Uno por uno, los colegios con sobredemanda para el ingreso a primer año 2026

El Ministerio de Educación de Jujuy informó los resultados de la preinscripción para el ingreso a primer año del nivel secundario . El proceso, que reunió a miles de familias de toda la provincia, definió los listados de estudiantes preinscriptos y los colegios con mayor demanda.

Atención. Vence el plazo de inscripción para el ingreso a primer año

Educación. Ingreso a primer año: en el primer día, ya se preinscribió el 50% de los alumnos

Los datos se encuentran disponibles en la plataforma oficial del Ministerio, donde cada familia puede consultar el estado de la inscripción. Este mecanismo busca ordenar el proceso de asignación de vacantes en toda la provincia.

Los establecimientos con mayor número de aspirantes son:

El Ministerio difundió el listado de instituciones con sobredemanda , es decir, aquellas donde la cantidad de inscriptos superó el total de vacantes disponibles.

Colegios con sobredemanda histórica donde hay instancia evaluativa

Nacional 1 - 526 para 180 vacantes EET 1 - 414 para 168 vacantes Nacional 2 - 254 para 156 vacantes Nacional 3 - 253 para 125 vacantes ETP 1 - 245 para 140 vacantes Comercial 1 - 239 para 180 vacantes EET 1 de Palpalá - 232 para 180 vacantes EET 1 de San Pedro - 213 para 168 vacantes Secundario 65 de Libertador - 201 para 104 vacantes Colegio 1 de Palpalá - 165 para 125 vacantes Provincial de Artes 1 - 143 para 120 vacantes Agrotécnica 4 de Libertador - 132 para 84 vacantes Secundario 68 de Perico - 108 parar 54 vacantes Secundario 60 de San Pedro - 98 para 44 vacantes Secundario 70 de Calilegua - 51 para 24 vacantes

Los siguientes establecimientos, donde estaba prevista instancia evaluativa, finalmente no cubrieron las vacantes y los chicos aseguraron sus bancos:

Escuela Técnica N°1 “Maestro Humberto Samuel Luna” de Perico

Secundario 54 de San Salvador de Jujuy

Secundario 36 de Monterrico

Agrotécnica 3 de Humahuaca

Agrotécnica 8 de Abra Pampa

Colegios que irán a asignación de momento

Centro Polivalente de Arte Secundario 3 de Perico Comercial 1 de San Pedro EET 2 de San Salvador de Jujuy Comercial 2 de El Carmen Escuela Normal de San Salvador de Jujuy EET 1 de Maimará Escuela Normal de Libertador General San Martín Provincial de Comercio 1 de San Salvador de Jujuy EET 1 de La Quiaca Agrotécnica 5 de Fraile Pintado Secundario 67 de Monterrico EET 1 de Monterrico Secundario 64 de Perico Secundario de Artes 53 de Palpalá

La asignación de “momentos” para estas instituciones se realizará el lunes 28 de octubre, bajo la supervisión del Instituto Provincial del Juego de Jujuy (INPROJUY).

La lista completa en el siguiente ENLACE.

Todas las personas que se inscribieron en colegios que no figuran en la lista, ya aseguraron sus bancos en los establecimientos.

Fechas claves del proceso de ingreso

El cronograma oficial establece varias etapas importantes para las próximas semanas:

28 de octubre: “momentos” para colegios con sobredemanda.

“momentos” para colegios con sobredemanda. 31 de octubre: instancia evaluativa en las instituciones con sobredemanda histórica.

instancia evaluativa en las instituciones con sobredemanda histórica. 6 de noviembre: publicación de las vacantes asignadas .

publicación de las . 6, 7 y 10 de noviembre: período de inscripción definitiva para los estudiantes que obtuvieron lugar.

período de para los estudiantes que obtuvieron lugar. Del 13 al 15 de noviembre: segunda etapa de preinscripción para los que no fueron asignados en la primera instancia.

Cómo consultar los resultados

Las familias pueden ingresar a la página oficial del Ministerio de Educación de Jujuy para verificar la situación de cada estudiante. Allí se detallan los listados de inscriptos, los colegios con sobredemanda y las fechas correspondientes a cada fase del proceso.

El sistema permite descargar las constancias y realizar las consultas de manera digital sin necesidad de asistir a las instituciones.