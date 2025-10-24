viernes 24 de octubre de 2025

24 de octubre de 2025 - 17:09
Elecciones.

Qué colegios privados de Jujuy tendrán clases normales este lunes

Desde el ente que los congrega, confirmaron cuáles son los colegios donde se vota que aseguraron clases normales el lunes.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Colegios privados en el 2025 (Foto ilustrativa)

Colegios privados en el 2025 (Foto ilustrativa)

Este domingo se hacen las elecciones 2025 en todo el país, y algunos colegios y escuelas donde se vota no tendrán clases en el turno mañana, mientras en otros establecimientos privados van confirmando cómo será la actividad.

Es el caso de los colegios de gestión privada. Desde la Asociación Jujeña de Instituciones Educativas Privadas (AJIEP), aseguraron que el Colegio José Hernández, Los Lapachos y Che-Il; Normal Pascal Primario y Nueva Siembra no suspenderán las actividades en ninguno de los turnos.

Qué pasa en colegios y escuelas donde se vota

En el caso de las escuelas con jornada completa o extendida, la suspensión de actividades comprenderá toda la jornada. El Ministerio de Educación explicó que la suspensión parcial de las clases responde a cuestiones logísticas. El personal de servicio deberá realizar tareas de limpieza, ordenamiento y reacondicionamiento de los espacios utilizados durante la jornada electoral.

“Ya está en marcha el operativo para la habilitación de las escuelas. Hay modificaciones en la distribución de espacios y los colegios siguen afectados por el movimiento del fin de semana”, detalló Julio Alarcón, secretario de Políticas Socioeducativas.

Son 308 las escuelas habilitadas en toda la provincia, con un total de 1796 mesas para ciudadanos nativos con 3.592 autoridades de mesa. Jujuy cuenta con 598.408 votantes nativos habilitados, a los que se suman los extranjeros, cuyo padrón se confecciona con datos municipales.

Cómo serán las clases el lunes

  • Turno mañana en colegios donde se vota: sin clases
  • Turno tarde en colegios donde se vota: normal
  • Colegios donde no se vota: actividad normal todo el día
  • Colegios de jornada completa donde se vota: sin clases en todo el día

