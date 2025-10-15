miércoles 15 de octubre de 2025

15 de octubre de 2025 - 12:58
Policiales.

Horror en Jujuy: "Era una familia trabajadora y querida por todos", dijo una vecina

En el barrio El Chingo, los vecinos aún no pueden creer lo sucedido; una mujer fue hallada muerta y su hijo murió tras arrojarse de un puente.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Barrio El Chingo

La ciudad de San Salvador de Jujuy vive horas de conmoción por un hecho policial estremecedor que involucra a una familia del Barrio El Chingo. Una mujer de unos 60 años fue hallada sin vida en su vivienda, mientras que, el menor de sus 4 hijos, de 20 años, murió horas después tras arrojarse del puente San Martín. Los primeros informes lo marcan como el presunto autor de ambos hechos, el asesinato de la mujer y el intento de incendio en la vivienda.

El caso, caratulado como homicidio seguido de suicidio, generó un profundo impacto en la comunidad. Según las primeras pericias, el joven habría convivido varios días con el cuerpo de su madre, identificado como María Isabel, antes de provocar el incendio.

El informe forense preliminar confirmó que la mujer presentaba múltiples heridas punzocortantes y llevaba entre 10 y 14 días de fallecida. El fuego, que afectó gran parte del interior de la vivienda, habría sido intencionalmente iniciado con elementos combustibles.

Horror en Jujuy

“Ella tenía cuatro hijos y los sacó adelante con su trabajo” vecina de El Chingo

Una vecina de la víctima, que dialogó con Canal 4, relató entre lágrimas los momentos posteriores al incendio y trazó un retrato humano de la mujer y su familia.

"Soy vecina hace años de la señora, era una persona muy buena, vivía con los hijos y salía a trabajar", expresó conmovida.

La mujer aseguró que María Isabel tenía cuatro hijos varones:

“Ella los sacó adelante sola, con mucho esfuerzo. Uno trabaja en Neuquén, el otro en Buenos Aires. Los otros dos en Jujuy (...) los dos mas grandes son ingenieros recibidos"

Al momento de preguntarle por el hijo menor que vivía en la casa junto a su madre, la vecina comentó que este joven de 20 años, "era reservado y pasaba mucho tiempo en su casa".

"Estudiaba algo relacionado con computación, nunca salía con amigos. Llegaba de la escuela y se encerraba. El chico nunca salía… ¡esto nos ha dejado fritos!", expresó consternada.

Embed - Vecina Barrio el Chingo

“Todos los vecinos salimos a ayudar”

La vecina recordó el momento en que el fuego comenzó a consumir la vivienda.

"Escuchamos gritos que pedían agua, todos los vecinos salimos a colaborar. Yo no entré, pero desde mi casa pasábamos baldes para ayudar a apagar el incendio."

Horas después, se conoció la relación entre ese incendio y el joven que se arrojó del puente San Martín luego de salir de su vivienda en un Ford Focus gris, quien más tarde falleció en el Hospital Pablo Soria a causa de las heridas.

Investigación en curso

El Ministerio Público de la Acusación continúa con las diligencias periciales para reconstruir los hechos y determinar los motivos del crimen. La Seccional Tercera mantiene bajo custodia el vehículo del joven y el domicilio permanece clausurado para nuevas inspecciones.

Mientras tanto, el barrio El Chingo sigue conmocionado. “Era una familia trabajadora, muy querida por todos”, repiten los vecinos.

Alerta amarilla por tormentas en toda la provincia de Jujuy
Atención.

Alerta amarilla por tormentas en toda la provincia de Jujuy

Por  María Florencia Etchart

Horror en Jujuy: "Era una familia trabajadora y querida por todos", dijo una vecina
Horror en Jujuy: "Era una familia trabajadora y querida por todos", dijo una vecina

