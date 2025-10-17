viernes 17 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
17 de octubre de 2025 - 08:01
SMN.

Alerta naranja por fuertes tormentas eléctricas y granizo en Jujuy

El Servicio Meteorológico Nacional elevó el nivel de alerta a naranja para la noche del viernes y madrugada del sábado, por lluvias intensas y fuertes ráfagas.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Alerta por fuertes tormentas eléctricas en Jujuy.

Alerta por fuertes tormentas eléctricas en Jujuy.

Lee además
matias noble: gimnasia de jujuy va a salir a buscar la victoria video
Primera Nacional.

Matías Noble: "Gimnasia de Jujuy va a salir a buscar la victoria"
El joven sospechoso de matar a su madre en El Chingo habría convivido más de 10 días con el cadáver
Parricidio.

Revelan detalles escalofriantes de la autopsia a la mujer que habría sido asesinada por su hijo

El aviso meteorológico abarca los departamentos Ledesma, Santa Bárbara, San Pedro, El Carmen, San Antonio, Palpalá, Dr. Manuel Belgrano, Valle Grande, Tumbaya, Tilcara y Humahuaca. Las condiciones de inestabilidad persistirán también durante la mañana del sábado, cuando el nivel volverá a ser amarillo.

El SMN advirtió que las tormentas podrán ser de variada intensidad, algunas localmente fuertes o severas, y estarán acompañadas por granizo, actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían superar los 90 km/h.

Detalle de los niveles de alerta

  • Alerta amarilla: el área será afectada por lluvias y tormentas de intensidad variable, con acumulados de entre 30 y 50 milímetros, que podrían superarse de manera puntual. Se prevén ráfagas fuertes y abundante caída de agua en cortos períodos.
  • Alerta naranja: se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente. En este nivel, las precipitaciones pueden acumular entre 60 y 100 milímetros, con posibilidad de granizo, descargas eléctricas frecuentes y vientos intensos.

Alerta por fuertes tormentas eléctricas en Jujuy
Alerta por fuertes tormentas eléctricas en Jujuy.

Alerta por fuertes tormentas eléctricas en Jujuy.

Medidas preventivas recomendadas

Desde los organismos de emergencia recomiendan evitar circular por calles anegadas o zonas con riesgo de deslizamientos, no refugiarse bajo árboles ni estructuras metálicas, y asegurar objetos sueltos que puedan volarse con el viento. También se sugiere mantenerse informado a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de Defensa Civil.

En el caso de lluvias intensas, se aconseja desconectar aparatos eléctricos, cerrar puertas y ventanas, y mantener comunicación con familiares o vecinos cercanos ante posibles cortes de energía.

Pronóstico para el fin de semana

Durante la tarde del viernes se espera un aumento progresivo de la nubosidad, con el inicio de las tormentas hacia la noche. En la madrugada del sábado podrían registrarse los momentos de mayor intensidad, con acumulados importantes de agua.

El sábado por la mañana el nivel de alerta descenderá nuevamente a amarillo, aunque se mantendrán las condiciones de inestabilidad y posibilidad de nuevas lluvias.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Matías Noble: "Gimnasia de Jujuy va a salir a buscar la victoria"

Revelan detalles escalofriantes de la autopsia a la mujer que habría sido asesinada por su hijo

Las consecuencias del temporal de ayer en Jujuy

Elecciones en Bolivia: cómo votan en el balotaje los bolivianos que viven en Jujuy

Elecciones en Bolivia: cómo votar en Jujuy

Lo que se lee ahora
Foto ilustrativa.
Educación.

¿Cuándo terminan las clases en Jujuy?

Por  Federico Franco

Las más leídas

Foto ilustrativa.
Educación.

¿Cuándo terminan las clases en Jujuy?

Alerta por fuertes tormentas eléctricas en Jujuy.
SMN.

Alerta naranja por fuertes tormentas eléctricas y granizo en Jujuy

Qué necesitaGimnasia de Jujuy para ser semifinalista del Reducido
Expectativa.

Qué necesita Gimnasia de Jujuy para ser semifinalista del Reducido

Homicidio seguido de suicidio. video
Jujuy.

El terrible caso del hombre que habría matado a su mamá y luego se tiró de un puente

El joven sospechoso de matar a su madre en El Chingo habría convivido más de 10 días con el cadáver video
Horror.

Lo acusan de matar a su mamá y convivir más de 10 días con el cuerpo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel