Así funciona el sistema de Google que alertó segundos antes del sismo en Venezuela

Las soluciones tecnológicas de Google fueron determinantes para asistir a gran cantidad de personas en Venezuela.

Las soluciones tecnológicas de Google fueron determinantes para asistir a gran cantidad de personas en Venezuela , tras los dos terremotos registrados el miércoles , ambos superiores a los 7 grados . Los sismos ocurrieron con apenas un minuto de diferencia y con epicentros distintos , generando una situación de emergencia de gran magnitud .

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En vivo. Minuto a minuto de los Terremotos en Venezuela: ascienden a 589 los muertos y hay más de 2980 heridos

Hasta el momento, el saldo es de 188 víctimas fatales , 1.520 heridos y más de 200 personas atrapadas bajo los escombros.

En la actualidad, Venezuela no cuenta con un sistema oficial de alerta sísmica . El organismo responsable del monitoreo de terremotos, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) , dispone únicamente de una red de estaciones que permiten registrar los movimientos telúricos una vez que ya se han producido.

Personas salen de un edificio con pertenencias y mascotas este jueves, en el municipio Chacao en Caracas.

No obstante, cerca de 30 segundos antes de que se percibiera el sismo, el sistema de alerta de Android demostró su efectividad incluso en sectores de la ciudad que registraron menor impacto, como Macaracuay , al este de la capital.

En el sector de Macaracuay, la alerta que apareció en los teléfonos móviles permitió que numerosos residentes contaran con segundos valiosos para reaccionar y abandonar sus viviendas a tiempo. Entre ellos estaba Patricia Aloy, periodista que se desempeña en la embajada de Italia en Caracas. “El sistema de Google, explicó a la agencia ANSA, transforma los teléfonos en minisismógrafos mediante su acelerómetro interno”, señaló.

Fotografía que muestra una vivienda afectada por terremotos este jueves, en el municipio Libertador en el este de Caracas.

Testimonios y reacción de los usuarios durante el sismo

Al captar las primeras vibraciones del movimiento sísmico, los sistemas procesan la información para estimar el epicentro y emiten una advertencia a los dispositivos ubicados en la zona afectada antes de que llegue la onda más destructiva. Eso fue precisamente lo que ocurrió el día anterior: apenas los teléfonos comenzaron a recibir la notificación, muchas personas salieron a la calle segundos antes de que se sintiera el temblor, según recordó en diálogo con la agencia italiana.

Por su parte, Pericles Sánchez, escritor de 39 años, recibió la alerta anticipada enviada a teléfonos Android a través del sistema de Google. “Nos dio tiempo de salir. No fue sino que hasta que estábamos ya afuera que lo empezamos a sentir”, relató en comunicación con The Associated Press mediante WhatsApp.

El país carece de un sistema de alarma temprana.

Cómo funciona el sistema de Google para Android que detecta los terremotos segundos antes de que lo perciban las personas

El acelerómetro incorporado en los teléfonos Android —el sensor que permite que la pantalla rote automáticamente al girar el dispositivo— también es capaz de registrar las vibraciones del suelo durante un sismo, según explica el propio sistema del buscador.

Cuando un teléfono identifica la primera onda del terremoto, conocida como onda P, que es la más veloz, envía una señal a los servidores encargados de la detección sísmica junto con una ubicación aproximada del punto donde se originó el movimiento.

El sistema procesa en muy poco tiempo la información enviada por múltiples teléfonos para verificar que efectivamente se está produciendo un sismo y, a partir de esos datos, calcular tanto su ubicación como su intensidad aproximada.

Venezuela hoy.

Según explican desde Google, el propósito es emitir alertas al mayor número de personas posible antes de que llegue la onda S, que es más lenta, pero también la más destructiva.

El sistema envía dos tipos de alertas:

Las notificaciones de tipo “ BeAware ” (Precaución) se utilizan cuando se prevén movimientos sísmicos leves .

” (Precaución) se utilizan cuando se prevén . En cambio, las alertas “TakeAction” (Actúa) se activan ante estimaciones de terremotos más intensos; en esos casos, la advertencia ocupa toda la pantalla del dispositivo y se acompaña de una señal sonora fuerte para captar la atención del usuario.

Para poder recibir estas notificaciones, es necesario que los usuarios cuenten con conexión a Wi-Fi o datos móviles, además de tener habilitadas las alertas de sismos de Android junto con los servicios de ubicación activados.

Hasta el momento 188 personas murieron y se estima que la cifra aumentará.

Las advertencias se distribuyen en base a una localización aproximada del equipo, sin comprometer la privacidad del usuario. Quienes prefieran no recibir este tipo de avisos pueden desactivar la función de alertas sísmicas desde la configuración del dispositivo.

Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que afectaron a Venezuela el miércoles representan los movimientos telúricos más potentes registrados en más de un siglo en ese territorio. El evento provocó daños en el aeropuerto principal del país y el derrumbe de decenas de edificaciones.

Si bien el país se ubica en una zona cercana a varias fallas geológicas, su posición entre las placas Sudamericana y del Caribe hace que los terremotos de gran intensidad sean considerablemente menos frecuentes en comparación con otras regiones de América Latina.

Google avisó y salvó a miles de personas de quedar bajo los escombros en Venezuela.

El United States Geological Survey (USGS) informó que el primer sismo, de magnitud 7,2, tuvo su epicentro al oeste de Morón, en la zona costera del Caribe venezolano, a unos 170 kilómetros al oeste de Caracas. Según el reporte, el movimiento telúrico se produjo a una profundidad aproximada de 22 kilómetros bajo la superficie.

Solo un minuto más tarde, el United States Geological Survey (USGS) registró un segundo sismo, esta vez de magnitud 7,5, con una profundidad cercana a los 10 kilómetros y un epicentro ubicado a unos 16 kilómetros (10 millas) al suroeste de Morón.

La combinación del riesgo sísmico con la fragilidad de muchas construcciones terminó generando un escenario crítico: dos terremotos consecutivos que sacudieron al país el miércoles y dejaron a varias ciudades en estado de destrucción.