El joven sospechoso de matar a su madre en El Chingo habría convivido más de 10 días con el cadáver

Una mujer de alrededor de 60 años fue hallada sin vida en su vivienda del barrio El Chingo, en San Salvador de Jujuy, mientras que su hijo de 20 años, falleció horas después tras arrojarse desde el puente San Martín en la capital jujeña.
El hecho fue reportado cerca de las 21.30 del martes, cuando la fiscal de turno solicitó la intervención del personal policial en una vivienda del mencionado barrio. Al ingresar, los agentes encontraron el cuerpo de una mujer.
El cuerpo estaba tendido en el patio interior, en posición decúbito dorsal y cubierto con mantas, rodeado por material carbonizado producto de un incendio generado dentro del inmueble, que, según el informe policial, el joven habría provocado antes de abandonar el lugar.
De acuerdo con los primeros datos, el hijo de la víctima se retiró de la casa, se subió a su auto y se dirigió hacia el puente San Martín, desde donde se arrojó al vacío. Fue rescatado con vida y trasladado de urgencia al Hospital Pablo Soria, donde murió alrededor de la 1.20 de la madrugada a causa de las graves lesiones sufridas.
El cuerpo y las pericias en El Chingo
El examen médico legal determinó que el cuerpo de la mujer presentaba entre 10 y 14 días de fallecida, con signos de avanzada descomposición. Además, se constataron múltiples heridas punzocortantes en el cuello, cabeza y otras zonas del cuerpo, compatibles con un ataque con arma blanca.
El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia, que permitirá precisar la causa y fecha exacta de la muerte. Tanto el examen a la mujer como al joven se harían este jueves para determinar la causa de las muertes.
Investigación en curso
El inmueble quedó bajo custodia policial a la espera de una nueva inspección ocular, mientras que la Seccional 3ra asumió la custodia del vehículo y el traslado del joven fallecido. La investigación permanece a cargo del Ministerio Público de la Acusación, que ordenó diversas diligencias periciales para esclarecer los hechos.
El joven sospechoso de matar a su madre en El Chingo habría convivido más de 10 días con el cadáver
La hipótesis
De acuerdo con los elementos reunidos hasta el momento, los investigadores sostienen la hipótesis de que el joven habría atacado a su madre con un arma blanca, convivido con el cuerpo durante varios días y luego intentado incendiar la vivienda, para luego huir y tomar la decisión fatal de arrojarse al vacío.
Embed - Horror en Jujuy: habría matado a su mamá, incendiado la casa y se tiró de un puente
