La familia de Lucas Trejo fue encontrada sin vida

La esperanza se terminó este sábado para Lucas Trejo. Luego de más de tres días de trabajo ininterrumpido, rescatistas encontraron los cuerpos de Yanina Maranella y de sus hijos, Aarón y Ainhoa, quienes permanecían desaparecidos desde el colapso del edificio donde vivían en Playa Grande, estado de La Guaira.

Durante las tareas de rescate participaron equipos venezolanos e internacionales, entre ellos rescatistas salvadoreños que se sumaron a la búsqueda en las últimas horas. Sin embargo, el operativo concluyó con el hallazgo de los tres cuerpos, confirmando el peor desenlace para la familia del futbolista argentino.

La noticia fue confirmada por el club Deportivo La Guaira, que expresó su profundo pesar y envió sus condolencias a Trejo, quien permaneció en el lugar del derrumbe siguiendo de cerca cada avance del operativo.

image Un drama que conmovió al fútbol y al mundo Desde que ocurrieron los terremotos, Lucas Trejo había protagonizado un desesperado pedido de ayuda para acelerar las tareas de remoción de escombros. Incluso solicitó maquinaria pesada para aumentar las posibilidades de encontrar con vida a su familia. Durante varios días también colaboró personalmente en la búsqueda.

El caso generó una enorme conmoción en el ambiente deportivo y despertó una ola de solidaridad en Argentina y Venezuela. Clubes, futbolistas e hinchas siguieron de cerca la evolución desde lportivo loperativo con la esperanza de un desenlace diferente. Embed Desde el #DLG nos unimos al duelo que embarga al jugador Lucas Trejo, por el sensible fallecimiento de su esposa, Yanina Maranella y de sus hijos, Aarón y Ainhoa Trejo.



Paz a sus almas y consuelo para Lucas y todos sus allegados. #SiempreNaranja pic.twitter.com/CaRVq4cyhV — Deportivo La Guaira (@DvoLaGuaira) June 28, 2026 La tragedia de la familia Trejo se suma al dramático saldo que dejaron los terremotos en Venezuela, donde las tareas de búsqueda y rescate continúan mientras aumenta el número de víctimas fatales y miles de personas permanecen afectadas por el desastre.

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