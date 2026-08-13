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13 de agosto de 2026 - 07:05
Sociedad.

Alquiló una habitación y se llevó una sorpresa: una colmena gigante junto a la ventana

La publicación generó todo tipo de reacciones, desde comentarios cargados de humor hasta mensajes de preocupación y advertencias.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Alquiló una habitación y se llevó una sorpresa: una colmena gigante junto a la ventana.

Alquiló una habitación y se llevó una sorpresa: una colmena gigante junto a la ventana.

Lo que hasta ese momento parecía ser una experiencia tranquila en una vivienda alquilada para estudiantes tomó un giro inesperado cuando un joven descubrió una enorme colmena de abejas ubicada justo frente a la ventana de la habitación que tenía alquilada, en una ciudad cuya ubicación no fue revelada.

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El episodio se conoció luego de que el estudiante publicara el caso en Reddit, donde además de compartir una foto del enjambre explicó que la estructura estaba instalada sobre el techo de la propiedad, a pocos metros de su dormitorio.

La colmena está justó al lado de la ventana

El joven contó en su publicación que había elegido alquilar esa habitación con el objetivo de instalarse cerca de la universidad donde estudia.

Durante los primeros días, la estadía transcurrió sin inconvenientes, hasta que un día abrió la ventana que daba al exterior y descubrió una situación inesperada debido al enorme tamaño del enjambre. “Está justo afuera de la ventana de mi habitación”, escribió en Reddit, donde su comentario rápidamente consiguió miles de reacciones positivas.

La foto permitió dimensionar la inusual cantidad de abejas reunidas en el lugar. Frente a semejante descubrimiento, el estudiante manifestó tanto sorpresa como cierto malestar por una situación que, según contó, ya le había generado inconvenientes.

Dios sabe cuántas veces me he quejado o cuántas veces me han picado”, expresó en su publicación de Reddit. La cercanía del enjambre con su habitación también despertó preocupación entre otros usuarios, que señalaron el riesgo de tener una concentración de insectos de ese tamaño tan próxima al espacio donde duerme.

La reacción de los usuarios en redes tras ver la colmena

La publicación generó reacciones muy variadas entre los usuarios. Algunos manifestaron preocupación por la posibilidad de que el enjambre pudiera ingresar al dormitorio o de que el estudiante terminara siendo atacado por las abejas. Otros, en cambio, eligieron tomarse la situación con sentido del humor.

Entre las respuestas que más repercusión tuvieron apareció la expresión “me río por no llorar”, mientras que otro internauta bromeó al describir el alquiler como una hipotética habitación “con vista a 10.000 abejas”.

Además de las bromas y las expresiones de preocupación, algunos usuarios compartieron recomendaciones para evitar posibles incidentes. Entre ellos, @animal_consciente8512 aconsejó tener especial precaución durante la noche y procurar que la iluminación del dormitorio no favoreciera el ingreso de las abejas.

“Ten cuidado por la noche al encender las luces. Asegúrate de que nadie entre en tu habitación”, escribió el usuario en uno de los mensajes que recibió mayor difusión debajo de la publicación original.

Otra de las conversaciones que surgieron a partir de la publicación estuvo vinculada con el motivo por el que el enjambre se encontraba allí. El usuario @gatitoscuánticos planteó que las abejas podrían estar atravesando una etapa transitoria, mientras recorren los alrededores en busca de un lugar adecuado donde establecerse.

De acuerdo con su explicación, “permanecerán juntos un tiempo para que algunas puedan volar y explorar la zona”, un comportamiento que suele relacionarse con los desplazamientos de las colonias cuando buscan un nuevo sitio para formar su hogar.

La hipótesis también fue compartida por otros usuarios que participaron de la conversación, quienes rechazaron las posturas más drásticas y plantearon la necesidad de encontrar una solución que permitiera proteger tanto a los habitantes como a las abejas.

Uno de los participantes señaló que, aunque es alérgico a las picaduras de estos insectos, no consideraba conveniente actuar de forma violenta, ya que todo parecía indicar que el enjambre estaba atravesando un proceso de búsqueda de un nuevo lugar para establecerse. Además, recordó que existen profesionales especializados en retirar colonias de manera segura y sin provocarles daños.

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