miércoles 15 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
15 de octubre de 2025 - 19:13
Horror.

El joven sospechoso de matar a su madre en El Chingo habría convivido más de 10 días con el cadáver

El joven que luego se tiró desde un puente, habría convivido varios días con el cadáver de su madre asesinada en la casa que compartían en El Chingo.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
El joven sospechoso de matar a su madre en El Chingo habría convivido más de 10 días con el cadáver

El joven sospechoso de matar a su madre en El Chingo habría convivido más de 10 días con el cadáver

Una mujer de alrededor de 60 años fue hallada sin vida en su vivienda del barrio El Chingo, en San Salvador de Jujuy, mientras que su hijo de 20 años, falleció horas después tras arrojarse desde el puente San Martín en la capital jujeña.

Lee además
Carnaval en El Chingo: Hoy Fue el Desentierro y Mañana Concluye el Carnaval de Flores
Algarabía.

Fiesta a pleno en El Chingo con el Carnaval de Flores
Robó en ElChingo, agredió a policías en barrio San Martín y fue condenada (Foto ilustrativa)
Sentencia

Robó en El Chingo, agredió a policías en barrio San Martín y fue condenada

El hecho fue reportado cerca de las 21.30 del martes, cuando la fiscal de turno solicitó la intervención del personal policial en una vivienda del mencionado barrio. Al ingresar, los agentes encontraron el cuerpo de una mujer.

De acuerdo con los primeros datos, el hijo de la víctima se retiró de la casa, se subió a su auto y se dirigió hacia el puente San Martín, desde donde se arrojó al vacío. Fue rescatado con vida y trasladado de urgencia al Hospital Pablo Soria, donde murió alrededor de la 1.20 de la madrugada a causa de las graves lesiones sufridas.

Horror en Jujuy

El cuerpo y las pericias en El Chingo

El examen médico legal determinó que el cuerpo de la mujer presentaba entre 10 y 14 días de fallecida, con signos de avanzada descomposición. Además, se constataron múltiples heridas punzocortantes en el cuello, cabeza y otras zonas del cuerpo, compatibles con un ataque con arma blanca.

El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia, que permitirá precisar la causa y fecha exacta de la muerte. Tanto el examen a la mujer como al joven se harían este jueves para determinar la causa de las muertes.

Investigación en curso

El inmueble quedó bajo custodia policial a la espera de una nueva inspección ocular, mientras que la Seccional 3ra asumió la custodia del vehículo y el traslado del joven fallecido. La investigación permanece a cargo del Ministerio Público de la Acusación, que ordenó diversas diligencias periciales para esclarecer los hechos.

El joven sospechoso de matar a su madre en El Chingo habría convivido más de 10 días con el cadáver
El joven sospechoso de matar a su madre en El Chingo habría convivido más de 10 días con el cadáver

El joven sospechoso de matar a su madre en El Chingo habría convivido más de 10 días con el cadáver

La hipótesis

De acuerdo con los elementos reunidos hasta el momento, los investigadores sostienen la hipótesis de que el joven habría atacado a su madre con un arma blanca, convivido con el cuerpo durante varios días y luego intentado incendiar la vivienda, para luego huir y tomar la decisión fatal de arrojarse al vacío.

Embed - Horror en Jujuy: habría matado a su mamá, incendiado la casa y se tiró de un puente

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Fiesta a pleno en El Chingo con el Carnaval de Flores

Robó en El Chingo, agredió a policías en barrio San Martín y fue condenada

Un hombre murió tras una brutal golpiza en El Chingo

Arrestaron a un hombre por violencia de género en El Chingo: la víctima sufrió una fractura

La secuencia del terrible caso del hombre que habría matado a su mamá y luego se tiró de un puente

Lo que se lee ahora
Horror en Jujuy. video
Policiales.

Horror en Jujuy: habría matado a su mamá, incendiado la casa y se tiró de un puente

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Horror en Jujuy. video
Policiales.

Horror en Jujuy: habría matado a su mamá, incendiado la casa y se tiró de un puente

Horror en Jujuy: Era una familia trabajadora y querida por todos, dijo una vecina video
Policiales.

Horror en Jujuy: "Era una familia trabajadora y querida por todos", dijo una vecina

Cambia el clima en Jujuy: rige alerta amarilla por tormentas para la provincia
Atención.

Alerta amarilla por tormentas en toda la provincia de Jujuy

El joven sospechoso de matar a su madre en El Chingo habría convivido más de 10 días con el cadáver video
Horror.

El joven sospechoso de matar a su madre en El Chingo habría convivido más de 10 días con el cadáver

Homicidio seguido de suicidio. video
Jujuy.

La secuencia del terrible caso del hombre que habría matado a su mamá y luego se tiró de un puente

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel