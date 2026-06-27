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27 de junio de 2026 - 14:24
Mundo.

Milagro en Venezuela: rescataron con vida a un bebé de 18 días tras pasar 32 horas bajo los escombros

En medio de la tragedia que dejaron los terremotos en Venezuela, un emotivo rescate devolvió la esperanza. Un bebé de apenas 18 días fue encontrado con vida luego de permanecer 32 horas atrapado entre los restos de un edificio derrumbado en La Guaira.

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El operativo se realizó durante la noche del viernes y quedó registrado en un video difundido por la agencia AFP. En las imágenes se observa el momento en que los rescatistas extraen cuidadosamente al pequeño, envuelto en una manta, mientras quienes participaban del operativo estallan en aplausos y celebran el milagroso hallazgo.

Según trascendió, el bebé tiene apenas 18 días de vida y, pese a haber permanecido 32 horas entre los escombros, fue rescatado prácticamente ileso. Una hora más tarde, los equipos de emergencia también lograron salvar a su madre.

Una historia de esperanza en medio de la devastación

El rescate se convirtió en uno de los momentos más conmovedores desde que ocurrió la tragedia que devastó gran parte del norte venezolano.

Mientras continúan las tareas de búsqueda de sobrevivientes, cientos de rescatistas, brigadas internacionales y voluntarios trabajan contrarreloj en La Guaira, donde todavía se teme que haya personas atrapadas bajo edificios derrumbados.

La historia del pequeño representa un rayo de esperanza en medio del dolor que atraviesa el país, golpeado por uno de los desastres naturales más graves de su historia reciente. Los equipos de emergencia mantienen las tareas de rescate con la expectativa de encontrar más sobrevivientes en las horas consideradas críticas tras un terremoto.

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