugar correcto” “El perro marcó presencia positiva y permitió redireccionar la búsqueda y orientar la excavación hacia el lugar correcto”

A partir de esa señal, los rescatistas continuaron con las maniobras y localizaron con vida a los dos menores.

Embed - Quién es Bart, el perro argentino que halló a dos niños en Venezuela

Un integrante fundamental de la misión argentina

Bart forma parte del contingente enviado por Argentina para colaborar con las tareas de búsqueda, rescate y asistencia después de los terremotos que afectaron a Venezuela.

El operativo nacional incluye personal militar especializado en catástrofes, equipos sanitarios, expertos en estructuras colapsadas, veterinarios, operadores de drones y binomios conformados por perros y sus guías.

Estos animales reciben un entrenamiento específico para detectar personas vivas o fallecidas en zonas de derrumbe. Su olfato les permite buscar en espacios de difícil acceso y señalar áreas que luego deben ser intervenidas por los equipos humanos.

Cómo trabajan los perros rescatistas

La tarea de un perro de búsqueda no consiste en remover escombros ni completar el rescate. Su función es recorrer la estructura, identificar posibles rastros humanos y marcar el sitio donde podrían encontrarse las víctimas.

Después de la señal, los especialistas analizan la estabilidad del lugar y avanzan con una excavación controlada para evitar nuevos desprendimientos.

En este caso, la intervención de Bart fue determinante para reducir el área de búsqueda y orientar a los socorristas hacia los dos menores.

Recibió un reconocimiento en Venezuela

Una vez finalizada su participación en el procedimiento, Bart recibió un reconocimiento de las autoridades venezolanas presentes en el lugar.

Desde el Ministerio de Defensa argentino destacaron el trabajo realizado por el animal y por los infantes de Marina que participaron del operativo.

“Una noticia que nos llena de orgullo desde Venezuela”, expresaron al informar el hallazgo de los menores.

La misión argentina continúa trabajando junto con autoridades locales y contingentes internacionales, mientras siguen las tareas para localizar sobrevivientes bajo las estructuras dañadas.

    Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

    Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

    Si querés, podés activar las notificaciones.

    Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

    Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
    Temas
    Seguí leyendo

    Tragedia en Venezuela: encontraron muertos a la esposa y a los dos hijos del futbolista argentino Lucas Trejo

    Venezuela: elevaron a 1450 la cantidad de muertos por los terremotos

    Confirmaron la muerte de seis argentinos tras los terremotos en Venezuela

    Venezuela sigue temblando: una réplica de 4.2 sacudió La Guaira

    Minuto a Minuto de Venezuela: un nuevo sismo de magnitud 4.2 volvió a sentirse este lunes

    Lo que se lee ahora
    A cinco días de la catástrofe, Venezuela registró otra réplica
    Mundo.

    Venezuela sigue temblando: una réplica de 4.2 sacudió La Guaira

    Por  Maria Eugenia Burgos

    Las más leídas

    Rompieron la biblioteca de la Plaza de los Leones. video
    Jujuy.

    Rompieron la biblioteca de la Plaza de los Leones y tiraron los libros a la fuente

    La menor iba de acompañante en una moto.
    País.

    Tragedia durante los festejos por la Selección: murió una adolescente de 14 años en Salta

    ¿Hay un pirómano suelto en San Pedro? Hallaron un artefacto incendiario debajo de una camioneta
    Jujuy.

    Encuentran una bomba molotov bajo una camioneta en Jujuy

    Jujuy es sísmica: causas, zonas peligrosas y épocas de mayor riesgo
    Informe.

    Jujuy es sísmica: causas, zonas "peligrosas" y épocas de mayor riesgo

    San Pedro de Jujuy.
    Jujuy.

    Por qué no hay clases en San Pedro de Jujuy este lunes 29 de junio

    Lo destacado

    Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
    País.

    Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

    Por  Victoria Marín
    Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
    Primera Nacional.

    Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

    Por  Maria Eugenia Burgos
    Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
    Río Blanco.

    Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

    Por  Victoria Marín
    El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
    Iglesia.

    Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

    Por  Redacción de TodoJujuy
    Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
    Devoción.

    Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

    Por  Agustín Weibel