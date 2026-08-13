Le pidieron una gran cantidad de comida y los clientes le pagaron con una transferencia falsa

Una familia dedicada a la elaboración y distribución de comida habría quedado en medio de un insólito episodio de estafa tras recibir un pedido de gran volumen a través del servicio de delivery . Según la denuncia publicada por uno de sus familiares, los supuestos clientes habrían presentado un comprobante de transferencia falso.

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Luego de exponer dicho documento apócrifo, se habrían retirado con el pedido sin realizar el pago. Según el testimonio difundido , la mujer encargada de preparar los pedidos tiene 50 años y volvió a trabajar recientemente junto a su hijo, de 20 , luego de atravesar la pérdida de su esposo.

Actualmente, la familia enfrentaría un contexto económico complicado y dependería de los ingresos que obtiene mediante las ventas que realiza diariamente.

En esta ocasión, la familia había recibido una solicitud que incluía cuatro sándwiches y una pizza , un encargo que significaba una venta especialmente importante y que les había generado mucha expectativa. “Mi vieja, chocha de la vida porque estaba vendiendo algo grande para ella” , contó el familiar al reconstruir cómo se desarrolló el episodio.

Habrían mostrado una transferencia falsa

De acuerdo con la versión publicada, cuando el hijo se dirigió al punto pactado para concretar la entrega del pedido, se habría encontrado con un grupo de personas que aparentaron haber efectuado la transferencia correspondiente. “Le hicieron una transferencia trucha y salieron corriendo”, denunció el familiar al relatar el episodio.

Al darse cuenta de que habían sido engañados, los familiares salieron en busca de las personas que se habían llevado la comida y, según afirmaron, lograron ubicarlas poco después en las cercanías del lago del Parque San Martín.

“Junto a mi hermano los buscamos y los encontramos degustando al lado del lago del Parque San Martín, como si nada”, relató el familiar. Sin embargo, de acuerdo con su versión, los involucrados huyeron al notar que habían sido descubiertos, por lo que la familia no consiguió recuperar la mercadería.

La difícil situación de la familia

Más allá de la pérdida económica que representó el pedido, el familiar remarcó que el hecho tuvo un impacto especialmente fuerte en la mujer debido al difícil momento que atraviesa su familia. “Aunque no sea mucho para algunos, para ella es un montón”, manifestó. Además, explicó que la mujer quedó viuda y actualmente trabaja junto a su hijo para poder mantener el hogar.

La publicación se difundió en las redes sociales con el objetivo de alertar a otros vendedores y repartidores que trabajan con pedidos a domicilio y utilizan transferencias bancarias como medio de pago.

Por el momento, el episodio se conoce únicamente a partir del relato compartido por la familia en internet, mientras que no se informó oficialmente si realizaron una denuncia ante la Policía ni si las personas involucradas pudieron ser identificadas.