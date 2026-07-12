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12 de julio de 2026 - 19:08
Mundo.

Terremotos en Venezuela: ya son 4.490 los muertos y sigue la emergencia

Las autoridades confirmaron otras 157 víctimas fatales tras los terremotos del 24 de junio. Más de 120.000 familias recibieron asistencia y continúa la crisis.

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Silvano Pintos
Por  Silvano Pintos
Aumentaron los muertos por el terremoto en Venezuela

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La tragedia provocada por los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio continúa agravándose. El Gobierno actualizó este domingo el balance oficial y confirmó que la cifra de víctimas fatales ascendió a 4.490 personas, luego de que en las últimas horas fueran recuperados otros 157 cuerpos entre los escombros.

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Mientras avanzan las tareas de búsqueda y remoción, el número de heridos permanece en 16.740, aunque las autoridades no descartan que esa cifra también pueda modificarse conforme continúen los operativos en las zonas más afectadas.

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Más de 120.000 familias recibieron asistencia

La emergencia humanitaria continúa movilizando a miles de personas en distintos puntos del país. Según el último informe oficial, 120.794 familias ya fueron asistidas por los organismos estatales desde que ocurrió la catástrofe.

En paralelo, 19.583 personas permanecen alojadas en 108 campamentos transitorios, instalados principalmente en escuelas y edificios públicos de Caracas, Miranda y La Guaira, una de las regiones más castigadas por los movimientos sísmicos.

El número de refugios también continúa creciendo. En comparación con el balance difundido el sábado, se habilitaron 14 nuevos centros de evacuación para recibir a los damnificados.

Un enorme operativo de asistencia

Las autoridades informaron que el operativo humanitario involucra a 30.535 voluntarios y 31.837 funcionarios pertenecientes a distintos organismos del Estado. Además, desde el inicio de la emergencia fueron distribuidas 9.995 toneladas de alimentos y 18,5 millones de litros de agua potable para asistir a las familias afectadas.

Otro dato que refleja la magnitud del desastre es la intensa actividad sísmica registrada desde el primer terremoto. Los organismos especializados contabilizaron 1.222 réplicas desde el 24 de junio.

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Miles de viviendas destruidas

Uno de los principales desafíos para las autoridades es la reconstrucción de las zonas afectadas. Hasta el momento se estima que cerca de 18.000 personas perdieron sus viviendas, aunque el Gobierno considera que esa cifra aumentará a medida que avancen las inspecciones técnicas sobre edificios que permanecen en pie, pero presentan daños estructurales.

Con ese objetivo comenzó un censo biométrico nacional para determinar la cantidad de viviendas que será necesario construir. Las primeras estimaciones oficiales indican que podrían requerirse alrededor de 25.000 nuevas unidades habitacionales para responder a la emergencia.

Mientras continúan las tareas de rescate y asistencia, el Gobierno anunció que durante la próxima semana comenzará la entrega de las primeras viviendas destinadas a las familias que perdieron todo como consecuencia de uno de los desastres naturales más graves registrados en la historia reciente de Venezuela.

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