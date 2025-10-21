martes 21 de octubre de 2025

21 de octubre de 2025 - 09:21
Educación.

Uno por uno, los colegios con sobredemanda para el ingreso a primer año 2026

Se conocieron los colegios con más inscriptos y los que tendrán asignación de momentos o instancia evaluativa para el ingreso a primer año. El proceso avanza con fechas claves.

Ramiro Menacho
Ramiro Menacho
Ingreso a primer año.

Ingreso a primer año.

Ingreso a primer año.
Educación.

Ingreso a primer año: en el primer día, ya se preinscribió el 50% de los alumnos
vence el plazo de inscripcion para el ingreso a primer ano
Atención.

Vence el plazo de inscripción para el ingreso a primer año

Los datos se encuentran disponibles en la plataforma oficial del Ministerio, donde cada familia puede consultar el estado de la inscripción. Este mecanismo busca ordenar el proceso de asignación de vacantes en toda la provincia.

Los colegios con más inscriptos

Los establecimientos con mayor número de aspirantes son:

  1. Nacional 1 - 526
  2. EET 1 - 414
  3. Polivalente de Arte - 350
  4. Secundario 3 de Perico - 339
  5. Comercial 1 de San Pedro - 314
  6. Nacional 2 - 254
  7. Nacional 3 - 253
  8. ETP 1 - 245
  9. Comercial 1 - 239
  10. EET 1 de Palpalá - 232

Los colegios con sobredemanda y los que irán a asignación de momentos

El Ministerio difundió el listado de instituciones con sobredemanda, es decir, aquellas donde la cantidad de inscriptos superó el total de vacantes disponibles.

Colegios con sobredemanda histórica donde hay instancia evaluativa

  1. Nacional 1 - 526 para 180 vacantes
  2. EET 1 - 414 para 168 vacantes
  3. Nacional 2 - 254 para 156 vacantes
  4. Nacional 3 - 253 para 125 vacantes
  5. ETP 1 - 245 para 140 vacantes
  6. Comercial 1 - 239 para 180 vacantes
  7. EET 1 de Palpalá - 232 para 180 vacantes
  8. EET 1 de San Pedro - 213 para 168 vacantes
  9. Secundario 65 de Libertador - 201 para 104 vacantes
  10. Colegio 1 de Palpalá - 165 para 125 vacantes
  11. Provincial de Artes 1 - 143 para 120 vacantes
  12. Agrotécnica 4 de Libertador - 132 para 84 vacantes
  13. Secundario 68 de Perico - 108 parar 54 vacantes
  14. Secundario 60 de San Pedro - 98 para 44 vacantes
  15. Secundario 70 de Calilegua - 51 para 24 vacantes

Los siguientes establecimientos, donde estaba prevista instancia evaluativa, finalmente no cubrieron las vacantes y los chicos aseguraron sus bancos:

  • Escuela Técnica N°1 “Maestro Humberto Samuel Luna” de Perico
  • Secundario 54 de San Salvador de Jujuy
  • Secundario 36 de Monterrico
  • Agrotécnica 3 de Humahuaca
  • Agrotécnica 8 de Abra Pampa

Colegios que irán a asignación de momento

  1. Centro Polivalente de Arte
  2. Secundario 3 de Perico
  3. Comercial 1 de San Pedro
  4. EET 2 de San Salvador de Jujuy
  5. Comercial 2 de El Carmen
  6. Escuela Normal de San Salvador de Jujuy
  7. EET 1 de Maimará
  8. Escuela Normal de Libertador General San Martín
  9. Provincial de Comercio 1 de San Salvador de Jujuy
  10. EET 1 de La Quiaca
  11. Agrotécnica 5 de Fraile Pintado
  12. Secundario 67 de Monterrico
  13. EET 1 de Monterrico
  14. Secundario 64 de Perico
  15. Secundario de Artes 53 de Palpalá

La asignación de “momentos” para estas instituciones se realizará el lunes 28 de octubre, bajo la supervisión del Instituto Provincial del Juego de Jujuy (INPROJUY).

La lista completa en el siguiente ENLACE.

Todas las personas que se inscribieron en colegios que no figuran en la lista, ya aseguraron sus bancos en los establecimientos.

Fechas claves del proceso de ingreso

El cronograma oficial establece varias etapas importantes para las próximas semanas:

  • 28 de octubre: “momentos” para colegios con sobredemanda.
  • 31 de octubre: instancia evaluativa en las instituciones con sobredemanda histórica.
  • 6 de noviembre: publicación de las vacantes asignadas.
  • 6, 7 y 10 de noviembre: período de inscripción definitiva para los estudiantes que obtuvieron lugar.
  • Del 13 al 15 de noviembre: segunda etapa de preinscripción para los que no fueron asignados en la primera instancia.

Cómo consultar los resultados

Las familias pueden ingresar a la página oficial del Ministerio de Educación de Jujuy para verificar la situación de cada estudiante. Allí se detallan los listados de inscriptos, los colegios con sobredemanda y las fechas correspondientes a cada fase del proceso.

El sistema permite descargar las constancias y realizar las consultas de manera digital sin necesidad de asistir a las instituciones.

