Una pareja confió en el ChatGPT para informarse sobre la visa y perdieron el vuelo

Un hecho poco común y que generó gran repercusión en las plataformas digitales involucró a una pareja joven que no pudo abordar su vuelo hacia Puerto Rico por confiar en información incorrecta sobre los requisitos de la visa otorgados por ChatGPT . El incidente fue difundido mediante un video en Instagram a través de la cuenta @flexcidine.

El contenido desató un intenso debate acerca de la fiabilidad de la inteligencia artificial como herramienta para obtener datos confiables en la organización de viajes internacionales .

El percance se originó cuando la pareja , ilusionada con su viaje a Puerto Rico , recurrió a ChatGPT para confirmar si necesitaban visa para ingresar al país. La información que recibieron aseguraba que no era requerida , por lo que partieron hacia el aeropuerto convencidos de que contaban con toda la documentación necesaria para abordar.

No obstante, al momento de abordar, se toparon con un problema: los papeles exigidos para su entrada no estaban completos y la ausencia de la visa se convirtió en un impedimento insalvable . Como consecuencia, la pareja tuvo que perder el vuelo , arruinando las expectativas y planes que habían depositado en su viaje.

El origen del inconveniente se remonta a la consulta hecha a ChatGPT, una inteligencia artificial diseñada para ofrecer respuestas a todo tipo de preguntas. En este caso, el sistema proporcionó información errónea sobre los requisitos de visa para ingresar a Puerto Rico, lo que llevó a la pareja a confiar totalmente en los datos sin verificarlos mediante fuentes oficiales.

En el video que se volvió viral, la joven explicó que, a pesar de ser normalmente muy meticulosa en la planificación de sus viajes, esta vez decidió basarse únicamente en la información de ChatGPT. “Eso me pasa por no informarme más. Mira que yo siempre me informo mucho, pero le pregunté a ChatGPT y me dijo que no”, confesó entre lágrimas en las imágenes compartidas.

La viralización del caso en Instagram

El clip, publicado originalmente en Instagram por la cuenta @flexcidine, retrata a la joven visiblemente conmovida, llorando mientras relata lo ocurrido, mientras su pareja la rodea con un abrazo y la reconforta con gestos de cariño.

La mujer señaló que parte del problema podría deberse a una especie de “venganza” de la inteligencia artificial, reconociendo que en ocasiones emplea un tono burlón o insultante con el asistente virtual. “No me fio más de ese porque yo a veces le insulto, le digo cabrón, eres un inútil, pero infórmame bien, eso es su venganza”, expresó en el video, mostrando su desconfianza hacia el sistema tras la experiencia negativa.

El video se difundió rápidamente y se convirtió en un fenómeno viral, acumulando en cuestión de días más de 5 millones de visualizaciones, superando los 102 mil “me gusta” y recibiendo más de 2.550 comentarios de usuarios provenientes de distintos países.

Reacciones de los usuarios

Los mensajes de los internautas abarcan desde críticas directas, cuestionando la decisión de confiar exclusivamente en la inteligencia artificial, hasta expresiones de sorpresa por la falta de conocimiento sobre los requisitos de ingreso para viajes al extranjero.

Algunos de los comentarios que más llamaron la atención incluyen expresiones como: “No puede ser que no sepa que hace falta una VISA”, “Debió informarse mejor al respecto” y “Sigo sin entender por qué la gente usa ChatGPT y no usa Google para informarse”.

El incidente pone en evidencia la relevancia de verificar la información en fuentes oficiales y confiables, sobre todo cuando se trata de trámites que pueden impactar de manera significativa en los planes personales y económicos.

Al mismo tiempo, demuestra cómo vivencias individuales pueden viralizarse rápidamente en redes sociales, generando conversación, marcando tendencias y fomentando el debate sobre el uso cotidiano de la inteligencia artificial.