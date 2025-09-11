Dos jujeños en la Selección boliviana por el sueño de clasificar al Mundial

La selección de Bolivia dio un paso gigante hacia la clasificación al Mundial al vencer 1-0 a Brasil en La Paz, con un gol decisivo de Miguel Terceros. Este triunfo alimenta la esperanza de los bolivianos, que no logran clasificarse a una Copa del Mundo desde 1994, hace ya 31 años.

El cuerpo técnico cuenta con dos preparadores físicos jujeños, Maximiliano Alonso y Pablo Siacia, quienes han sido clave en la preparación física del equipo para afrontar los desafíos de las Eliminatorias. Bolivia disputará el repechaje mundialista el próximo noviembre, fecha en la que definirá su destino rumbo a la máxima cita del fútbol.

El nacido en la capital jujeña Alonso, habló con Todo Se Ve luego del inolvidable triunfo ante el Brasil de Ancelotti, expresando la emoción del momento y todo lo que están viviendo como selección.

MAXIMILIANO ALONSO SUBT - TJ

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.