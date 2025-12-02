martes 02 de diciembre de 2025

2 de diciembre de 2025 - 19:14
Medida.

Bolivia elimina el requisito de visa para turistas de siete países

Para promocionar el turismo, Bolivia decidió eliminar la visa para ciudadanos de siete países. Enterate cuáles son.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Bolivia decidió eliminar el requisito de las visas para turistas de siete países. Basamentaron la decisión en promocionar la llegada de turistas ya que el requisito causó que ese país pierda más de 80 millones de dólares en ingresos.

El gobierno anunció que los ciudadanos de Estados Unidos, Israel, Corea del Sur, Sudáfrica, Letonia, Estonia y Rumania, ya no necesitarán visa para ingresar a todo el territorio. "Esta es una primera medida que vendrá acompañada de otras para garantizar que la información migratoria y el flujo en frontera generen seguridad", dijo el canciller Fernando Aramayo.

Señaló que el requisito de visa impuesto desde 2008 a turistas de varios países fue una medida "ideológica y antieconómica" que representó un daño para el país, y estimó que la actividad tiene una proyección de ingresos entre 2026 y 2029 de al menos 320 millones de dólares.

"Hay que devolverle confianza al mundo en el sentido de que Bolivia es un país apto y seguro para visitar y que los bolivianos también somos gente que, cuando viajamos, hacemos turismo y comercio, respetando las normas", añadió.

El efecto visas en Bolivia

El presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira señaló que el requisito de visa a turistas de varios países causó que Bolivia perdiera "más de 80 millones de dólares en ingresos", y que esa exigencia "en vez de beneficiar, fue un perjuicio".

Explicó que en la década de 1990 Bolivia y Perú captaban entre 340.000 y 390.000 turistas, respectivamente, mientras en el 2024 los visitantes que llegaron a Bolivia fueron 650.000, y Perú alcanzó más de 3,5 millones, lo que llevó a plantear la necesidad de "potenciar" el turismo boliviano.

