miércoles 22 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
22 de octubre de 2025 - 12:15
Alimentación.

Huevo o carne: cuál es la proteína más elegida por los jujeños

Distintos estudios aseguran que el consumo de huevo igualó y hasta superó al de la carne. La opinión de los jujeños.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Huevo o carne: cuál es la proteína más elegida por los jujeños

Huevo o carne: cuál es la proteína más elegida por los jujeños

Lee además
Resultados Tombola Jujeña.
Azar.

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, miércoles 22 de octubre
Cena Blanca.
Promo 2025.

Los egresados eligieron el menú para la Cena Blanca: cuál ganó y qué platos incluye

El huevo, cada vez más presente en la mesa jujeña

En las calles de San Salvador de Jujuy, la mayoría coincide en que el huevo se volvió parte del día a día. “Hoy por hoy se consume más huevo. Se lo puede combinar de muchas formas, en el desayuno, en el almuerzo. Tiene muchas cualidades y suple a la carne”, comentó un vecino.

Otro jujeño señaló que en su casa ya casi no falta. “Hoy huevo. Rinde más. En mi familia consumimos mucho huevo”, expresó. Otros sostienen que depende de la costumbre o de la dieta: “Depende si estoy a dieta o no. Casi todos los días como huevo. Yo creo que el huevo alcanzó el consumo de carne”.

Aunque algunos todavía prefieren la carne, la mayoría reconoce que el huevo se transformó en una opción económica y nutritiva, que acompaña el desayuno, el almuerzo o la cena sin complicaciones.

- NOTA ENCUESTA HUEVO O CARNE

Datos que confirman la tendencia

El estudio realizado por la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (CAPIA) muestra que el consumo de huevo alcanzó un récord histórico: 380 unidades por persona al año. El informe se elaboró entre junio y julio con más de mil encuestas en distintas provincias argentinas.

Javier Prida, presidente de CAPIA, explicó que el huevo se consolidó como “la segunda proteína más importante en la dieta de los argentinos, superada solo por la carne roja”. Según los datos, el 30% de los hogares incrementó su consumo en el último año, mientras que el promedio semanal ronda entre 6 y 12 unidades por familia.

Los motivos principales son el precio y la facilidad para cocinarlo. Además, el 10% de los hogares aumentó su ingesta a entre 12 y 18 huevos semanales, lo que muestra un cambio claro en las costumbres alimentarias.

El precio, el factor que cambia los hábitos

Mientras el kilo de carne supera los $12.000, el huevo aparece como la opción más accesible para las familias. La inflación y los aumentos constantes empujaron a muchos a reemplazar cortes vacunos por proteínas más económicas.

“El huevo se convirtió en la proteína más completa, saludable y económica que tiene el consumidor argentino”, señaló Prida. La producción nacional supera los 18.200 millones de unidades al año y abastece tanto al mercado interno como a más de 65 destinos internacionales.

La industria avícola emplea a más de 30.000 personas y genera una facturación de más de USD 2.200 millones, con exportaciones que rondan los USD 50 millones anuales. En Argentina se producen 571 huevos por segundo.

Huevo o carne
Huevo o carne: cuál es la proteína más elegida por los jujeños

Huevo o carne: cuál es la proteína más elegida por los jujeños

Un sector en alerta por el contrabando

El crecimiento del consumo también trajo nuevos desafíos. CAPIA alertó sobre la entrada diaria de más de medio millón de huevos en situación irregular, principalmente desde Brasil, Bolivia y Paraguay.

La entidad trabaja junto al Gobierno Nacional en una comisión de seguimiento para evitar el ingreso de productos sin controles sanitarios ni impuestos, lo que genera competencia desleal para los productores locales, especialmente los de menor escala.

El estudio de CAPIA muestra que los huevos duros y las ensaladas con huevo se ubican entre las preparaciones más elegidas. En cambio, los huevos fritos cayeron al octavo puesto del ranking.

El 23% de los consumidores prefiere comprarlos en verdulerías por comodidad y cercanía. Además, se observó que los grupos de entre 20 y 35 años y los de 50 a 65 son los que más impulsan el crecimiento del consumo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, miércoles 22 de octubre

Los egresados eligieron el menú para la Cena Blanca: cuál ganó y qué platos incluye

Avanza una nueva etapa de repavimentación en la avenida Hipólito Yrigoyen

Corte total en el puente internacional fronterizo entre Jujuy y Bolivia

Los secretos de Doña Petrona para preparar el pesto perfecto

Lo que se lee ahora
Choque en el Acecso Oeste.
Impactante.

Dos personas murieron en un terrible choque con un camión

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Choque en el Acecso Oeste.
Impactante.

Dos personas murieron en un terrible choque con un camión

Este miércoles habrá interrupción del servicio de luz por mejoras programadas
Mejoras.

Este miércoles habrá interrupción del servicio de luz por mejoras programadas

Cena Blanca.
Promo 2025.

Los egresados eligieron el menú para la Cena Blanca: cuál ganó y qué platos incluye

Gimnasia de Jujuy - Primera Nacional 2025
Reducido.

Gimnasia de Jujuy presentó su descargo en AFA: qué dice el comunicado

María Luz Herrera
Femicidio.

Caso María Luz Herrera: un cambio clave reorienta la investigación

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel