Los secretos en las playas de Cabo Verde, el rival de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Cabo Verde destaca por su diversidad cultural, paisajes de contrastes y una vida cotidiana marcada por el mar y la migración.

Este viernes, la Selección Argentina enfrentará a Cabo Verde por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 . En medio de la creciente expectativa en todo el país y la atención puesta en el desempeño de la Albiceleste , también se observa con interés a un rival que, para gran parte del público, aún resulta poco conocido.

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Más allá de lo estrictamente futbolístico, Cabo Verde es un conjunto de islas con una geografía particular y playas que han influido profundamente en la vida cotidiana y la identidad de su población. Recorrer su litoral permite comprender la mezcla de dureza , belleza natural y aislamiento que caracteriza a este país africano. El vínculo de los caboverdianos con el océano es tan fuerte como el de un hincha con su club.

La geografía de Cabo Verde refleja la diversidad y la capacidad de resistencia de una nación que, en el presente, enfrentándose a Argentina , intentará sumar un nuevo capítulo a su recorrido deportivo y cultural . A continuación, un recorrido por las particularidades que ofrece cada una de sus siete playas .

En la isla de Boa Vista , la Playa de Santa Mónica se despliega como un auténtico desierto al borde del Atlántico . En este entorno, la arena fina —arrastrada durante siglos por los vientos alisios desde el Sahara — recubre una base de origen volcánico .

Recorrer este paisaje genera la sensación de caminar entre ilusiones, donde la línea del horizonte se diluye hasta fundir cielo y mar.

La falta de infraestructura y la intensidad de las corrientes hacen que el baño sea una actividad restringida: se aconseja ingresar al agua solo hasta la altura de la cintura.

Además, quedar sin provisiones en un entorno de estas características puede implicar riesgos, por lo que la planificación previa es fundamental.

2. Playa de Santa María: encuentro de culturas y colores

En la isla de Sal, la Playa de Santa María combina la llegada del turismo internacional con la identidad local más auténtica.

El muelle, llamado Pontão, ofrece cada mañana una escena característica: pescadores que descargan atunes de gran tamaño y limpian el pescado, mientras garzas y niños aguardan las sobras de la actividad.

La arena de tono dorado y el mar en matices esmeralda y turquesa conforman una postal llamativa. La temperatura del agua, que oscila entre los 22°C y los 27°C, hace de esta bahía un sitio apto para el baño durante todo el año.

El área también concentra bares tradicionales y espectáculos de música en vivo, consolidándose como uno de los principales puntos de encuentro social y nocturno de Cabo Verde.

3. Playa de Tarrafal: refugio tropical y vida comunitaria

En la isla de Santiago, la Playa de Tarrafal se presenta como un refugio natural resguardado por la Serra da Malagueta, que actúa como barrera frente a los vientos más fríos y favorece la formación de un microclima cálido y húmedo.

La vegetación llega hasta el borde del mar, mientras que la bahía, protegida de las corrientes más fuertes, permite el baño en condiciones seguras.

El lecho marino, compuesto por una combinación de arena y formaciones basálticas, convierte este sector en un lugar propicio para la práctica de snorkel. En la orilla, los pescadores arreglan sus redes directamente sobre la arena, mientras las peixeiras caminan con pescado en equilibrio sobre sus cabezas.

Además, el fútbol playa forma parte de la vida cotidiana y es habitual que tanto locales como visitantes se sumen espontáneamente a los partidos.

4. Playa de Chaves: dunas vivas y memoria industrial

A diferencia de otras costas, la Playa de Chaves, en Boa Vista, se caracteriza por un sistema de dunas que modifica su forma semana a semana debido a la acción constante del viento. Algunas de estas formaciones pueden alcanzar varios metros de altura.

El contraste entre el tono amarillo del desierto sahariano y el azul intenso del océano Atlántico genera una postal de gran impacto visual. En medio de las dunas aún se conservan restos de una antigua fábrica de ladrillos del siglo XIX.

Aunque dos grandes complejos hoteleros se encuentran ocultos detrás de este paisaje arenoso, la playa conserva una sensación de aislamiento y naturaleza intacta.

El viento sopla de manera permanente y los espacios hundidos entre las dunas funcionan como pequeños refugios naturales frente a las ráfagas.

5. Playa de Laginha: el club social de Mindelo

En la isla de São Vicente, la Playa de Laginha funciona como un espacio de reunión cotidiana para los habitantes de Mindelo.

Su forma en semicírculo y la arena de color blanco —traída desde otras islas— favorecen la claridad del agua y su aspecto cristalino.

Desde las primeras horas del día, es habitual ver a personas mayores realizando natación suave y ejercicios de estiramiento en la orilla.

Hacia el mediodía, el lugar se transforma con la llegada de jóvenes y músicos que improvisan interpretaciones de morna y coladeira.

A lo largo del paseo costero, restaurantes como Kalimba y Caravela se convierten en paradas frecuentes para degustar platos típicos de la cocina local.

6. Playa de Ponta Preta: el santuario del viento y la ola perfecta

La Playa de Ponta Preta, ubicada en la isla de Sal, es conocida a nivel internacional por su rompiente tipo point break hacia la derecha, donde surfistas y practicantes de windsurf enfrentan olas que pueden alcanzar hasta cinco metros de altura.

Las competencias deportivas que se realizan allí convocan a visitantes de distintas partes del mundo. Sin embargo, para el turista habitual, ingresar al mar puede ser riesgoso cuando las condiciones del oleaje intenso son intensas.

Entre los meses de junio y octubre, el paisaje cambia notablemente: la organización no gubernamental Project Biodiversity realiza patrullajes en la zona con el objetivo de proteger los nidos de tortugas bobas. Durante ese período, se restringe el uso de iluminación artificial para evitar la desorientación de los animales.

7. Kite Beach: la meca de los kitesurfistas

La Kite Beach, en la isla de Sal, se caracteriza por la presencia de vientos fuertes y constantes que inciden de manera directa sobre la costa, lo que la ha posicionado como un destino muy elegido por deportistas de distintas partes del mundo.

En este entorno funciona el centro Mitu & Djo, desarrollado bajo criterios de sustentabilidad y abastecido con energía solar, que brinda servicios especializados y actúa como punto de encuentro para visitantes internacionales. El paisaje se completa con una combinación de arena de textura gruesa y restos de coral negro desprendidos por la acción del oleaje, lo que configura un escenario singular.

La dirección del viento, que sopla en un ángulo particular hacia la costa, facilita que los kitesurfistas sean impulsados nuevamente hacia la playa, disminuyendo así los niveles de riesgo durante la práctica.