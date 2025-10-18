sábado 18 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
18 de octubre de 2025 - 08:13
Viral.

Turista cayó a un canal de Venecia siguiendo el Google Maps y el video fue furor en redes

Cayó al canal siguiendo las indicaciones de la app, reavivando dudas sobre la fiabilidad de la tecnología en ciudades de trazado complejo como Venecia.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Turista polaca cae a un canal en Venecia por seguir indicaciones de Google Maps.

Turista polaca cae a un canal en Venecia por seguir indicaciones de Google Maps.

Una turista polaca protagonizó un hecho insólito en Venecia cuando, confiando en las indicaciones de Google Maps, terminó en el agua tras bajar unas escaleras que desembocaban directamente en un canal. El incidente sucedió mientras la viajante hablaba por teléfono.

Lee además
Un hotel en Tokio usa robots recepcionistas y sorprende a los turistas.
Redes sociales.

Turista hizo el check in de un hotel en Tokio con recepcionistas robots y fue viral
Rescatan a dos turistas alemanes en la Puna.
Nieve.

Rescatan a dos turistas alemanes varados en la Puna jujeña

Es por esto que no logró notar lo que la rodeaba, siguió paso a paso las instrucciones del GPS hasta el borde final de la escalera, donde perdió el equilibrio y cayó. La situación fue registrada en video y luego compartida en redes sociales por la propia afectada, Wiktoria Guzenda.

Turista polaca cae a un canal en Venecia por seguir indicaciones de Google Maps.

Las indicaciones del GPS la llevaron directo al agua

Al compartir el clip en su perfil de Instagram bajo el título: “Cuando Google Maps dice ‘sigue recto’ pero estás en Venecia”, Guzenda afrontó la situación con humor. Enseñó las heridas en su pierna y describió el accidente como su propia “cascada” veneciana. Las imágenes, que se difundieron rápidamente, reflejan la sorpresa de la joven al darse cuenta de que las indicaciones del GPS la habían llevado directamente al agua, sumándose así a la larga lista de curiosas anécdotas urbanas generadas por la navegación digital.

La reacción en redes sociales no se hizo esperar. El clip alcanzó más de 19,5 millones de reproducciones en Instagram, sumó alrededor de 267 mil “me gusta” y recibió más de 1.530 comentarios. Mientras ciertos usuarios se mofaban de la turista con preguntas como “¿qué pensó que pasaría al bajar los escalones de piedra hacia el agua?”, otros cuestionaron la confianza excesiva en los GPS, recordando que observar el entorno y aplicar el sentido común sigue siendo fundamental, incluso en plena era digital.

El incidente se viralizó en las redes sociales y reaviva el debate sobre la fiabilidad de las aplicaciones de GPS en ciudades complejas.

Venecia, un desafío para las aplicaciones digitals

Al mismo tiempo, surgieron perspectivas más cautelosas: algunos internautas consideraron que la caída podría haber sido simplemente un accidente y señalaron que la responsabilidad no residía en la aplicación, sino en la distracción de la usuaria.

Sin embargo, el incidente puso de relieve una dificultad frecuente en Venecia. La ciudad, atravesada por numerosos canales y caracterizada por su particular diseño de calles y numeración, representa un verdadero desafío para las aplicaciones de mapas digitales, incluido Google Maps.

Una turista polaca cayó a un canal en Venecia por seguir indicaciones de Google Maps.

Cómo se organiza la ciudad de Venecia

Especialistas locales y medios turísticos han señalado en múltiples ocasiones que el sistema de direcciones veneciano es excepcional: en lugar de usar nombres de calles convencionales, la ciudad se organiza en sestieri, o distritos, con numeración secuencial que puede cambiar de manera brusca entre un edificio y otro. Esta configuración genera confusión tanto en los visitantes como en las tecnologías que están acostumbradas a estructuras urbanas tradicionales.

Otro aspecto determinante tiene que ver con los canales y los cambios bruscos de nivel del terreno. En muchas zonas de Venecia, los caminos desembocan repentinamente en el agua, y en ciertos tramos no existen puentes cercanos, un detalle que las aplicaciones de navegación no siempre logran detectar correctamente.

Embed
@para.we.wroclawiu Ig: wika.we.wroclawiu Welcome in my life. Plan na tego tiktoka by zupenie inny… #venice #funny #fy original sound - Blake Floyd

Esta situación provoca indicaciones equivocadas y puede derivar, como le sucedió a Guzenda, en escenarios inesperados y peligrosos para quienes confían únicamente en la tecnología.

Ante estos peligros, los especialistas recomiendan ser cautelosos: en Venecia es esencial recurrir a guías locales o a mapas físicos, ya que proporcionan una comprensión más precisa y adecuada de la compleja geografía urbana. Depositar toda la confianza en el GPS puede transformarse en cuestión de segundos en una inesperada caída al agua veneciana.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Turista hizo el check in de un hotel en Tokio con recepcionistas robots y fue viral

Rescatan a dos turistas alemanes varados en la Puna jujeña

Un turista fue atacado por un elefante tras meterse en una zona prohibida

Hamas entregó un nuevo cuerpo de un rehén israelí

Elecciones en Bolivia: cómo votar en Jujuy

Las más leídas

Dolor por la muerte de un intendente.
Dolor.

Falleció el hermano gemelo de un reconocido periodista

Turista polaca cae a un canal en Venecia por seguir indicaciones de Google Maps.
Viral.

Turista cayó a un canal de Venecia siguiendo el Google Maps y el video fue furor en redes

La serie Monstruo explora la compleja psicología de Ed Gein. video
Streaming.

Charlie Hunnam y el impactante cambio para hacer "Monstruo": 14 kilos menos y ruptura emocional

Maimará. video
Best Tourism.

El orgullo de los vecinos de Maimará: "Esta tierra es la más bonita del mundo"

Vecinos del barrio Che Guevara en Alto Comedero y el renovado polideportivo video
Alto Comedero.

Carlos Sadir y el polideportivo del barrio Che Guevara: "Son obras que están cerca de la gente"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel