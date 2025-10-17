Las consecuencias del temporal de ayer en Jujuy

Ayer, pasadas las 18hs, comenzó a llover de manera torrencial en San Salvador de Jujuy. Cabe recordar que regía alerta amarilla para gran parte del territorio provincial y las consecuencias del temporal no tardaron en llegar.

Al respecto, el Director Provincial de Emergencias, Ariel Mamaní, dijo a nuestro medio que, a los pocos minutos, se comenzaron a generar intervenciones, en capital, Alto Comedero y Palpalá fundamentalmente.

“Las situaciones más críticas estuvieron relacionadas con anegaciones, tuvimos una vivienda inundada en Alto Gorriti, en Huaico hubo mucha caída de árboles lo que generó cortes en el servicio de tendido eléctrico. De hecho, hubo algunos vehículos sobre los que cayeron ramas de árboles, pero afortunadamente sin lamentar víctimas personales”.

Embed - Todo Jujuy on Instagram: " FUERTE TORMENTA Y ALERTA AMARILLA EN JUJUY Después de varios días de calor intenso, una fuerte tormenta sorprendió a los jujeños durante la tarde y ya complica el tránsito en la capital: muchas calles se encuentran con acumulación de agua. También, usuarios de TodoJujuy.com comentaron que en Alto Comedero caen granizos. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas que abarca gran parte del territorio provincial para este jueves 16 y viernes 17 de octubre, con posibilidad de precipitaciones intensas, actividad eléctrica, ráfagas de viento y caída de granizo. Zonas alcanzadas: • Puna de Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Tilcara, Tumbaya y Yavi. • El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Pedro, San Antonio, Santa Bárbara, Valle Grande y la zona baja de Tilcara. El nivel amarillo indica fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo localizado, por lo que se recomienda circular con precaución, evitar zonas inundadas y mantenerse informado por canales oficiales."

Es por ello que Mamaní recordó a la población que, en la medida de lo posible, traten de mantener despejados los desagües de las casas, y asegurar los techos: “En Palpalá tuvimos muchas voladuras producto del viento”.

Embed - Todo Jujuy on Instagram: "LO QUE DEJÓ LA LLUVIA EN JUJUY Tras el fuerte temporal que azotó San Salvador de Jujuy, algunos postes cedieron ante la intensidad del agua y de los vientos. Por ejemplo, en la avenida Santibáñez, donde uno quedó al borde de caer al asfalto en medio de ramas y otros obstáculos que impidieron el paso de vehículos y transeúntes. Por eso debieron desviar el tránsito vehicular por el Puente Belgrano a Los Perales." View this post on Instagram A post shared by Todo Jujuy (@diariotodojujuy)

Qué va a pasar con la peregrinación a Río Blanco

Sobre este tema, Ariel Mamaní, contó que ayer por la mañana, mantuvieron una reunión con las autoridades del municipio de Palpalá por la llegada de los peregrinos.

“Con respecto a este tema, lo estamos monitoreando porque ya están saliendo desde varios lugares de la provincia, por lo que reforzaremos los operativos en el horario en el que está prevista la tormenta”, adelantó el Director Provincial de Emergencias de Jujuy.