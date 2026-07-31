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31 de julio de 2026 - 16:52
Sociedad.

Huevos turcos: la receta fácil y diferente que puede renovar el desayuno

Este plato combina sabor, buena presentación y pocos ingredientes para sumar una alternativa completa a la primera comida del día.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La receta de huevos turcos perfecta para desayunar.

La receta de huevos turcos perfecta para desayunar.

Si los clásicos huevos fritos o hervidos ya dejaron de entusiasmarte en la primera comida del día, existe una alternativa ideal para renovar la rutina: los huevos turcos. Esta receta se destaca por la combinación del toque profundo del pimentón, la textura cremosa del yogur y el sabor delicado de la manteca.

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Para quienes buscan una receta sencilla, atractiva a la vista y con un estilo diferente, este plato se presenta como una opción imperdible.

Aunque su denominación y las adaptaciones que circulan actualmente en redes sociales pueden presentar algunas diferencias, la preparación tradicional, llamada Çlbr, continúa siendo uno de los platos más representativos de la gastronomía turca. Suele servirse principalmente durante el desayuno o en encuentros de tipo brunch, generalmente junto a rebanadas de pan tostado que permiten acompañar la mezcla y disfrutar por completo de su cremosa salsa.

Receta de huevos turcos

Los huevos turcos se elaboran con huevos cocidos mediante la técnica de escalfado, colocados sobre una capa cremosa de yogur condimentado y acompañados por una cobertura tibia preparada con mantequilla derretida y pimentón. La clave de esta receta está en lograr una cocción delicada de los huevos y en crear una salsa llena de aroma a partir de la combinación de mantequilla, especias y otros sabores característicos.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 20 minutos.
  • Preparación: 10 minutos.
  • Cocción: 10 minutos.

Ingredientes

  • 1 yogur griego natural
  • 1 diente de ajo.
  • Perejil fresco picado.
  • Orégano seco.
  • Sal al gusto.
  • 40 gramos de mantequilla.
  • 1 cucharadita de pimentón de la Vera.
  • 1 cucharadita de cayena molida (opcional).
  • 4 huevos.
  • Un chorrito de vinagre (para escalfar).
  • Pan tostado o pan de pita para acompañar.

Cómo hacer huevos turcos, paso a paso

  • Elabora la base de yogur: Coloca el yogur griego en un recipiente y combínalo con el ajo triturado, el perejil fresco picado, el orégano y una pequeña cantidad de sal hasta integrar todos los ingredientes.
  • Prepara la manteca especiada: Lleva la manteca a una sartén a temperatura baja y deja que se derrita lentamente. Una vez líquida, incorpora el pimentón y la cayena, cocina la mezcla durante aproximadamente 20 segundos y apaga el fuego para conservar su sabor y evitar que las especias se quemen.
  • Cocina los huevos mediante escalfado: Coloca agua en una olla junto con un pequeño chorro de vinagre y caliéntala hasta que alcance el punto de hervor. Luego, mueve el líquido para formar una corriente circular e incorpora los huevos de a uno. Déjalos cocinar durante unos 4 minutos, hasta lograr que la clara quede firme mientras la yema conserve una textura suave y líquida.
  • Recomendación importante: Antes de añadir cada huevo al agua, es conveniente abrirlo previamente en un recipiente pequeño para reducir el riesgo de que la yema se rompa.
  • Dato útil: Evita prolongar demasiado la cocción, ya que el secreto de esta preparación está en mantener una yema cremosa en el interior.
  • Arma la preparación: Coloca una capa de yogur en el fondo del plato y distribuye por encima los huevos escalfados, previamente escurridos para retirar el exceso de agua.
  • Incorpora la cobertura caliente: Agrega la mezcla de manteca especiada con pimentón sobre los huevos, dejando que se integre con el resto de los sabores.
  • Último toque: Completa el plato con un poco más de perejil fresco y sírvelo junto a pan tostado, ideal para acompañar la salsa.
La receta de huevos turcos perfecta para desayunar.

La receta de huevos turcos perfecta para desayunar.

  • Recomendación fundamental: Lo mejor es consumirlo apenas esté listo, ya que el equilibrio entre la base fría del yogur y el calor de la mantequilla es uno de los aspectos más destacados de esta receta.

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