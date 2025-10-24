viernes 24 de octubre de 2025

24 de octubre de 2025 - 07:42
Atención.

Clima en Jujuy: Pronostican descenso de temperatura y tormentas eléctricas

Se espera una jornada calurosa con máximas de hasta 32°C y probabilidades crecientes de tormentas desde la tarde, según los pronósticos oficiales.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Tormenta en Jujuy.

Tormenta en Jujuy.

A partir de las 17 horas, una leve lluvia podría anticipar el descenso de la temperatura y marcar el inicio de la inestabilidad que continuará durante la noche.

Lluvias débiles y tormentas eléctricas por la noche

Según Meteored, después de las 20 se espera una tormenta eléctrica de corta duración sobre San Salvador de Jujuy y localidades cercanas. El fenómeno no sería prolongado, pero podría incluir descargas eléctricas y ráfagas de viento.

Por su parte, el SMN coincide con la previsión de lluvias, aunque mantiene un margen de probabilidad más bajo para la tarde (entre el 10% y el 40%), aumentando hasta un 70% hacia la noche. Estas tormentas serían aisladas y podrían afectar principalmente el valle y sectores de la Quebrada.

Cómo seguirá el tiempo en los próximos días

El sábado continuará la inestabilidad, con lluvias persistentes durante gran parte de la jornada y una temperatura máxima que no superará los 22 grados. El viento soplará del sector sur y se mantendrá el cielo mayormente cubierto.

El domingo también presentará condiciones similares, con precipitaciones intermitentes y temperaturas frescas. Las máximas rondarán los 21 a 22 grados y se espera que el clima recién mejore hacia el inicio de la próxima semana.

Buscan ADN debajo de las uñas de la mujer que fue hallada sin vida en El Chingo
Policiales.

Revelan detalles del crimen que conmociona a Jujuy

Por  Redacción de TodoJujuy

