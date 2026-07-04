Venezuela: el gobierno elevó a 2.954 la cifra de muertos y más de 16.500 personas resultaron heridas

El gobierno de Venezuela actualizó este sábado el balance oficial de víctimas de los terremotos que sacudieron el país el pasado 24 de junio. Según las autoridades, el desastre dejó 2.954 personas fallecidas , 16.592 heridos y miles de damnificados, además de graves daños en viviendas e infraestructura.

Los potentes sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5 , se produjeron con pocos minutos de diferencia y provocaron una de las mayores tragedias naturales registradas en el país en los últimos años.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Comunicaciones, unas 16.000 personas quedaron sin vivienda como consecuencia del colapso de inmuebles y los severos daños ocasionados por los movimientos telúricos.

Asimismo, el informe oficial indicó que 856 edificios sufrieron distintos niveles de afectación estructural, lo que obligó a evacuar numerosas zonas mientras continúan las tareas de evaluación de riesgos.

La Guaira, la zona más afectada

El estado La Guaira, ubicado en el norte del país, fue el área más golpeada por el doble terremoto y concentró la mayor parte de la destrucción.

Allí se registró el derrumbe de edificios, daños en viviendas, cortes de servicios básicos y afectaciones en la infraestructura pública, lo que dificultó las primeras tareas de rescate y asistencia a los damnificados.

Continúan las tareas de asistencia

Las autoridades venezolanas mantienen desplegados equipos de emergencia para asistir a las familias afectadas, remover escombros y avanzar con la evaluación de los daños en las zonas más comprometidas.

En paralelo, organismos de rescate y personal de distintos servicios trabajan para restablecer la normalidad en las áreas impactadas por la catástrofe.

Uno de los desastres más graves de los últimos años

Los dos terremotos, registrados el 24 de junio con magnitudes de 7,2 y 7,5, desencadenaron el colapso de numerosas edificaciones y provocaron importantes daños en la infraestructura pública y privada.

Con el paso de los días, el número de víctimas fatales y de heridos continuó aumentando a medida que avanzaron las tareas de búsqueda, rescate y relevamiento, mientras el gobierno sigue actualizando el balance oficial de una tragedia que mantiene al país en estado de emergencia.