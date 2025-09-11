jueves 11 de septiembre de 2025

11 de septiembre de 2025 - 20:16
Fútbol.

Dos jujeños en la Selección boliviana por el sueño de clasificar al Mundial

Maximiliano Alonso y Pablo Siacia son preparadores físicos y forman parte del cuerpo técnico de Bolivia. Superaron a Brasil y están a un paso del gran sueño.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Maximiliano Alonso - Pablo Siacia Selección de Bolivia

La selección de Bolivia dio un paso gigante hacia la clasificación al Mundial al vencer 1-0 a Brasil en La Paz, con un gol decisivo de Miguel Terceros. Este triunfo alimenta la esperanza de los bolivianos, que no logran clasificarse a una Copa del Mundo desde 1994, hace ya 31 años.

El cuerpo técnico cuenta con dos preparadores físicos jujeños, Maximiliano Alonso y Pablo Siacia, quienes han sido clave en la preparación física del equipo para afrontar los desafíos de las Eliminatorias. Bolivia disputará el repechaje mundialista el próximo noviembre, fecha en la que definirá su destino rumbo a la máxima cita del fútbol.

El nacido en la capital jujeña Alonso, habló con Todo Se Ve luego del inolvidable triunfo ante el Brasil de Ancelotti, expresando la emoción del momento y todo lo que están viviendo como selección.

MAXIMILIANO ALONSO SUBT - TJ

