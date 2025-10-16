Una fuerte tormenta causó preocupación en San Salvador de Jujuy

Tras varios días de calor intenso y cielo despejado, una fuerte tormenta sorprendió a los jujeños durante la tarde de este jueves, provocando anegamientos y complicaciones en el tránsito de San Salvador de Jujuy.
En la zona de calle Comandante Pedro Pérez, a la par del Regimiento RIM 20, varios postes se movieron y cedieron por la fuerza del viento y la lluvia, por lo que personal de Seguridad Vial debió cortar el tránsito. En el lugar están trabajando para poner todo en condiciones, indicaron desde EJESA.
WhatsApp Video 2025-10-16 at 19.11.28
En algunos sectores, como Alto Comedero, usuarios de TodoJujuy.com reportaron caída de granizo.
WhatsApp Video 2025-10-16 at 18.54.04
Comunicado de EJESA
"Informamos que nuestro personal técnico y cuadrillas de emergencia ya normalizaron gran parte del servicio de la línea de Media Tensión, afectado por el temporal en distintas zonas de San Salvador.
Actualmente se encuentran sin suministro los barrios San Francisco de Álava - Azopardo - Corchito - Cucharita y Parte Alto La Viña (museo Lola Mora).
Nuestro personal técnico continúa trabajando para normalizar el servicio de la línea de Media Tensión en la totalidad de las zonas alcanzadas".
Alerta amarila
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas que abarca gran parte del territorio provincial para este jueves 16 y viernes 17 de octubre, con probabilidad de precipitaciones intensas, ráfagas de viento, actividad eléctrica y posible caída de granizo.
Zonas alcanzadas por la alerta
La advertencia meteorológica rige para distintas regiones del territorio provincial:
-
Puna de Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Tilcara, Tumbaya y Yavi, donde se espera un cambio de tiempo desde la tarde del jueves, con posibilidad de tormentas aisladas.
-
El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Pedro, San Antonio, Santa Bárbara, Valle Grande y la zona baja de Tilcara, también se encuentran bajo el mismo nivel de alerta, especialmente hacia la noche del jueves y durante el viernes.
WhatsApp Video 2025-10-16 at 18.52.34
Recomendaciones
El nivel amarillo indica fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo localizado, por lo que se recomienda:
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.