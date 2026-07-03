Mundial 2026: cuándo y a qué hora jurará Argentina ante Egipto en 8vos

Selección Argentina.

Argentina derrotó 3-2 a Cabo Verde en tiempo extra y clasificó a los octavos de final del Mundial 2026. La Albiceleste debió luchar hasta el cierre para superar a un rival que presentó resistencia y llevó la definición más allá de los 90 minutos.

El conjunto nacional consiguió destrabar el encuentro en el alargue y selló una victoria clave para continuar en carrera en la máxima competencia internacional.

El partido estuvo marcado por la intensidad y la incertidumbre hasta el final. Cabo Verde logró complicar a la Selección y forzó el tiempo extra, pero Argentina encontró el gol decisivo para quedarse con el 3-2 por medio de un cabezazo del Cuti Romero.

La Selección Argentina jugará ante Egipto. Con este resultado, el equipo argentino dejó atrás los 16avos de final y se metió entre las 16 mejores selecciones del torneo.

El próximo rival Argentina enfrentará a Egipto en los octavos de final. El partido se disputará el martes desde las 13, hora argentina. Cabe destacar que el conjunto africano derrotó este viernes a Australia por penales tras empatar 1 a 1 en el partido.

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