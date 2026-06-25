Sismo en Venezuela: los mensajes de apoyo de Cathy Fulop, Carlos Baute y los Montaner

El violento terremoto que afectó a Venezuela , con una intensidad que no se registraba desde hace décadas, continúa generando conmoción en toda la región. Dos movimientos sísmicos seguidos —de magnitudes 7,2 y 7,5 — impactaron el centro del país este miércoles 24 de junio , dejando como saldo edificios colapsados , familias devastadas.

El balance oficial difundido durante la madrugada por la presidenta interina Delcy Rodríguez elevó las cifras a 164 fallecidos y 971 personas heridas . A esos números se suman las eventuales víctimas en La Guaira , la ciudad costera al norte de Caracas que fue declarada por el propio gobierno como “ zona de desastre ”.

En paralelo, las imágenes que empezaron a difundirse en redes sociales —con edificios reducidos a escombros , brigadas de rescate avanzando entre el polvo y vecinos intentando localizar a sus familiares— se viralizaron rápidamente por toda América Latina . A la par, surgieron múltiples expresiones de solidaridad desde distintos países, donde el impacto del desastre se sintió como propio.

Ricardo Montaner fue uno de los primeros en pronunciarse. El artista compartió en la red social X un mensaje breve que reflejó el sentimiento de muchos y que en pocas horas alcanzó cerca de 90.000 visualizaciones : “ Dios mío Venezuela… Padre protege a tu pueblo… ”. Tres frases directas, sin agregados, acompañadas por el hashtag #Venezuela . Un posteo del cantante que ha hecho de ese país parte de su identidad y lo refleja en gran parte de su obra musical .

Ricardo Montaner, desde su cuenta verificada en Twitter, comparte un mensaje pidiendo protección para Venezuela el 24 de junio de 2026, en el contexto de un terremoto en el país.

Los hijos de Ricardo Montaner, Mau y Ricky, también se manifestaron a través de sus redes sociales. En una historia de Instagram publicada unas 12 horas después del terremoto, los hermanos expresaron: “Orando por nuestro país y nuestra gente”, acompañado de la bandera de Venezuela. Sin agregar nada más. La brevedad del mensaje no le quitó impacto: reflejaba la postura de dos jóvenes que se formaron entre Venezuela y el exterior y que, en ese momento, centraron su mensaje en una sola preocupación.

Desde la cuenta de Mau y Ricky compartieron su apoyo y solidaridad en redes sociales tras un terremoto en Venezuela, que incluye un texto y la bandera del país.

Catherine Fulop emitió su apoyo a Venezuela tras el desastre

Catherine Fulop optó por una postura más activa frente a la situación. La actriz de origen venezolano compartió en sus historias de Instagram un video donde se observan escombros, publicado originalmente por la cuenta @maferanaliza, acompañado del mensaje “Oremos por Venezuela”.

Sin embargo, su intervención no terminó allí. En otra publicación, decidió transformar su perfil en un canal directo de asistencia: “Dispongo mis redes sociales para quien necesite publicar: desapariciones, emergencias, entre otros”, escribió, acompañado de un aviso destacado en color rojo que dejaba clara la urgencia. En el caso de una figura con millones de seguidores, el gesto implicó un impacto concreto y de gran alcance.

La migración venezolana, considerada una de las más extensas del continente, con millones de ciudadanos distribuidos entre Argentina, Colombia, España, Estados Unidos y muchos otros países, atravesó las horas posteriores al sismo con una preocupación especial: la incertidumbre por el estado de sus familiares.

Cathy Fulop, siempre solidaria con Venezuela.

La actriz de Abigaíl acompañó la difusión realizada por Alianza por Venezuela con su propio proyecto “Conecta Venezuela”, una iniciativa creada para facilitar el contacto entre venezolanos que viven fuera del país y sus seres queridos.

El procedimiento era simple: llenar un formulario indicando el país de procedencia y los datos de la persona buscada, y luego aguardar a que algún voluntario, ya sea dentro o fuera de Venezuela, pudiera establecer el contacto. Una vez concretada la comunicación, se remitía una actualización por correo electrónico o mensaje.

Durante las primeras horas, la publicación reunió alrededor de 850 “me gusta” y generó una serie de comentarios de usuarios que intentaban dar con el paradero de sus familiares.

En sintonía con ese accionar se mostró Carlos Baute. El artista venezolano-español, cuya carrera se consolidó principalmente desde Madrid, compartió en sus historias de redes sociales un mensaje con dos partes: por un lado, ofreció sus plataformas para la difusión de cualquier tipo de información útil; por el otro, realizó un pedido directo a la población: “Por favor resguardarse por ahora en lugares seguros”.

Carlos Baute, en una publicación en redes sociales, llama a la precaución y ofrece su plataforma para difundir información ante un terremoto en Venezuela.

Sin exageraciones ni dramatismos, su mensaje transmitió la urgencia propia de una situación crítica, en la que el paso del tiempo resulta determinante.

Por otro lado, Danny Ocean recurrió a sus redes sociales para impulsar un llamado a la solidaridad entre sus seguidores. Mediante una publicación en su cuenta oficial de Instagram, el artista expresó su pedido: “Lugares que necesiten asistencia inmediata peguen un grito en los comentarios. Personas que estén dispuestas a colaborar a llegarse y apoyar en lo que se necesite, coordinen en los comentarios… Esta publicación es SOLO para personas en Venezuela. Les dejo este post por si necesitan pegar un grito. Y para grupos que estén activos a colaborar. POR FAVOR sean bien específicos con las direcciones. Mucha fuerza.”

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro del sismo se localizó a unos 28 kilómetros al noroeste de Montalbán. Ambos movimientos sísmicos se produjeron con una separación mínima de apenas 40 segundos.

El artista Danny Ocean lanza un llamado a la comunidad para coordinar asistencia y apoyo en Venezuela tras un terremoto, solicitando detalles específicos de las necesidades.

A lo largo de la madrugada del jueves se contabilizaron al menos diez réplicas, con magnitudes que oscilaron entre 2,4 y 4,5, registradas principalmente en los estados de La Guaira y Miranda. En ese contexto, Delcy Rodríguez también informó la puesta en marcha de un fondo de 200 millones de dólares destinado a la reconstrucción, con disponibilidad de recursos a través del Fondo Monetario Internacional.

El Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar continuó inoperativo, situación que obligó a las aerolíneas Air Europa, Plus Ultra e Iberia a suspender los vuelos programados para el jueves entre Madrid y Caracas. En el caso de Iberia, la medida se amplió también a las operaciones del viernes.

En paralelo, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU solicitó la restitución del acceso a redes sociales y a los medios de comunicación, al considerarlos herramientas esenciales para la protección de la vida en el marco de la emergencia.

Argentina ofreció ayuda a Venezuela por el trágico terremoto y retomó el diálogo político con Delcy Rodríguez.

Los dos terremotos del 24 de junio figuran entre los más severos registrados en la historia reciente del país. El precedente más próximo en cuanto a magnitud fue el sismo de Cariaco, en el estado Sucre, ocurrido en 1997, que dejó un saldo de 73 víctimas fatales.

Por su parte, el terremoto de Caracas de 1967 provocó 236 muertes. Con 164 fallecidos confirmados —y la aclaración oficial de que las cifras correspondientes a La Guaira aún no estaban incorporadas al total— el evento sísmico de este miércoles ya supera esos antecedentes en términos de impacto humano.