Temporal en Córdoba y Santa Fe: vientos intensos y granizo tumbaron camiones en rutas

Un intenso temporal que se desató durante la tarde y la noche del miércoles generó un escenario crítico en el sudeste de Córdoba y el sur de Santa Fe, con evacuaciones, casas destruidas, cortes de electricidad y rutas bloqueadas por accidentes y la caída de árboles.
En Córdoba, las autoridades pusieron en marcha un operativo a través de la Dirección de Protección Civil y Emergencias del Ministerio de Seguridad para brindar asistencia a las localidades más golpeadas de los departamentos de Marcos Juárez, Unión y Roque Sáenz Peña.
Desprendimiento de techos, inundaciones y derribo de árboles
Las primeras inspecciones constataron desprendimientos de techos, inundaciones, derribo de árboles e interrupciones totales de servicios en varias zonas.
En redes sociales se difundieron videos que mostraban camiones y vehículos de gran tamaño volcados sobre las rutas bajo la intensa lluvia. Las grabaciones fueron realizadas por automovilistas que transitaban por la zona y no podían ocultar su asombro ante la escena.
En declaraciones a Cadena 3, Miguel Ángel Rizzotti, director general de Prevención de Accidentes de la Policía de Córdoba, comentó sobre uno de los incidentes de vuelco registrados.
“La calzada se encontraba mojada por llovizna. Es fundamental extremar los cuidados cuando la ruta está húmeda”, explicó Rizzotti, señalando que el incidente involucró a un camión marca Mercedes Benz.
Frente a estas condiciones adversas, con lluvias, lloviznas y ráfagas de viento intensas, la APSV decidió desviar el tránsito hacia la Ruta Provincial 15 y recomendó seguir estrictamente las indicaciones, anticipar posibles demoras e incluso, cuando sea posible, posponer los traslados o transitar con máxima cautela.
Daños, anegamientos y cortes de energía
Desde Bell Ville informaron que el temporal se desplazó con especial violencia hacia el este. En localidades como Armstrong y Cañada de Gómez se registraron fuertes ráfagas, postes derribados, árboles caídos sobre calles y anegamientos en zonas urbanas. Por su parte, en Oliveros, a unos 50 kilómetros de Rosario, vecinos reportaron cortes de electricidad como consecuencia de los intensos vientos y lluvias torrenciales.
La situación general motivó un operativo constante de bomberos, fuerzas de seguridad y equipos municipales en varias localidades. Las autoridades insistieron en la necesidad de transitar con máxima precaución, acatar posibles cierres de vías y mantenerse actualizados mediante los canales oficiales mientras continúan las condiciones climáticas adversas.
