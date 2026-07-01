Dónde queda Cabo Verde, el rival de Argentina en el Mundial 2026

Cabo Verde: Con poco más de 500.000 habitantes, hizo historia al convertirse en el segundo país menos poblado en clasificarse a una Copa del Mundo.

La selección de Cabo Verde hizo historia y disputará por primera vez la Copa del Mundo de fútbol.

Las islas fueron descubiertas por navegantes portugueses en el siglo XV y permanecieron bajo dominio del país europeo durante casi cinco siglos, hasta su independencia el 5 de julio de 1975

Cabo Verde: Con poco más de 500.000 habitantes, hizo historia al convertirse en el segundo país menos poblado en clasificarse a una Copa del Mundo.

Cabo Verde será el rival de Argentina en los 16avos de final del Mundial 2026 y su participación en este Mundial despertó una pregunta entre los hinchas: dónde queda y cómo es este pequeño país africano. El encuentro se jugará el viernes 3 de julio en Miami , en el primer cruce entre ambas selecciones.

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Lejos de las grandes potencias futbolísticas, Cabo Verde se convirtió en una de las revelaciones del torneo . Su selección representa a un territorio insular de poco más de 4.000 kilómetros cuadrados , con una población similar a la de una ciudad argentina mediana.

Como para que entendamos, la superficie de Cabo Verde representa alrededor del 18% de la provincia de Tucumán , la más pequeña del país, que posee 22.524 km².

Las islas fueron descubiertas por navegantes portugueses en el siglo XV y permanecieron bajo dominio del país europeo durante casi cinco siglos, hasta su independencia el 5 de julio de 1975

Dónde queda Cabo Verde

Cabo Verde es un archipiélago ubicado en el océano Atlántico, frente a la costa occidental de África. Se encuentra a unos 500 kilómetros del continente, en una zona próxima a Senegal.

El país está formado por diez islas de origen volcánico, aunque solo nueve están habitadas. Las islas se dividen tradicionalmente en dos grupos: Barlovento, al norte, y Sotavento, al sur.

La capital es Praia, situada en la isla de Santiago, la más poblada del archipiélago. Otras islas conocidas son Sal, Boa Vista, São Vicente, Santo Antão, Fogo, Maio, São Nicolau y Brava.

Su paisaje combina playas, terrenos áridos, montañas y formaciones volcánicas. La isla de Fogo alberga un volcán activo y uno de los puntos más altos del país.

Cuántos habitantes tiene Cabo Verde

Cabo Verde tiene cerca de 525.000 habitantes, según los últimos datos disponibles del Banco Mundial. La mayoría reside en nueve de las diez islas que integran el territorio.

Sin embargo, la comunidad caboverdiana en el exterior es muy numerosa. Durante décadas, miles de personas emigraron hacia Portugal, Estados Unidos, Francia, Países Bajos y otros países por razones económicas.

La emigración forma parte de la identidad nacional y las remesas enviadas desde el exterior tienen un papel importante en la economía de numerosas familias.

El país más pequeño del Mundial 2026

Con 4.033 kilómetros cuadrados, Cabo Verde se convirtió en el país de menor superficie que logró clasificarse a una Copa del Mundo. También es uno de los de menor población en alcanzar el torneo, únicamente por detrás de Islandia.

Su histórica participación generó una enorme celebración tanto en las islas como entre las comunidades caboverdianas radicadas en otros países.

En el Mundial 2026, el equipo sorprendió al conseguir un empate sin goles frente a España y logró avanzar como segundo del Grupo H. Ahora enfrentará a Argentina, ganadora del Grupo J, por un lugar en los octavos de final.

Cabo Verde La selección de Cabo Verde hizo historia y disputará por primera vez la Copa del Mundo de fútbol.

Más caboverdianos en el exterior que en archipélago

Una de las particularidades de Cabo Verde es que hay más caboverdianos viviendo en el exterior que dentro de sus fronteras. Se estima que alrededor de un millón y medio de personas de origen caboverdiano residen en distintos países del mundo, frente a una población local de poco más de medio millón, según los últimos datos del Banco Mundial.

