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21 de mayo de 2026 - 13:11
País.

Argentinos podrían viajar sin visa a Estados Unidos a partir de 2027

La gestión avanza en negociaciones para ingresar al programa Visa Waiver y permitir viajes por turismo o negocios a los argentinos

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
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La información fue confirmada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien aseguró que el objetivo oficial apunta a implementar el acuerdo durante el primer semestre de 2027.

Según explicó la funcionaria, el proceso ya se encuentra en marcha y depende de una serie de requisitos técnicos y de seguridad exigidos por el gobierno estadounidense.

Qué es la Visa Waiver y cómo funcionaría para argentinos

El programa Visa Waiver permite ingresar a United States sin tramitar la clásica visa de turismo o negocios B1/B2.

En caso de concretarse el acuerdo, los argentinos solo necesitarían gestionar una autorización electrónica llamada ESTA, un permiso online mucho más rápido y simple que el trámite actual.

La autorización habilita estadías de hasta 90 días por turismo, negocios o tránsito, aunque no permite trabajar, estudiar ni residir de manera permanente en territorio estadounidense.

Actualmente, más de 40 países forman parte del sistema, entre ellos España, Italia, Chile y Japón.

Argentina ya integró ese programa durante la década de 1990, aunque perdió el beneficio luego de la crisis económica y política de 2001.

Qué dijo el Gobierno sobre las negociaciones

La ministra Monteoliva explicó que las conversaciones incluyen reuniones técnicas con el Departamento de Homeland Security, el organismo de seguridad interior estadounidense.

“Estamos trabajando para que los argentinos entren sin visa a los Estados Unidos” “Estamos trabajando para que los argentinos entren sin visa a los Estados Unidos”

Además, aclaró que no se trata solamente de una decisión política, sino de un proceso que requiere homologación de datos, controles migratorios y compatibilidad tecnológica entre ambos países.

Entre los principales puntos que exige Washington aparecen:

  • Pasaportes biométricos seguros.
  • Intercambio de información criminal y migratoria.
  • Sistemas tecnológicos compatibles.
  • Bajos índices de rechazo de visas.
  • Controles internacionales de trazabilidad.

Según detalló Monteoliva, el objetivo oficial es completar todos esos requisitos antes de 2027.

Cómo es hoy el trámite para viajar a Estados Unidos

Actualmente, los argentinos deben gestionar la visa B1/B2 para ingresar a Estados Unidos por turismo o negocios.

El trámite incluye completar el formulario DS-160, pagar el arancel consular y asistir personalmente a una entrevista en la embajada o consulado estadounidense.

Además, los solicitantes deben demostrar solvencia económica, arraigo en el país y justificar los motivos del viaje.

En los últimos años, uno de los mayores reclamos estuvo vinculado a las demoras para conseguir turnos, especialmente después de la pandemia, cuando aumentó la demanda de solicitudes.

La posibilidad de ingresar al programa Visa Waiver reduciría notablemente esos tiempos y simplificaría el proceso para miles de argentinos que viajan cada año a Estados Unidos.

Qué impacto tendría el acuerdo

La eventual implementación del sistema representaría un cambio importante para el turismo y los viajes corporativos entre ambos países.

La autorización ESTA suele aprobarse de manera online en pocos días y tiene un costo mucho menor al de la visa tradicional.

Además, permitiría agilizar viajes cortos y simplificar el ingreso a Estados Unidos para quienes cumplen con los requisitos migratorios.

Las negociaciones continúan abiertas y el Gobierno argentino apunta a cumplir durante los próximos meses con las condiciones técnicas exigidas por las autoridades estadounidenses.

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