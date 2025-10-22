Huevo o carne: cuál es la proteína más elegida por los jujeños

El consumo de huevo crece en todo el país y Jujuy no es la excepción. Según el Estudio de Consumo de Huevo en Argentina 2025, cada persona come unas 380 unidades al año. En la provincia, los jujeños contaron qué eligen hoy: huevo o carne, en un contexto donde los precios de los alimentos obligan a repensar los hábitos en la mesa.

En las calles de San Salvador de Jujuy , la mayoría coincide en que el huevo se volvió parte del día a día. “Hoy por hoy se consume más huevo. Se lo puede combinar de muchas formas, en el desayuno, en el almuerzo. Tiene muchas cualidades y suple a la carne”, comentó un vecino.

Otro jujeño señaló que en su casa ya casi no falta. “ Hoy huevo. Rinde más. En mi familia consumimos mucho huevo ”, expresó. Otros sostienen que depende de la costumbre o de la dieta: “Depende si estoy a dieta o no. Casi todos los días como huevo. Yo creo que el huevo alcanzó el consumo de carne”.

Aunque algunos todavía prefieren la carne, la mayoría reconoce que el huevo se transformó en una opción económica y nutritiva, que acompaña el desayuno, el almuerzo o la cena sin complicaciones.

Datos que confirman la tendencia

El estudio realizado por la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (CAPIA) muestra que el consumo de huevo alcanzó un récord histórico: 380 unidades por persona al año. El informe se elaboró entre junio y julio con más de mil encuestas en distintas provincias argentinas.

Javier Prida, presidente de CAPIA, explicó que el huevo se consolidó como “la segunda proteína más importante en la dieta de los argentinos, superada solo por la carne roja”. Según los datos, el 30% de los hogares incrementó su consumo en el último año, mientras que el promedio semanal ronda entre 6 y 12 unidades por familia.

Los motivos principales son el precio y la facilidad para cocinarlo. Además, el 10% de los hogares aumentó su ingesta a entre 12 y 18 huevos semanales, lo que muestra un cambio claro en las costumbres alimentarias.

El precio, el factor que cambia los hábitos

Mientras el kilo de carne supera los $12.000, el huevo aparece como la opción más accesible para las familias. La inflación y los aumentos constantes empujaron a muchos a reemplazar cortes vacunos por proteínas más económicas.

“El huevo se convirtió en la proteína más completa, saludable y económica que tiene el consumidor argentino”, señaló Prida. La producción nacional supera los 18.200 millones de unidades al año y abastece tanto al mercado interno como a más de 65 destinos internacionales.

La industria avícola emplea a más de 30.000 personas y genera una facturación de más de USD 2.200 millones, con exportaciones que rondan los USD 50 millones anuales. En Argentina se producen 571 huevos por segundo.

Un sector en alerta por el contrabando

El crecimiento del consumo también trajo nuevos desafíos. CAPIA alertó sobre la entrada diaria de más de medio millón de huevos en situación irregular, principalmente desde Brasil, Bolivia y Paraguay.

La entidad trabaja junto al Gobierno Nacional en una comisión de seguimiento para evitar el ingreso de productos sin controles sanitarios ni impuestos, lo que genera competencia desleal para los productores locales, especialmente los de menor escala.

El estudio de CAPIA muestra que los huevos duros y las ensaladas con huevo se ubican entre las preparaciones más elegidas. En cambio, los huevos fritos cayeron al octavo puesto del ranking.

El 23% de los consumidores prefiere comprarlos en verdulerías por comodidad y cercanía. Además, se observó que los grupos de entre 20 y 35 años y los de 50 a 65 son los que más impulsan el crecimiento del consumo.