Bart, el perro rescatista argentino que encontró a dos niños con vida

Bart, uno de los perros especializados que integran la misión humanitaria argentina desplegada en Venezuela , fue clave para encontrar con vida a dos menores atrapados bajo los escombros tras los terremotos. Su intervención permitió orientar a los rescatistas hacia el punto exacto de una estructura colapsada donde permanecían las víctimas.

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El operativo se realizó durante la tarde del domingo, cuando un grupo de infantes de Marina argentinos se trasladaba hacia otra zona de trabajo y recibió un pedido urgente de Protección Civil de Venezuela. Los equipos locales habían detectado la posible presencia de sobrevivientes y necesitaban apoyo especializado.

Al llegar al lugar, Bart ingresó en un túnel abierto dentro de la estructura derrumbada. Tras recorrer el sector, realizó una “marcación positiva”, la señal con la que los perros entrenados advierten que detectaron presencia humana.

Esa indicación permitió modificar el rumbo de la búsqueda y concentrar la excavación en un punto determinado.

“El perro marcó presencia positiva y permitió redireccionar la búsqueda y orientar la excavación hacia el lugar correcto” “El perro marcó presencia positiva y permitió redireccionar la búsqueda y orientar la excavación hacia el lugar correcto”

A partir de esa señal, los rescatistas continuaron con las maniobras y localizaron con vida a los dos menores.

Embed - Quién es Bart, el perro argentino que halló a dos niños en Venezuela

Un integrante fundamental de la misión argentina

Bart forma parte del contingente enviado por Argentina para colaborar con las tareas de búsqueda, rescate y asistencia después de los terremotos que afectaron a Venezuela.

El operativo nacional incluye personal militar especializado en catástrofes, equipos sanitarios, expertos en estructuras colapsadas, veterinarios, operadores de drones y binomios conformados por perros y sus guías.

Estos animales reciben un entrenamiento específico para detectar personas vivas o fallecidas en zonas de derrumbe. Su olfato les permite buscar en espacios de difícil acceso y señalar áreas que luego deben ser intervenidas por los equipos humanos.

Cómo trabajan los perros rescatistas

La tarea de un perro de búsqueda no consiste en remover escombros ni completar el rescate. Su función es recorrer la estructura, identificar posibles rastros humanos y marcar el sitio donde podrían encontrarse las víctimas.

Después de la señal, los especialistas analizan la estabilidad del lugar y avanzan con una excavación controlada para evitar nuevos desprendimientos.

En este caso, la intervención de Bart fue determinante para reducir el área de búsqueda y orientar a los socorristas hacia los dos menores.

Recibió un reconocimiento en Venezuela

Una vez finalizada su participación en el procedimiento, Bart recibió un reconocimiento de las autoridades venezolanas presentes en el lugar.

Desde el Ministerio de Defensa argentino destacaron el trabajo realizado por el animal y por los infantes de Marina que participaron del operativo.

“Una noticia que nos llena de orgullo desde Venezuela”, expresaron al informar el hallazgo de los menores.

La misión argentina continúa trabajando junto con autoridades locales y contingentes internacionales, mientras siguen las tareas para localizar sobrevivientes bajo las estructuras dañadas.