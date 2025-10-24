Clima en Jujuy: Pronostican descenso de temperatura y tormentas eléctricas

Tormenta en Jujuy.

El clima en Jujuy tendrá una fuerte variación a lo largo de este viernes 24 de octubre. Durante el día, la temperatura alcanzará los 31 a 32 grados, con una sensación térmica elevada y cielo parcialmente nublado. De acuerdo con los informes de Meteored y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el calor dominará las primeras horas, pero se prevé un cambio hacia la tarde.

A partir de las 17 horas, una leve lluvia podría anticipar el descenso de la temperatura y marcar el inicio de la inestabilidad que continuará durante la noche.

Lluvias débiles y tormentas eléctricas por la noche Según Meteored, después de las 20 se espera una tormenta eléctrica de corta duración sobre San Salvador de Jujuy y localidades cercanas. El fenómeno no sería prolongado, pero podría incluir descargas eléctricas y ráfagas de viento.

Por su parte, el SMN coincide con la previsión de lluvias, aunque mantiene un margen de probabilidad más bajo para la tarde (entre el 10% y el 40%), aumentando hasta un 70% hacia la noche. Estas tormentas serían aisladas y podrían afectar principalmente el valle y sectores de la Quebrada.

Cómo seguirá el tiempo en los próximos días El sábado continuará la inestabilidad, con lluvias persistentes durante gran parte de la jornada y una temperatura máxima que no superará los 22 grados. El viento soplará del sector sur y se mantendrá el cielo mayormente cubierto. El domingo también presentará condiciones similares, con precipitaciones intermitentes y temperaturas frescas. Las máximas rondarán los 21 a 22 grados y se espera que el clima recién mejore hacia el inicio de la próxima semana.

