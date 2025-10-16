Una fuerte tormenta causó preocupación en San Salvador de Jujuy

Tras varios días de calor intenso y cielo despejado, una fuerte tormenta sorprendió a los jujeños durante la tarde de este jueves , provocando anegamientos y complicaciones en el tránsito de San Salvador de Jujuy.

Precaución. Postes y ramas caídas en la calle: los efectos de la tormenta en San Salvador de Jujuy

Atención. Hay alerta amarilla por tormentas eléctricas en toda la provincia de Jujuy

En la zona de calle Comandante Pedro Pérez , a la par del Regimiento RIM 20 , varios postes se movieron y cedieron por la fuerza del viento y la lluvia, por lo que personal de Seguridad Vial debió cortar el tránsito . En el lugar están trabajando para poner todo en condiciones, indicaron desde EJESA.

En algunos sectores, como Alto Comedero, usuarios de TodoJujuy.com reportaron caída de granizo.

Comunicado de EJESA

"Informamos que nuestro personal técnico y cuadrillas de emergencia ya normalizaron gran parte del servicio de la línea de Media Tensión, afectado por el temporal en distintas zonas de San Salvador.

Actualmente se encuentran sin suministro los barrios San Francisco de Álava - Azopardo - Corchito - Cucharita y Parte Alto La Viña (museo Lola Mora).

Nuestro personal técnico continúa trabajando para normalizar el servicio de la línea de Media Tensión en la totalidad de las zonas alcanzadas".

Alerta amarila

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas que abarca gran parte del territorio provincial para este jueves 16 y viernes 17 de octubre, con probabilidad de precipitaciones intensas, ráfagas de viento, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Zonas alcanzadas por la alerta

La advertencia meteorológica rige para distintas regiones del territorio provincial:

Puna de Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Tilcara, Tumbaya y Yavi , donde se espera un cambio de tiempo desde la tarde del jueves, con posibilidad de tormentas aisladas.

El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Pedro, San Antonio, Santa Bárbara, Valle Grande y la zona baja de Tilcara, también se encuentran bajo el mismo nivel de alerta, especialmente hacia la noche del jueves y durante el viernes.

Recomendaciones

