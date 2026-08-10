Receta: el paso a paso para un pan casero relleno de dulce de batata sin levadura

El paso a paso para un pan casero relleno de dulce de batata sin levadura.

El aroma del pan recién salido del horno combinado con dulce de batata remite a recuerdos difíciles de explicar. Evoca las cocinas de las abuelas, las meriendas de la infancia y esas tardes frías de invierno en las que el cuerpo pide algo dulce, calentito y hecho en casa. Es una receta sencilla y reconfortante que no necesita de una fecha especial para disfrutarla.

Dentro de las costumbres argentinas vinculadas con la hora de la merienda, el pan relleno con dulce de batata ocupa un lugar especial. Es una preparación que puede conseguirse en panaderías artesanales de distintas regiones del país, aunque también suele elaborarse en casa con diferentes variantes, desde las más simples hasta aquellas que incorporan queso crema o coco rallado.

La propuesta que se presenta a continuación es una alternativa práctica y rápida, sin necesidad de utilizar levadura, pensada para preparar y disfrutar durante el mismo día.

Receta de pan relleno con dulce de batata Es una preparación de pan casero con una miga delicada y esponjosa, elaborada a partir de una masa que incorpora leudante y que permite prescindir de la levadura fresca. En su interior lleva una abundante porción de dulce de batata y se cocina al horno hasta alcanzar una superficie dorada.

El resultado combina un interior blando y tierno con una cobertura apenas crujiente, mientras que al cortarlo queda a la vista el relleno de batata, de tono oscuro y aspecto brillante, concentrado en el centro. Tiempo de preparación Tiempo total: 45 minutos Preparación: 15 minutos

15 minutos Cocción: 30 minutos Ingredientes 300 gr de harina leudante

1 pizca de sal

2 cucharadas de azúcar

50 gr de manteca fría cortada en cubos

150 cc de leche

1 huevo (más 1 yema para pintar)

300 gr de dulce de batata

Azúcar impalpable para decorar (opcional) Cómo hacer pan relleno con dulce de batata, paso a paso Encender el horno y llevarlo a 180 °C, con calor tanto en la parte superior como inferior.

y llevarlo a 180 °C, con calor tanto en la parte superior como inferior. En un recipiente amplio, combinar la harina leudante con la sal y el azúcar y revolver hasta distribuir bien los ingredientes.

y revolver hasta distribuir bien los ingredientes. Sumar la manteca fría y deshacerla con la punta de los dedos hasta conseguir una preparación de aspecto granulado y arenoso, semejante a migas gruesas de pan rallado.

y deshacerla con la punta de los dedos hasta conseguir una preparación de aspecto granulado y arenoso, semejante a migas gruesas de pan rallado. Añadir el huevo y la leche gradualmente , mientras se integran los ingredientes hasta obtener una masa uniforme. Evitar trabajarla en exceso: debe conservar una textura suave y fácil de manipular, sin llegar a volverse elástica.

, mientras se integran los ingredientes hasta obtener una masa uniforme. Separar la masa en dos porciones del mismo tamaño y trabajar cada una sobre una superficie previamente espolvoreada con harina. Estirar con un palo de amasar hasta formar dos rectángulos de aproximadamente 1 centímetro de grosor. Tomar uno de los rectángulos y distribuir el dulce de batata por toda la superficie , procurando dejar un margen de alrededor de 1,5 centímetros en los bordes . Para facilitar su colocación, el dulce puede cortarse en láminas finas o pisarse ligeramente hasta lograr una distribución más pareja.

, procurando dejar un margen de alrededor de . Para facilitar su colocación, el dulce puede cortarse en láminas finas o pisarse ligeramente hasta lograr una distribución más pareja. Cubrir el relleno con la segunda pieza de masa y unir ambas partes presionando todo el contorno con un tenedor, de manera que quede bien cerrado.

y unir ambas partes presionando todo el contorno con un tenedor, de manera que quede bien cerrado. Transferir la preparación a una fuente previamente enmantecada o cubierta con papel manteca . Luego, pincelar la parte superior con yema de huevo batida junto con un pequeño chorrito de leche .

. Luego, pincelar la parte superior con . Realizar tres incisiones poco profundas sobre la superficie, que permitirán liberar el vapor generado durante la cocción. Llevar al horno y cocinar entre 28 y 30 minutos, hasta que el exterior tome un tono dorado. Una vez fuera del horno, esperar unos minutos para que se entibie antes de cortarlo.

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