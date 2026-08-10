Un fuerte terremoto sacudió Colombia

Un fuerte sismo sacudió Colombia este lunes 10 de agosto y fue percibido en varias ciudades del país, entre ellas Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, Armenia y Manizales . El movimiento generó alarma, evacuaciones preventivas y reportes iniciales de daños materiales, mientras las autoridades continuaban relevando la situación en las zonas más afectadas.

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De acuerdo con los primeros reportes, el temblor había sido informado con una magnitud cercana a 6,7 , pero luego medios colombianos señalaron que el Servicio Geológico Colombiano actualizó el dato a 7,4. El epicentro fue localizado en San José del Palmar, en el departamento de Chocó , una zona ubicada al oeste del país.

El epicentro del terremoto fue ubicado en San José del Palmar, Chocó , en el occidente colombiano. Se trata de una región cercana a la cordillera Occidental y próxima al corredor que conecta el interior del país con el Pacífico.

El movimiento ocurrió durante la mañana y fue sentido con fuerza en distintos departamentos . En redes sociales, habitantes de varias ciudades reportaron lámparas moviéndose, edificios evacuados, caída de objetos y momentos de tensión en viviendas, oficinas y centros comerciales.

La profundidad del sismo también fue reportada con diferencias según los organismos y actualizaciones iniciales. Mientras algunos registros lo ubicaron a más de 80 kilómetros de profundidad, otros informes internacionales hablaron de una profundidad cercana a los 100 kilómetros. Ese factor puede explicar por qué el temblor se sintió en una zona amplia del país.

Fuerte movimiento telúrico en Colombia este lunes 10 de agosto - crédito SGC

Las ciudades donde se sintió

El sismo fue percibido en buena parte del centro y occidente de Colombia. Entre las ciudades donde se reportó el movimiento figuran Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, Armenia y Manizales, además de otras localidades cercanas al epicentro.

En varias zonas se activaron protocolos de evacuación, especialmente en edificios altos, instituciones públicas, oficinas y centros educativos. Muchas personas salieron a la calle como medida preventiva ante la intensidad y duración del movimiento.

Los primeros reportes también indicaron afectaciones materiales en algunas ciudades del eje cafetero y el occidente del país. En Manizales, por ejemplo, se mencionaron daños estructurales en edificios emblemáticos, aunque la evaluación oficial seguía en desarrollo.

Qué se sabe sobre daños y heridos

Hasta el momento, la información sobre daños y posibles víctimas continuaba en actualización. Medios internacionales indicaron que hubo evacuaciones masivas y reportes de afectaciones estructurales, especialmente en zonas cercanas al epicentro y en ciudades donde el temblor se sintió con mayor fuerza.

Desde Chocó también se reportaron daños materiales y personas heridas, aunque todavía no había un balance definitivo. Las autoridades locales y organismos de emergencia continuaban verificando el impacto del sismo, especialmente en municipios donde las comunicaciones podían verse afectadas.

En este tipo de eventos, los primeros datos suelen cambiar con el paso de las horas. Por eso, las autoridades recomiendan seguir únicamente canales oficiales, evitar difundir cadenas no verificadas y reportar daños estructurales o emergencias a los organismos correspondientes.

Por qué Colombia es una zona sísmica

Colombia es un país con alta actividad sísmica debido a su ubicación geológica. En su territorio interactúan varias placas tectónicas, entre ellas la placa de Nazca, la placa Sudamericana y la placa del Caribe. Esa condición hace que los sismos sean frecuentes, aunque la mayoría no son percibidos por la población.

El occidente colombiano, donde se ubicó el epicentro de este evento, forma parte de una región con antecedentes de movimientos importantes. Ciudades como Armenia, Popayán, Cali y Manizales han tenido episodios sísmicos relevantes en la historia del país.

Por eso, los especialistas insisten en la importancia de la prevención: conocer las rutas de evacuación, identificar zonas seguras dentro de viviendas y edificios, tener una mochila de emergencia y revisar estructuras después de un movimiento fuerte.

Recomendaciones después de un sismo

Después de un sismo de gran magnitud, las autoridades recomiendan mantener la calma y revisar si hay personas heridas. También se debe verificar el estado de paredes, columnas, techos, instalaciones eléctricas y conexiones de gas antes de volver a ingresar a una vivienda o edificio.

En caso de estar en la calle, es importante alejarse de postes, cables, árboles, fachadas dañadas o estructuras que puedan desprenderse. Si la persona está manejando, debe detenerse en un lugar seguro y evitar puentes, túneles o zonas con riesgo de derrumbe.

También se debe tener en cuenta la posibilidad de réplicas. Aunque no siempre son más fuertes que el sismo principal, pueden generar nuevos daños en estructuras ya afectadas.

El fuerte temblor dejó una postal de preocupación en Colombia: ciudades evacuadas, ciudadanos en alerta y organismos de emergencia trabajando para determinar el verdadero alcance del impacto. La información seguirá actualizándose con el correr de las horas.

Lo que tenés que saber