Histórico: Paraguay eliminó a Alemania por penales y avanzó a octavos

Paraguay eliminó a Alemania por penales y clasificó a los octavos de final del Mundial 2026 , luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario y quedarse con la definición desde los doce pasos por 4-3.

Suiza y Argelia se juegan la continuidad en el Mundial de 16avos de final

Portugal y Croacia buscan el pase a los octavos en el Mundial 2026

El conjunto sudamericano dio uno de los grandes golpes de los 16avos de final y ahora espera por el ganador del cruce entre Francia y Suecia, que se disputará el martes a las 18.

El equipo paraguayo abrió el marcador a los 41 minutos del primer tiempo. Tras una segunda jugada luego de un tiro de esquina, Matías Galarza Fonda envió un centro al corazón del área y Julio Enciso apareció para conectar de cabeza.

El remate dejó sin posibilidades a Manuel Neuer y puso en ventaja a Paraguay en un momento clave del partido.

Alemania reaccionó en el complemento

La selección alemana encontró la igualdad a los 53 minutos. Florian Wirtz lanzó un centro al área y Kai Havertz alcanzó a peinar la pelota para cambiar su trayectoria.

La acción descolocó a Orlando Gill, quien no pudo evitar el 1-1. A partir de allí, ambos equipos buscaron la clasificación, pero ninguno consiguió romper la paridad.

PARAGUAY CLASIFICÓ A 8AVOS

La clasificación se definió desde el punto penal

Con el empate mantenido hasta el final, el pase a octavos tuvo que resolverse mediante los penales.

Paraguay mostró mayor precisión en la tanda y se impuso por 4-3 para concretar una clasificación histórica ante una de las principales potencias del fútbol mundial.

El triunfo desató el festejo del conjunto guaraní, que continúa en competencia y se prepara para enfrentar al vencedor de Francia-Suecia por un lugar en los cuartos de final.