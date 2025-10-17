Alerta naranja por fuertes tormentas eléctricas y granizo en Jujuy

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que rige un alerta amarillo durante la tarde de este viernes 17 de octubre en gran parte de Jujuy, que se elevará a nivel naranja durante la noche y la madrugada del sábado , ante la posibilidad de tormentas fuertes y abundantes precipitaciones.

El aviso meteorológico abarca los departamentos Ledesma, Santa Bárbara, San Pedro, El Carmen, San Antonio, Palpalá, Dr. Manuel Belgrano, Valle Grande, Tumbaya, Tilcara y Humahuaca . Las condiciones de inestabilidad persistirán también durante la mañana del sábado, cuando el nivel volverá a ser amarillo.

El SMN advirtió que las tormentas podrán ser de variada intensidad , algunas localmente fuertes o severas, y estarán acompañadas por granizo , actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían superar los 90 km/h .

Medidas preventivas recomendadas

Desde los organismos de emergencia recomiendan evitar circular por calles anegadas o zonas con riesgo de deslizamientos, no refugiarse bajo árboles ni estructuras metálicas, y asegurar objetos sueltos que puedan volarse con el viento. También se sugiere mantenerse informado a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de Defensa Civil.

En el caso de lluvias intensas, se aconseja desconectar aparatos eléctricos, cerrar puertas y ventanas, y mantener comunicación con familiares o vecinos cercanos ante posibles cortes de energía.

Pronóstico para el fin de semana

Durante la tarde del viernes se espera un aumento progresivo de la nubosidad, con el inicio de las tormentas hacia la noche. En la madrugada del sábado podrían registrarse los momentos de mayor intensidad, con acumulados importantes de agua.

El sábado por la mañana el nivel de alerta descenderá nuevamente a amarillo, aunque se mantendrán las condiciones de inestabilidad y posibilidad de nuevas lluvias.