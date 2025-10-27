Un jujeño en la mira para jugar el Repechaje con la Selección Bolivia

La Selección Bolivia tiene la ilusión de volver a un Mundial y el objetivo es ser parte de la Copa del Mundo 2026 que se disputará el año próximo en Estados Unidos, México y Canadá, y para ello deberá clasificar a través del Repechaje .

Y para ese partido el cuerpo técnico de la selección boliviana piensa en nacionalizar a un jujeño que hoy juega en la Liga Profesional. Se trata de Lucas González, el mediocampista que tiene raíces bolivianas y que sería refuerzo para la selección verde. Es el hijo de Alejandro González, una gloria de Gimnasia de Jujuy.

El asistente técnico Gabriel Ramírez, confirmó que se evalúa convocar al jujeño que jugó en Independiente de Avellaneda, Santos Laguna y que actualmente forma parte de Defensa y Justicia. González, de 25 años, tiene raíces bolivianas por parte de su abuela.

Su representante, Marcelo Valeri, confirmó que el jugador “buscará solicitar la nacionalidad boliviana por derecho de sangre” y que la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) ya gestiona la documentación necesaria. “A Lucas lo llamó Cristian Farah, asistente técnico de la selección”, explicó Valeri.

La trayectoria de Lucas González

Durante su paso por el conjunto de Independiente de Avellaneda, González disputó 120 partidos, anotó seis goles y asistió en siete oportunidades, dejando una marca en la institución que lo formó. Ahora, en Florencio Varela, no estará solo, ya que coincidirá con otro jugador jujeño, Luciano Herrera, quien también forma parte del plantel.

González, en el 2023, arribó al Santos Laguna a préstamo, equipo de la Liga MX, por un año con un cargo de 250.000 dólares y una opción de compra de 1.8 millones de la moneda estadounidense. Jugó 14 encuentros con los Verdiblancos, anotó un gol y brindó una asistencia.

La Selección Bolivia y su ilusión

Por la Conmebol, Bolivia se quedó con el séptimo puesto de la eliminatoria. Los partidos del Repechaje se llevarán a cabo en México, concretamente en las ciudades de Monterrey y Guadalajara, para el equipo sudamericano sin rival confirmado. El sorteo de los play-offs será en la sede de la FIFA.

Se disputarán dos llaves de tres equipos a partido único, con una semifinal y una final por cuadro, y dos selecciones que avanzarán directamente al partido definitorio, elegidas por su posición en el ranking FIFA. Solo las dos selecciones ganadoras de las llaves finales llegarán a la Copa del Mundo.