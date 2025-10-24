viernes 24 de octubre de 2025

24 de octubre de 2025 - 16:22
Educación.

Ingreso a primer año: reunión informativa en el Colegio N°3 Éxodo Jujeño

La institución es una de las más demandadas de la provincia, con más de 250 postulantes para 125 vacantes.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Colegio 3 Éxodo Jujeño.

Colegio 3 Éxodo Jujeño.

La directora del Colegio N°3 Éxodo Jujeño, Miriam Nieva, junto a la vicedirectora Cristina Albornoz, encabezaron una reunión informativa destinada a los padres de los estudiantes preinscriptos para el ingreso primer año del ciclo 2026.

Nieva explicó que el encuentro tuvo como objetivo brindar detalles sobre el examen de ingreso, que se realizará el próximo viernes 31 de octubre en las instalaciones del colegio. “Es importante que los papás tengan toda la información necesaria para que sus hijos puedan rendir en un ambiente tranquilo y organizado”, expresó.

Actualmente, el establecimiento cuenta con 253 alumnos preinscriptos y 125 vacantes disponibles, ubicándose entre los cuatro colegios con mayor demanda en Jujuy.

Respecto a la jornada de evaluación, la vicedirectora Cristina Albornoz indicó que los alumnos deberán presentarse únicamente con los elementos necesarios: lapicera azul, lápiz y goma, sin portar objetos personales como celulares, auriculares o calculadoras. Además, cada alumno podrá ingresar con un solo acompañante, quien deberá permanecer fuera del área de examen durante toda la evaluación.

La directora destacó que los exámenes incluirán evaluaciones de lengua y matemática, y que la institución seguirá los lineamientos del Ministerio de Educación de la Provincia.

Por último, aclararon que se trata de una reunión para padres de preinscriptos y que, una vez finalizado el proceso de evaluación, se convocará a los padres de los alumnos ingresantes para informar los requisitos y fechas de inscripción definitivos.

“Buscamos que los chicos vivan esta experiencia de la mejor manera posible, con tranquilidad y acompañamiento”, concluyó la directora Miriam Nieva.

Ingreso a primer año: reunión informativa en el Colegio N°3 Éxodo Jujeño

