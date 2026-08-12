Polenta con verduras y huevo: una receta casera, rápida y fácil de preparar.

La polenta con verduras y huevo es una receta que remite inmediatamente a la comida casera. Pocas cosas resultan tan reconfortantes como una porción de polenta bien cremosa, con la superficie ligeramente dorada, acompañada por vegetales salteados y un huevo preparado a la plancha o poché.
Es una propuesta ideal para compartir en familia, reunirse alrededor de la mesa y disfrutar de una comida casera con tranquilidad.
En la cocina argentina, la polenta ocupa un lugar habitual durante los meses más fríos, especialmente en otoño e invierno, aunque también funciona como una alternativa práctica para resolver el almuerzo de cualquier día de la semana.
Su preparación admite múltiples combinaciones y suele adaptarse a los ingredientes disponibles en casa, como zapallito, zanahoria, cebolla o morrón, lo que permite incorporar y aprovechar los vegetales de temporada. El agregado de huevo completa el plato con un aporte de proteínas y una textura que lo vuelve especialmente tentador.
Receta de polenta con verduras y huevo
La polenta con verduras y huevo se prepara a partir de harina de maíz cocida en agua o caldo, a la que se incorporan manteca y queso para darle mayor cremosidad y sabor. La base se acompaña con un salteado de vegetales, que puede incluir cebolla, morrón, zanahoria, zapallito o aquellos ingredientes disponibles en la cocina.
Por encima se coloca un huevo a la plancha o poché. Al cortarlo, la yema se desprende y se integra con la polenta, aportando una textura más untuosa y un sabor que completa la preparación.
Tiempo de preparación
Total: 25 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 15 minutos
Ingredientes
- 1 taza de polenta instantánea
- 2 tazas de agua o caldo de verduras
- 1 cucharada de manteca
- 2 cucharadas de queso rallado
- 1 cebolla
- 1 zanahoria
- 1/2 morrón rojo
- 1 zapallito (opcional)
- 2 huevos
- 2 cucharadas de aceite
- Sal y pimienta a gusto
- Perejil fresco (opcional)
Cómo hacer polenta con verduras y huevo, paso a paso
- Cortar la cebolla, la zanahoria, el morrón y el zapallito en pequeños dados.
- Poner una cucharada de aceite en una sartén y llevar a fuego medio. Incorporar la cebolla y cocinarla hasta que quede transparente y tierna.
- Añadir la zanahoria junto con el morrón y dejar que se cocinen durante 3 minutos. Luego incorporar el zapallito y continuar la cocción por otros 2 minutos. Condimentar con sal y pimienta.
- Mientras tanto, llevar el agua o el caldo a una olla y calentarlo hasta alcanzar el hervor. Reducir la intensidad del fuego y agregar la polenta poco a poco, en forma de lluvia, mientras se mezcla constantemente para conseguir una preparación sin grumos.
- Mantener la polenta sobre fuego suave durante 1 o 2 minutos, revolviendo hasta que alcance una consistencia espesa. Retirar del fuego, incorporar la manteca y el queso rallado y remover hasta integrar por completo.
- En una sartén aparte, poner a calentar una cucharada de aceite y preparar los huevos a la plancha. También se pueden hacer poché, según el gusto.
- Repartir la polenta en los platos y añadir por encima el salteado de vegetales. Completar cada porción con un huevo y finalizar con perejil fresco picado.
- Si buscás una preparación más suave y untuosa, podés reemplazar parte del agua por leche, utilizando la misma cantidad de ambos líquidos.
- En caso de utilizar polenta instantánea, el tiempo necesario para que esté lista se reduce a aproximadamente 1 o 2 minutos.
- Lo ideal es cocinar el huevo hasta que la yema conserve una consistencia ligeramente líquida, de manera que al romperla pueda integrarse con la polenta.
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