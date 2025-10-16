Buscan ADN en las uñas de la mujer que fue hallada sin vida en El Chingo

Buscan ADN debajo de las uñas de la mujer que fue hallada sin vida en El Chingo

La investigación por el crimen que conmocionó a San Salvador de Jujuy continúa avanzando . Los peritos trabajan en nuevas líneas de análisis para determinar con precisión lo ocurrido en el caso de la mujer hallada sin vida en el barrio El Chingo, hecho que derivó en la muerte de su hijo, quien se arrojó desde el puente San Martín horas después .

Fuentes judiciales confirmaron que se están realizando pericias específicas para detectar restos de ADN debajo de las uñas de la víctima , con el objetivo de establecer si existen rastros genéticos del presunto agresor o indicios de que la mujer intentó defenderse .

Además, se secuestraron los teléfonos celulares de la víctima y del joven, así como una computadora , elementos que serán sometidos a peritajes tecnológicos. Los investigadores buscan reconstruir las últimas horas de ambos y analizar posibles comunicaciones previas al hecho.

Hasta el momento, no se registran denuncias previas ni antecedentes médicos que indiquen episodios de violencia intrafamiliar. “No hay, en principio, ninguna denuncia anterior que la mujer haya realizado contra el joven, ni registros de atención médica reciente en hospitales o salas sanitarias”, detalló el fiscal Diego Cussel.

La secuencia del terrible caso

El fiscal a cargo de la investigación, explicó a TodoJujuy.com que se trabaja bajo la hipótesis de un homicidio seguido de suicidio. La víctima, una mujer de unos 60 años, fue encontrada sin vida dentro de su vivienda en el barrio El Chingo, mientras que su hijo, de 20 años, murió tras arrojarse del puente San Martín horas más tarde.

Según los primeros reportes, el joven habría intentado incendiar la vivienda antes de abandonar el lugar a bordo de su vehículo.

“Vivían los dos solos”

“Sí, se vincula al chico de 19 años que se tiró del puente San Martín con el homicidio de la señora. Es su madre, vivían los dos solos”, confirmó el fiscal Cussel.

El funcionario relató que bomberos llegaron al domicilio alertados por un principio de incendio, y que, mientras los efectivos se concentraban en sofocar las llamas, hallaron el cuerpo sin vida de la mujer dentro de la casa.

Poco después, el joven se dirigió hacia el puente San Martín, donde impactó su vehículo y luego se arrojó al vacío, falleciendo durante la madrugada.

Primeras conclusiones forenses

Las pericias preliminares indicaron que el cuerpo de la mujer presentaba heridas de arma blanca. No obstante, el fiscal aclaró que la investigación continúa y que restan obtener resultados clave.

Cussel explicó que el cuerpo no presentaba signos recientes de fallecimiento, lo que sugiere que la mujer habría muerto varios días antes de ser hallada, aunque la autopsia será la que confirme con exactitud la data y causa del deceso.

El procedimiento de autopsia fue programado para este jueves, luego del examen cadavérico preliminar efectuado por un médico policial.

Sin antecedentes de violencia

Por último, el fiscal precisó que no se encontraron denuncias previas por violencia intrafamiliar ni registros de atención médica que indiquen episodios anteriores entre madre e hijo. “Se consultó con todos los hospitales y comisarías, y en principio no había antecedentes. Es todo muy reciente”, remarcó Cussel.

La causa continúa bajo investigación mientras los peritos analizan los elementos secuestrados y los resultados de laboratorio que podrían aportar nuevas pruebas sobre las circunstancias del crimen.