Para completar el plantel, Cabo Verde salió a buscar talento entre los hijos y nietos de emigrantes caboverdianos repartidos por el mundo. La federación incluso recurrió a LinkedIn para localizar posibles convocados.

De los 26 futbolistas citados para el Mundial 2026, 14 nacieron fuera del archipiélago, principalmente en Países Bajos, Francia y Portugal.

Uno de los casos más llamativos es el de Roberto Pico Lopes (4), nacido en Dublín, Irlanda, hijo de padre caboverdiano y madre irlandesa. También figura el arquero suplente Carlos Joaquim dos Santos (23), quien nació en Filadelfia, Estados Unidos.

La selección de Cabo Verde hizo historia y disputará por primera vez la Copa del Mundo de fútbol. Foto: EFE.

Países Bajos es el país que más futbolistas aporta a la selección de Cabo Verde. En Rotterdam nacieron Sidny Cabral (13), Deroy Duarte (14), Jamiro Monteiro (10), Laros Duarte (15), Dailon Livramento (19) y Garry Rodrigues (11).

Portugal también tiene una fuerte presencia. Wagner Pina (24) y Telmo Arcanjo (18) nacieron en Lisboa, mientras que Hélio Varela (26) es oriundo de Almada. Por su parte, en Francia nacieron Steven Moreira (22), en Noisy-le-Grand, y Willy Semedo (17), en Montfermeil.

Cabo Verde: Con poco más de 500.000 habitantes, hizo historia al convertirse en el segundo país menos poblado en clasificarse a una Copa del Mundo. Cabo Verde: Con poco más de 500.000 habitantes, hizo historia al convertirse en el segundo país menos poblado en clasificarse a una Copa del Mundo.

Una historia marcada por Portugal

Las islas fueron descubiertas por navegantes portugueses en el siglo XV y permanecieron bajo dominio del país europeo durante casi cinco siglos, hasta su independencia el 5 de julio de 1975. Por eso, el portugués es el idioma oficial, aunque también se habla “criollo caboverdiano”, que mezcla influencias portuguesas y africanas.

Su ubicación estratégica entre África, Europa y América convirtió a Cabo Verde en un punto clave del tráfico transatlántico de esclavos durante la época colonial.

Durante más de 300 años, miles de africanos fueron trasladados a las islas antes de ser enviados a otros continentes, un proceso que marcó profundamente la identidad del país y explica la fuerte mezcla cultural y étnica que caracteriza a su población.

La cultura local combina raíces africanas y europeas, algo que también puede verse en su música, su gastronomía y sus tradiciones.

Cómo es su situación política y económica

Tras la independencia y la llegada del multipartidismo en 1990, Cabo Verde logró consolidarse como una de las democracias más estables de África. Hoy, además, el turismo es el principal motor de su economía. Solo en 2024 recibió más de 1,2 millones de visitantes, más del doble de su población.Cabo Verde funciona como una república democrática con un sistema parlamentario. Desde comienzos de la década de 1990 mantiene elecciones competitivas, alternancia política y una estabilidad institucional que suele destacarse dentro del continente africano.

El presidente es José Maria Neves. Tras las elecciones legislativas celebradas en mayo de 2026, Francisco Carvalho asumió como primer ministro en junio, luego del triunfo del Partido Africano para la Independencia de Cabo Verde. El jefe de Estado cumple principalmente funciones institucionales, mientras que el primer ministro conduce el Gobierno y administra las políticas públicas.

La economía caboverdiana depende principalmente de los servicios y, especialmente, del turismo. El sector turístico representa cerca del 25% del Producto Interno Bruto y se concentra sobre todo en las islas de Sal y Boa Vista, conocidas por sus playas y complejos hoteleros.

El país también desarrolla actividades vinculadas con la pesca, el transporte, el comercio y los servicios portuarios. Las remesas enviadas por los ciudadanos que viven en el extranjero son otra fuente importante de ingresos.

Su geografía presenta fuertes limitaciones: solo una pequeña parte del territorio es apta para la agricultura y el país cuenta con pocos recursos naturales. Esto obliga a importar una parte considerable de los alimentos y productos que consume.

El Banco Mundial ubica a Cabo Verde entre los países de ingresos medios altos, con un Producto Interno Bruto por habitante superior a los 5.000 dólares en 2024.

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