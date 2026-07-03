Mundial 2026: Egipto eliminó a Australia por penales y está en octavos

Australia y Egipto por el Mundial 2026

Egipto derrotó a Australia en la tanda de tiros desde el punto del penal 4 a 2 tras igualar 1 a 1 en los 90 minutos reglamentarios, en un partido por los 16avos de final del Mundial 2026. Los egipcios serán rivales del ganador del cruce entre Argentina y Cabo Verde.

Emam Ashour convirtió el gol para Egipto en el primer tiempo, y empató en el segundo tiempo Mohamed Hany que no pudo despejar de forma correcta un centro desde el costado del área y se convirtió en su propia meta para el empate 1-1. En la definición por penales fallaron Harry Souttar y Lucas Herrington para Australia.

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