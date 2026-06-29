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29 de junio de 2026 - 20:32
Fútbol.

Histórico: Paraguay eliminó a Alemania por penales y avanzó a octavos

El equipo de Gustavo Alfaro dio el batacazo en el Mundial 2026 y dejó afuera a Alemania tras una vibrante definición por penales.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Paraguay a octavos.

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El conjunto sudamericano dio uno de los grandes golpes de los 16avos de final y ahora espera por el ganador del cruce entre Francia y Suecia, que se disputará el martes a las 18.

Paraguay golpeó primero

Alemania ante Paraguay.
Alemania ante Paraguay.

Alemania ante Paraguay.

El equipo paraguayo abrió el marcador a los 41 minutos del primer tiempo. Tras una segunda jugada luego de un tiro de esquina, Matías Galarza Fonda envió un centro al corazón del área y Julio Enciso apareció para conectar de cabeza.

El remate dejó sin posibilidades a Manuel Neuer y puso en ventaja a Paraguay en un momento clave del partido.

Alemania reaccionó en el complemento

La selección alemana encontró la igualdad a los 53 minutos. Florian Wirtz lanzó un centro al área y Kai Havertz alcanzó a peinar la pelota para cambiar su trayectoria.

La acción descolocó a Orlando Gill, quien no pudo evitar el 1-1. A partir de allí, ambos equipos buscaron la clasificación, pero ninguno consiguió romper la paridad.

PARAGUAY CLASIFICÓ A 8AVOS

La clasificación se definió desde el punto penal

Con el empate mantenido hasta el final, el pase a octavos tuvo que resolverse mediante los penales.

Paraguay mostró mayor precisión en la tanda y se impuso por 4-3 para concretar una clasificación histórica ante una de las principales potencias del fútbol mundial.

El triunfo desató el festejo del conjunto guaraní, que continúa en competencia y se prepara para enfrentar al vencedor de Francia-Suecia por un lugar en los cuartos de final.

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