Venezuela en alerta sanitaria tras los terremotos: la OPS advierte riesgo de brotes

Terremotos en Venezuela: crece el riesgo sanitario por falta de agua y hacinamiento

La emergencia provocada por los terremotos en Venezuela entró en una nueva fase crítica, marcada por el riesgo de brotes de enfermedades, la falta de agua potable y las dificultades para sostener la atención médica. La Organización Panamericana de la Salud advirtió que la crisis está lejos de terminar y pidió acelerar la vacunación y reforzar la asistencia en los refugios.

Mundo. Se profundiza la tragedia en Venezuela: ya son 2.595 los muertos y más de 12.400 heridos

En vivo. Minuto a minuto: Venezuela enfrenta una nueva amenaza tras los terremotos

El balance oficial más reciente elevó a 3.899 la cantidad de muertos , mientras que 16.740 personas resultaron heridas y más de 17.900 quedaron sin vivienda tras los dos terremotos que sacudieron al país el 24 de junio.

Las autoridades sanitarias concentran ahora sus esfuerzos en evitar que las condiciones de hacinamiento, la falta de saneamiento y las interrupciones en los servicios de salud provoquen una segunda emergencia, esta vez epidemiológica.

La principal preocupación está en los más de 80 refugios temporales habilitados para las familias que perdieron sus hogares. Miles de personas permanecen alojadas en escuelas, plazas, parques, carpas y otros espacios públicos, muchas veces sin acceso regular a agua segura.

La OPS mantiene bajo vigilancia distintas enfermedades y cuadros vinculados con este tipo de emergencias:

Enfermedades diarreicas agudas.

Infecciones respiratorias.

Síndromes febriles.

Enfermedades prevenibles mediante vacunas.

Infecciones y enfermedades de la piel.

Los equipos médicos desplegados en Catia La Mar, una de las zonas más afectadas, ya informaron un aumento de consultas por diarrea, lesiones cutáneas y falta de medicamentos para enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión.

La ONU y la OPS alertan que la emergencia sanitaria en Venezuela entró en una fase crítica

Piden acelerar la vacunación

El director de la OPS, Jarbas Barbosa, señaló que Venezuela ya presentaba niveles insuficientes de cobertura de vacunación antes de los terremotos.

El organismo considera prioritario garantizar el acceso a las vacunas entre las personas evacuadas, ya que el hacinamiento facilita la transmisión de enfermedades. También pidió recuperar rápidamente la atención primaria y asegurar la continuidad de los tratamientos médicos.

“La emergencia sanitaria está lejos de haber terminado”, advirtió Barbosa al describir una etapa centrada en estabilizar los servicios de salud, mantener la atención y prevenir nuevos riesgos.

El sistema de salud quedó golpeado

El terremoto agravó las dificultades que ya atravesaba el sistema sanitario venezolano. La OPS informó que el 50% de los profesionales de la salud de La Guaira resultó directamente afectado por la tragedia.

Algunos trabajadores murieron, otros permanecen desaparecidos y muchos sufrieron daños personales o familiares. Esta situación redujo todavía más la capacidad de respuesta en uno de los estados con mayor nivel de destrucción.

A esto se suman hospitales dañados, dificultades para conseguir medicamentos y la llegada de pacientes que ya no consultan únicamente por heridas provocadas por los sismos, sino también por tratamientos crónicos interrumpidos.

Dos terremotos en menos de un minuto

Los dos movimientos sísmicos tuvieron magnitudes de 7,2 y 7,5 y se produjeron con apenas 39 segundos de diferencia.

La tragedia provocó el derrumbe de al menos 190 edificios y daños en otros 856, además de graves afectaciones en viviendas, rutas, hospitales y servicios esenciales.

La Guaira concentró una parte importante de la destrucción y de las víctimas. Allí continúan las tareas de identificación de cuerpos y la búsqueda de personas desaparecidas.

Unas 300 víctimas permanecen sin identificar, aunque los equipos forenses recolectan muestras genéticas para facilitar futuros reconocimientos mediante pruebas de ADN.

La ONU busca asistir a 1,3 millones de personas

La Organización de las Naciones Unidas impulsa un operativo para asistir a 1,3 millones de personas mediante la entrega de alimentos, agua potable, medicamentos, refugios y atención psicológica.

La respuesta internacional movilizó alrededor de 300 millones de dólares, además de 50 equipos de búsqueda y rescate enviados por más de 30 países. Cerca de 40.000 personas ya recibieron asistencia alimentaria.

La OPS, por su parte, movilizó 9 millones de dólares, aunque estima que necesita al menos 24 millones para sostener la respuesta sanitaria inmediata. También envió seis toneladas de insumos médicos desde Panamá.

Una crisis que cambia con el paso de los días

Durante las primeras horas, la prioridad fue rescatar sobrevivientes y atender fracturas, heridas y traumatismos. Dos semanas después, las necesidades son distintas.

Ahora crecen los pedidos de medicamentos, los tratamientos para enfermedades crónicas, la atención psicológica y el acceso a condiciones básicas de higiene.

La ONU y la OPS coinciden en que el desafío ya no pasa solamente por atender las consecuencias directas de los terremotos, sino por evitar que la emergencia habitacional y sanitaria provoque nuevas muertes.

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