jueves 16 de octubre de 2025

16 de octubre de 2025 - 19:01
Alerta.

Una fuerte tormenta causó preocupación en San Salvador de Jujuy

Gran parte de la provincia de Jujuy se encuentra bajo alerta amarilla por precipitaciones intensas, ráfagas de viento, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Federico Franco
Federico Franco
Diseño sin título (2)
En la zona de calle Comandante Pedro Pérez, a la par del Regimiento RIM 20, varios postes se movieron y cedieron por la fuerza del viento y la lluvia, por lo que personal de Seguridad Vial debió cortar el tránsito. En el lugar están trabajando para poner todo en condiciones, indicaron desde EJESA.

WhatsApp Video 2025-10-16 at 19.11.28

En algunos sectores, como Alto Comedero, usuarios de TodoJujuy.com reportaron caída de granizo.

WhatsApp Video 2025-10-16 at 18.54.04

Comunicado de EJESA

"Informamos que nuestro personal técnico y cuadrillas de emergencia ya normalizaron gran parte del servicio de la línea de Media Tensión, afectado por el temporal en distintas zonas de San Salvador.

Actualmente se encuentran sin suministro los barrios San Francisco de Álava - Azopardo - Corchito - Cucharita y Parte Alto La Viña (museo Lola Mora).

Nuestro personal técnico continúa trabajando para normalizar el servicio de la línea de Media Tensión en la totalidad de las zonas alcanzadas".

Alerta amarila

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas que abarca gran parte del territorio provincial para este jueves 16 y viernes 17 de octubre, con probabilidad de precipitaciones intensas, ráfagas de viento, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

image

Zonas alcanzadas por la alerta

lluvia

La advertencia meteorológica rige para distintas regiones del territorio provincial:

  • Puna de Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Tilcara, Tumbaya y Yavi, donde se espera un cambio de tiempo desde la tarde del jueves, con posibilidad de tormentas aisladas.

  • El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Pedro, San Antonio, Santa Bárbara, Valle Grande y la zona baja de Tilcara, también se encuentran bajo el mismo nivel de alerta, especialmente hacia la noche del jueves y durante el viernes.

WhatsApp Video 2025-10-16 at 18.52.34

Recomendaciones

El nivel amarillo indica fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo localizado, por lo que se recomienda:

  • Circular con precaución.

  • Evitar zonas inundadas o con acumulación de agua.

  • Mantenerse informado por canales oficiales del SMN y de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.

Foto ilustrativa.
Educación.

¿Cuándo terminan las clases en Jujuy?

Por  Federico Franco

