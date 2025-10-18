Ingreso a primer año 2026: hoy se realiza la última jornada de Escuelas Abiertas

Este sábado se llevará a cabo la última jornada del programa Escuelas Abiertas , en el marco del cronograma de ingreso a primer año del ciclo lectivo 2026 en la provincia de Jujuy.

Jujuy. Ingreso a primer año: hoy se realizó el ciclo de Escuelas Abiertas y el lunes inicia la preinscripción

La iniciativa busca acompañar la transición entre la escuela primaria y la secundaria , ofreciendo un espacio de orientación, contención y participación tanto para los estudiantes como para sus familias.

Las actividades incluyen clases de consulta en Lengua y Matemática, talleres de apoyo socioemocional y charlas destinadas a padres y tutores sobre la vida escolar en el nivel medio.

En San Salvador de Jujuy, las instituciones habilitadas son:

Bachillerato Provincial N° 2 “Gob. Jorge Villafañe”

Colegio Polimodal N° 3

Colegio Secundario N° 1 “Crucero ARA Gral. Belgrano”

Colegio Secundario de Arte N° 42

Escuela de Comercio N° 3 “José Manuel Estrada”

Mientras que en San Pedro de Jujuy, participará el Colegio Secundario N° 60.

La convocatoria es abierta y no requiere preinscripción. Las escuelas abrirán sus puertas a las 08:45, y las actividades se desarrollarán de 09:00 a 12:00 horas. Desde la cartera educativa recomiendan a los estudiantes asistir con ropa cómoda, cuaderno o carpeta y cartuchera.

El cronograma de ingreso a primer año

El viernes finalizó la primera etapa de preinscripción. Los listados de colegios con sobredemanda se publicarán el 21 y 22 de octubre, mientras que entre el 23 y el 29 de octubre se organizarán reuniones informativas para tutores sobre la evaluación. El 31 de octubre se realizará la instancia evaluativa en aquellas instituciones históricamente más demandadas.

Publicación de vacantes y segunda preinscripción

El 6 de noviembre se difundirán las vacantes asignadas. Los días 6, 7 y 10 de noviembre se concretará la confirmación e inscripción definitiva con presentación de la documentación requerida. El relevamiento de vacantes disponibles se efectuará el 11 y 12 de noviembre, y del 13 al 15 de noviembre se abrirá la segunda etapa de preinscripción, esta vez con la posibilidad de elegir hasta dos instituciones.

El 17 de noviembre volverán a publicarse los listados de colegios con sobredemanda. El 20 se asignará un “momento” para cada institución a través de IMPROJUY y el 22 se publicará la asignación de vacantes por escuela. Las confirmaciones e inscripciones se realizarán entre el 24 y el 26 de noviembre, seguidas por un nuevo relevamiento de vacantes el 27 y 28 de noviembre.

Tercera preinscripción

El cronograma cerrará con la tercera preinscripción, programada para los días 2 y 3 de diciembre, con la posibilidad de postularse en hasta dos instituciones educativas.

El 9 de diciembre se volverá a asignar un “momento” para las instituciones con sobredemanda mediante IMPROJUY. El 11 de diciembre se publicarán las vacantes asignadas, y la confirmación final se desarrollará los días 12, 15 y 16 de diciembre, con la entrega de la documentación correspondiente.

¿Cuándo son los sorteos?

A través del INPROJUY, se realizarán los sorteos para asignar las vacantes en los establecimientos con sobredemanda que no tienen examen de ingreso. El primer sorteo será el 28 de octubre, el segundo el 20 de noviembre y el tercer sorteo el 9 de diciembre.

En qué colegios habrá examen de ingreso

La lista de instituciones donde se realizará la instancia evaluativa abarca establecimientos de toda la provincia.

San Salvador de Jujuy

Colegio N°1 “Teodoro Sánchez de Bustamante”

Escuela de Educación Técnica N°1 “Escolástico Zegada”

Colegio N°2 “Armada Argentina”

Colegio N°3 “Éxodo Jujeño”

Escuela de Comercio N°1 “Prof. José Antonio Casas”

Escuela Provincial de Artes Nº1 “Medardo Pantoja”

Escuela Técnica Provincial N°1 “Aristóbulo Vargas Belmonte”

Colegio Secundario N°54

Palpalá

Colegio N°1 “Domingo Faustino Sarmiento”

Escuela de Educación Técnica N°1 “General Savio”

Perico

Colegio Secundario N°68

Escuela Técnica N°1 “Maestro Humberto Samuel Luna”

Monterrico

Colegio Secundario N°36

San Pedro de Jujuy

Escuela de Educación Técnica N°1 “Cnel. Manuel Álvarez Prado”

Colegio Secundario N°60

Libertador General San Martín

Escuela Provincial Agrotécnica N°4 “Nelly Arrieta”

Colegio Secundario N°65 “Nikola Tesla”

Calilegua

Colegio Secundario N°70

Humahuaca

Escuela Provincial Agrotécnica N°3 “Coronel Arias”

Abra Pampa