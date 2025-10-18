Aparecen nuevas revelaciones del crimen que conmociona a Jujuy: qué encontraron en la casa de El Chingo

El fiscal Diego Cussel confirmó nuevos datos sobre el caso ocurrido en el barrio El Chingo de San Salvador de Jujuy, donde un joven habría asesinado a su madre y luego se quitó la vida. El hecho se conoció el 14 de octubre, cuando vecinos alertaron al 911 por humo en una vivienda.
El fuego, la huida y el hallazgo
“Estamos en condiciones de confirmar que se trataría de un parricidio, el hijo mató a la madre”, explicó Cussel. Según el fiscal, “todo ocurrió cuando empezó a salir humo de la vivienda y los vecinos llamaron al 911. Entraron a la casa y sofocaron un principio de incendio en la cocina”.
En ese momento, “sale corriendo un joven que vivía junto a su madre. Sube a un vehículo, sale a toda velocidad, choca en el puente San Martín y se arroja al vacío. Murió en el hospital a la madrugada del día siguiente”, precisó el funcionario judicial.
Buscan ADN debajo de las uñas de la mujer que fue hallada sin vida en El Chingo
La víctima llevaba más de dos semanas fallecida
"La mujer estaba envuelta en mantas y frazadas. Aparentemente quería ocultar el crimen”, indicó el fiscal. “Había materiales combustibles y carbón a la vuelta”, agregó.
La autopsia determinó que “la causa de muerte fue un shock hemorrágico por diversas heridas de arma blanca en el pecho, cuello y abdomen”. Según Cussel, “la data de muerte es del 27 de septiembre, por lo que llevaba 17 días en el lugar”.
Pericias y elementos secuestrados
El Ministerio Público de la Acusación secuestró celulares, una computadora y el vehículo. “Están peritando para ver si se determina el móvil de por qué sucedió todo”, señaló el fiscal. También informó que “hay indicios de consumo y adicción a ciertos videojuegos, aunque no hay nada evidente que sea adicto”.
Cussel aclaró que “no existen antecedentes, denuncias ni registros previos de conflictos. Vivían juntos, con una relación normal ”.
“Hay una extinción penal por la muerte o fallecimiento del autor del hecho”, confirmó el fiscal. Según los vecinos, “el joven prendió fuego el domicilio y salió corriendo sin decir nada”.
La investigación continúa con el análisis de los elementos incautados para determinar los motivos que llevaron al joven a cometer el crimen.
