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29 de junio de 2026 - 16:13
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Argentina enfrenta a Cabo Verde por los 16avos del Mundial 2026

En la previa de Argentina vs Cabo Verde, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este viernes 3 de julio desde las 19:00 (hora Argentina) en el estadio Miami.

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Argentina enfrenta a Cabo Verde por los 16avos del Mundial 2026
BsAs (DataFactory)

El próximo viernes 3 de julio, a partir de las 19:00 (hora Argentina), Cabo Verde enfrenta a Argentina en el estadio Miami, por el duelo correspondiente a la llave 13 del Mundial.

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La Albiceleste llega como una de las grandes candidatas al título, tras avanzar como líder del Grupo J, mientras que el conjunto africano continúa escribiendo una de las historias más sorprendentes del torneo al clasificar en el segundo lugar del Grupo H.

Argentina completó una fase de grupos sólida y sin fisuras: debutó con un triunfo por 3-0 ante Argelia, luego superó 2-0 a Austria y cerró su participación con una victoria por 3-1 frente a Jordania.

Vigente campeona del mundo, la Albiceleste levantó el máximo trofeo en 1978, 1986 y 2022 y ahora afronta un desafío de enorme magnitud: intentar revalidar el título y lograr una consagración consecutiva, algo reservado hasta ahora solo a Italia y Brasil.

Por su parte, Cabo Verde sorprendió con su capacidad para competir ante rivales de mayor jerarquía: igualó 0-0 frente a España, empató 2-2 con Uruguay y volvió a sumar un punto tras el 0-0 ante Arabia Saudita, resultados que le permitieron avanzar como una de las revelaciones del torneo.

En su primera participación mundialista, el pequeño archipiélago vive así el sueño de su debut en la Copa del Mundo, convirtiéndose en una de las naciones con menor población en alcanzar la máxima competencia del fútbol.

Campeón del mundo, bicampeón de la Copa América y ganador de la Finalísima, Lionel Scaloni alcanzará los 100 partidos como entrenador de la Albiceleste en un encuentro que tendrá su primer antecedente entre ambas selecciones.

Horario Argentina y Cabo Verde, según país
  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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