Mundial 2026: Francia goleó a Suecia y será rival de Paraguay en octavos

Francia venció 3-0 a Suecia por los 16avos de final del Mundial 2026 y clasificó a los octavos , instancia en la que enfrentará a Paraguay el próximo sábado.

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El conjunto dirigido por Didier Deschamps dominó el encuentro y logró quebrar la resistencia sueca sobre el cierre del primer tiempo. Kylian Mbappé fue la gran figura con dos goles, mientras que Bradley Barcola completó la goleada.

El primer gol llegó a los 45 minutos. Mbappé recibió dentro del área, enganchó para dejar en el camino a un rival y definió con un derechazo a la red para establecer el 1-0.

El delantero celebró el tanto junto a Deschamps, quien había estado ausente en el partido anterior contra Noruega debido al fallecimiento de su madre.

Francia liquidó el partido en el complemento

A los 52 minutos, una mala salida de Suecia fue aprovechada por Francia. Michael Olise entregó una asistencia precisa y Bradley Barcola convirtió el segundo tanto de los Galos.

La superioridad francesa volvió a reflejarse a los 73 minutos. Olise protagonizó otra gran jugada y asistió nuevamente a Mbappé, quien definió para marcar el 3-0 definitivo.

Con su doblete, el atacante francés quedó a solo un gol de alcanzar a Lionel Messi como máximo anotador en la historia de los Mundiales.

Se viene el cruce ante Paraguay

Francia avanzó a los octavos de final y ahora enfrentará a Paraguay, que viene de eliminar a Alemania por penales.

El encuentro se disputará el sábado y definirá a uno de los clasificados a los cuartos de final del Mundial 2026.