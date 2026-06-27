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27 de junio de 2026 - 22:31
Mundo.

Tragedia en Venezuela: encontraron muertos a la esposa y a los dos hijos del futbolista argentino Lucas Trejo

Después de 74 horas de intensa búsqueda entre los escombros, las autoridades confirmaron el hallazgo sin vida de la esposa y los dos hijos del futbolista argentino Lucas Trejo. La familia había quedado atrapada tras el derrumbe de un edificio durante los devastadores terremotos que golpearon Venezuela.

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Durante las tareas de rescate participaron equipos venezolanos e internacionales, entre ellos rescatistas salvadoreños que se sumaron a la búsqueda en las últimas horas. Sin embargo, el operativo concluyó con el hallazgo de los tres cuerpos, confirmando el peor desenlace para la familia del futbolista argentino.

La noticia fue confirmada por el club Deportivo La Guaira, que expresó su profundo pesar y envió sus condolencias a Trejo, quien permaneció en el lugar del derrumbe siguiendo de cerca cada avance del operativo.

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Un drama que conmovió al fútbol y al mundo

Desde que ocurrieron los terremotos, Lucas Trejo había protagonizado un desesperado pedido de ayuda para acelerar las tareas de remoción de escombros. Incluso solicitó maquinaria pesada para aumentar las posibilidades de encontrar con vida a su familia. Durante varios días también colaboró personalmente en la búsqueda.

El caso generó una enorme conmoción en el ambiente deportivo y despertó una ola de solidaridad en Argentina y Venezuela. Clubes, futbolistas e hinchas siguieron de cerca la evolución desde lportivo loperativo con la esperanza de un desenlace diferente.

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La tragedia de la familia Trejo se suma al dramático saldo que dejaron los terremotos en Venezuela, donde las tareas de búsqueda y rescate continúan mientras aumenta el número de víctimas fatales y miles de personas permanecen afectadas por el desastre.

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