Turista cayó a un canal de Venecia siguiendo el Google Maps y el video fue furor en redes

Una turista polaca protagonizó un hecho insólito en Venecia cuando, confiando en las indicaciones de Google Maps , terminó en el agua tras bajar unas escaleras que desembocaban directamente en un canal. El incidente sucedió mientras la viajante hablaba por teléfono.

Redes sociales. Turista hizo el check in de un hotel en Tokio con recepcionistas robots y fue viral

Es por esto que no logró notar lo que la rodeaba, siguió paso a paso las instrucciones del GPS hasta el borde final de la escalera, donde perdió el equilibrio y cayó. La situación fue registrada en video y luego compartida en redes sociales por la propia afectada, Wiktoria Guzenda .

Al compartir el clip en su perfil de Instagram bajo el título: “Cuando Google Maps dice ‘sigue recto’ pero estás en Venecia” , Guzenda afrontó la situación con humor. Enseñó las heridas en su pierna y describió el accidente como su propia “ cascada ” veneciana. Las imágenes , que se difundieron rápidamente, reflejan la sorpresa de la joven al darse cuenta de que las indicaciones del GPS la habían llevado directamente al agua , sumándose así a la larga lista de curiosas anécdotas urbanas generadas por la navegación digital .

La reacción en redes sociales no se hizo esperar. El clip alcanzó más de 19,5 millones de reproducciones en Instagram, sumó alrededor de 267 mil “me gusta” y recibió más de 1.530 comentarios . Mientras ciertos usuarios se mofaban de la turista con preguntas como “¿qué pensó que pasaría al bajar los escalones de piedra hacia el agua?”, otros cuestionaron la confianza excesiva en los GPS , recordando que observar el entorno y aplicar el sentido común sigue siendo fundamental, incluso en plena era digital.

El incidente se viralizó en las redes sociales y reaviva el debate sobre la fiabilidad de las aplicaciones de GPS en ciudades complejas.

Venecia, un desafío para las aplicaciones digitals

Al mismo tiempo, surgieron perspectivas más cautelosas: algunos internautas consideraron que la caída podría haber sido simplemente un accidente y señalaron que la responsabilidad no residía en la aplicación, sino en la distracción de la usuaria.

Sin embargo, el incidente puso de relieve una dificultad frecuente en Venecia. La ciudad, atravesada por numerosos canales y caracterizada por su particular diseño de calles y numeración, representa un verdadero desafío para las aplicaciones de mapas digitales, incluido Google Maps.

Una turista polaca cayó a un canal en Venecia por seguir indicaciones de Google Maps.

Cómo se organiza la ciudad de Venecia

Especialistas locales y medios turísticos han señalado en múltiples ocasiones que el sistema de direcciones veneciano es excepcional: en lugar de usar nombres de calles convencionales, la ciudad se organiza en sestieri, o distritos, con numeración secuencial que puede cambiar de manera brusca entre un edificio y otro. Esta configuración genera confusión tanto en los visitantes como en las tecnologías que están acostumbradas a estructuras urbanas tradicionales.

Otro aspecto determinante tiene que ver con los canales y los cambios bruscos de nivel del terreno. En muchas zonas de Venecia, los caminos desembocan repentinamente en el agua, y en ciertos tramos no existen puentes cercanos, un detalle que las aplicaciones de navegación no siempre logran detectar correctamente.

Esta situación provoca indicaciones equivocadas y puede derivar, como le sucedió a Guzenda, en escenarios inesperados y peligrosos para quienes confían únicamente en la tecnología.

Ante estos peligros, los especialistas recomiendan ser cautelosos: en Venecia es esencial recurrir a guías locales o a mapas físicos, ya que proporcionan una comprensión más precisa y adecuada de la compleja geografía urbana. Depositar toda la confianza en el GPS puede transformarse en cuestión de segundos en una inesperada caída al agua veneciana.